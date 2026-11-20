Nhiều ngân hàng liên tiếp hạ lãi suất trong 1 tháng

Khảo sát lãi suất tiền gửi VND tại gần 50 ngân hàng ngày 19/11 cho thấy, sau một tháng kể từ cuộc họp giữa lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại (19/10), mặt bằng lãi suất huy động đã có xu hướng giảm tại nhiều nhà băng.

Với kỳ hạn 6 tháng, trong 1 tháng vừa qua, SCB ghi nhận mức giảm sâu nhất, tới 2,9 điểm phần trăm, đưa lãi suất về 0%/năm. Tiếp đến, UOB giảm tổng cộng 0,8 điểm phần trăm qua hai lần điều chỉnh, lần lượt giảm 0,5 và 0,3 điểm phần trăm, xuống còn 5,7%/năm. Tương tự, TPBank cũng hai lần hạ lãi suất, với mức giảm lũy kế 0,75 điểm phần trăm, xuống 4,75%/năm.

Với kỳ hạn ngắn 1 - 3 tháng, lãi suất huy động chỉ giảm lác đác tại các ngân hàng.

Theo đó, SCB giảm mạnh nhất, đưa lãi suất kỳ hạn 1 tháng về 0%/năm, giảm 1,6 điểm phần trăm; kỳ hạn 3 tháng cũng về 0%/năm, giảm 1,9 điểm phần trăm.

SeABank đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm ở hai kỳ hạn, xuống lần lượt 3,45%/năm và 3,95%/năm.

Tại ACB, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên 4%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm xuống 4%/năm. TPBank giảm 0,1 điểm phần trăm, còn 4,1%/năm.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, xu hướng giảm lãi suất huy động diễn ra rộng hơn, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới trong những tháng cuối năm 2026, so với mức tại kỳ báo cáo ngày 11-20/10/2026.

Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất kỳ hạn 6 tháng về 3%/năm; Agribank giảm tương ứng xuống 3,5%/năm.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân lớn, ACB giảm xuống 4%/năm; MB còn 4,1%/năm, Techcombank ở mức 5,45%/năm. VIB và Bảo Việt Bank cùng ở mức 5%/năm. VPBank giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống 6,3%/năm; riêng lãi suất kỳ hạn 6 tháng sau khi cộng ưu đãi giảm từ 9,2%/năm xuống 8,8%/năm.

SACOMBANK và OCB cũng giảm 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất lần lượt về 5,7%/năm và 5,9%/năm. IndovinaBank giảm nhẹ hơn, chỉ 0,15 điểm phần trăm, xuống 6%/năm.

Lãi suất qua đỉnh, thêm dư địa hạ lãi suất

Theo nhận định của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), lãi suất huy động lên mức cao nhất của chu kỳ trong quý III/2026 và đã đi vào chi phí vốn.

Theo TCBS, mặt bằng niêm yết kỳ hạn 6 - 12 tháng giảm khoảng 0,4 - 0,5 điểm phần trăm từ ngày 15/10 đến 12/11, tương ứng cận trên khung Ngân hàng Nhà nước ước còn khoảng 7,6%. Kỳ vọng lãi suất huy động hạ khoảng 0,5 điểm phần trăm trong quý IV, nhưng phần tiền gửi huy động ở mức lãi suất cao của quý III chỉ được áp lãi suất mới khi đáo hạn.

Theo đó, lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 6 - 12 tháng tăng 11 tháng liên tiếp.

Trong tháng 9, lãi suất huy động lên 8,1%/năm, cao nhất kể từ quý III/2023 và chỉ còn cách mức đỉnh 8,7%/năm ghi nhận trong giai đoạn căng thẳng thanh khoản 2022 - 2023.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, lãi suất tiền gửi bình quân của giao dịch mới lên 6,38%/năm theo tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối 2025.

“Chi phí vốn của 26 ngân hàng niêm yết lên 5,27% trong quý III, tăng 47 điểm cơ bản so với quý II và 148 điểm cơ bản so với cùng kỳ, nhanh hơn lợi suất tài sản, kéo NIM (biên lãi ròng) về 3,11%” - TCBS nêu rõ.

Áp lực rõ nhất ở các ngân hàng có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) thấp hoặc bù thiếu hụt tiền gửi bằng chứng chỉ tiền gửi. Đơn cử, chi phí vốn của ABBank lên 6,5% từ 4,9% cùng kỳ; ACB lên 5,77% từ 4% cùng kỳ; VPBank tăng trưởng bằng vốn đắt hơn nên NIM quý III thấp hơn quý II.

TCBS Research nhận định lãi suất huy động đã qua đỉnh, nhưng chi phí vốn sẽ giảm chậm hơn và lợi thế vẫn thuộc về nhóm có CASA cao.

Ở góc độ điều hành, động thái đáng chú ý từ đầu tháng 11/2026, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày và mua USD giao ngay định kỳ nhằm hỗ trợ thanh khoản VND, góp phần giảm áp lực lên mặt bằng lãi suất.

Bên cạnh các công cụ hỗ trợ thanh khoản trong nước, khả năng mở rộng kênh huy động vốn quốc tế cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực lãi suất.

Chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư mới đây, ông Vũ Minh Trường - Phó Tổng Giám đốc VPBank cho rằng, trong bối cảnh đầu tư như hiện nay, đặc biệt đầu tư công 1,7 triệu tỷ đồng năm 2027, Việt Nam sẽ có nhu cầu vay vốn nước ngoài thêm.

Ông Trường cho rằng, Chính phủ cũng như các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ mở rộng kênh vay vốn này để tạo nguồn vốn tốt hơn cho nền kinh tế và đỡ áp lực tăng về lãi suất. Vì vậy, kỳ vọng lãi suất của thị trường ngân hàng sẽ có nhiều điều kiện để hạ so với tăng./.