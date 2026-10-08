Thuế - Hải quan

Cải cách thuế - hải quan: Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
11:02 | 08/10/2026
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định, kết quả cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan đã và đang mang lại nhiều lợi ích chung cho xã hội, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.
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Giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn “Ngành Thuế và ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số” do Tạp chí Kinh tế - Tài chính tổ chức ngày 8/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh, ngành Tài chính, trong đó có ngành Thuế và ngành Hải quan đã có rất nhiều nỗ lực trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức quản lý và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn về chính sách thuế, hải quan. Đây là một diễn đàn có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đánh dấu kỷ nguyên phát triển mới, vận hội mới, với mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu lớn: Năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao.

Cải cách thuế - hải quan: Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Hằng

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, thời gian qua, ngành Tài chính, trong đó có ngành Thuế và ngành Hải quan đã có rất nhiều nỗ lực trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức quản lý và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực Thuế, công tác quản lý đang chuyển mạnh từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ và mức độ tuân thủ của người nộp thuế.

“Bộ Tài chính mong muốn được lắng nghe nhiều ý kiến của các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp…, cùng trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được và những đề xuất, giải pháp vào việc thúc đẩy cải cách của ngành Thuế và Hải quan trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương.

Chính sách thuế không chỉ nhằm bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà ngày càng được sử dụng như một công cụ để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đối với lĩnh vực Hải quan, quá trình cải cách, hiện đại hóa được triển khai liên tục, với mục tiêu tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý thông qua cải cách đơn giản hóa quy trình, thủ tục, ứng dụng công nghệ, là ngành sớm nhất triển khai quản lý rủi ro.

Hải quan ngày nay không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lượng hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ sớm chạm mốc 1.000 tỷ USD, mà còn tác động trực tiếp đến thời gian, chi phí và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp.

Những kết quả đó góp phần quan trọng giảm thời gian, chi phí tuân thủ, nâng cao tính minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Cải cách tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là một yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới tiếp tục đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với ngành Tài chính, trong đó có ngành Thuế và ngành Hải quan.

Với tinh thần đồng hành, phục vụ, chia sẻ và hợp tác, Bộ Tài chính xác định tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện.

Cải cách thuế - hải quan: Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp
Toàn cảnh Diễn đàn “Ngành Thuế và ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số”. Ảnh: Thanh Hằng

Bộ Tài chính quyết liệt, kịp thời chỉ đạo, điều hành với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể, duy trì đảm bảo sự đồng bộ giữa chủ trương với thực thi chính sách, xác định việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu của ngành Tài chính.

Bằng sự đồng hành, lắng nghe và chuyển đổi mạnh mẽ, ngành Tài chính đã và đang định hình một hệ sinh thái kinh tế năng động, minh bạch và hướng đến hội nhập toàn cầu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành Thuế và Hải quan đang nỗ lực tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý.

Những nội dung cải cách trên đã và đang mang lại nhiều lợi ích chung cho xã hội và góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước./.

Văn Tuấn
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