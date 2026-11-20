Thi công dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống. Ảnh: Đạt Phương.

Ban Quản lý dự án đường sắt vừa đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống) đến ngày 31/12/2027, kéo dài thêm một năm so với tiến độ hiện hành.

Đây là lần thứ hai công trình hạ tầng quan trọng góp phần nâng cao năng lực vận tải đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn TP. Hà Nội này phải xem xét điều chỉnh tiến độ. Theo kế hoạch ban đầu, dự án được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025, nhưng do chậm giải phóng mặt bằng, nên đã được Bộ Xây dựng gia hạn đến hết năm 2026.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án đường sắt, tiến độ giải phóng mặt bằng tiếp tục không đáp ứng kế hoạch, kéo theo sự chậm trễ trong thi công các hạng mục cầu đường bộ, cầu đường sắt và tổ chức chuyển tuyến đường sắt qua sông Đuống.

Cụ thể, tính đến ngày 31/10/2026, cả hai gói thầu xây lắp chính của dự án đều chưa hoàn thành. Trong đó, gói thầu XL-CD-01 xây dựng cầu đường sắt Đuống mới đạt giá trị thực hiện 253,77/407,16 tỷ đồng, tương đương 62,32% hợp đồng. Nhà thầu đã hoàn thành kết cấu phần dưới cầu chính và lắp dựng 4/9 nhịp dầm thép, nhưng nhiều hạng mục còn phải tiếp tục thi công.

Đối với gói thầu XL-CD-02 xây dựng cầu đường bộ Đuống mới, giá trị thực hiện đạt 467,2/552,38 tỷ đồng, tương đương 84,58% hợp đồng.

Phần cầu chính đã hoàn thành các trụ tháp T4, T5 và kết cấu dầm Extrados; phần cầu dẫn đã lắp đặt 3/4 nhịp dầm Super T. Tuy nhiên, một số hạng mục như nhịp dầm Super T còn lại, bản mặt cầu, đường dẫn, đường gom, hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và công trình phụ trợ vẫn đang tiếp tục triển khai.

Như vậy, dù đã hoàn thành phần lớn khối lượng xây lắp, cầu đường bộ Đuống mới vẫn chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác, ảnh hưởng đến kế hoạch phân luồng giao thông từ cầu Đuống cũ sang cầu mới để triển khai các hạng mục còn lại của cầu đường sắt.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, Ban Quản lý dự án Đường sắt cho biết, kế hoạch hoàn thành dự án trong năm 2026 được xây dựng trên cơ sở địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý IV/2025. Tuy nhiên, đến tháng 7/2026, mặt bằng mới cơ bản được bàn giao đầy đủ. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Phù Đổng đến ngày 18/8/2026 mới cơ bản hoàn thành, chậm khoảng 8 tháng so với dự kiến.

Đáng chú ý, đến thời điểm lập báo cáo, một trạm biến áp TA8 vẫn nằm trong phạm vi đường dẫn phía mố M2 cầu đường bộ Đuống, chưa được di dời, tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bên cạnh vướng mắc về mặt bằng, việc hoàn thành cầu đường sắt sông Đuống mới còn phụ thuộc vào tiến độ đưa cầu đường bộ mới vào sử dụng.

Theo chủ đầu tư, sau khi chuyển giao thông đường bộ từ cầu Đuống cũ sang cầu đường bộ mới, nhà thầu mới có điều kiện triển khai một số hạng mục còn lại của cầu đường sắt. Quá trình thi công còn phải đáp ứng yêu cầu phong tỏa, chạy chậm tàu và tổ chức chuyển tuyến đường sắt do Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chấp thuận.

Thời gian thi công các hạng mục phục vụ chuyển tuyến đường sắt từ cầu cũ sang cầu mới dự kiến kéo dài khoảng 3 - 4 tháng kể từ khi được cấp phép. Sau đó, công tác tháo dỡ cầu Đuống cũ cần thêm khoảng 6 tháng. Việc tháo dỡ cầu cũ theo kế hoạch trước đây dự kiến diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10/2027, trùng với cao điểm mùa mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ.

Ngoài ra, các hạng mục đường hành lang chân đê và tổ chức giao thông thuộc gói thầu xây dựng cầu đường bộ trên địa bàn phường Việt Hưng cũng chỉ có thể hoàn thành sau khi chuyển tuyến đường sắt từ cầu cũ sang cầu mới.

Theo tiến độ điều chỉnh do chủ đầu tư xây dựng, cầu đường sắt mới dự kiến hoàn thành những hạng mục thi công cuối cùng trong năm 2027; công tác tháo dỡ cầu cũ, nghiệm thu và bàn giao toàn bộ công trình được bố trí hoàn thành trong tháng 12/2027.

Với những khó khăn trên, Ban Quản lý dự án đường sắt xác định dự án không thể hoàn thành trong năm 2026, đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận kéo dài thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2027. Các nội dung đầu tư khác được kiến nghị giữ nguyên.

Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống được phê duyệt năm 2022, với tổng mức đầu tư 1.848,616 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, triển khai trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Phù Đổng, TP. Hà Nội.

Dự án gồm xây dựng cầu đường sắt mới dài khoảng 1.000 m về phía thượng lưu, cách cầu Đuống cũ khoảng 16,5 m; cầu đường bộ mới dài khoảng 700 m về phía hạ lưu, cách cầu cũ khoảng 100 m. Cầu đường sắt mới được thiết kế cho đường sắt đơn khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Cầu đường bộ có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Dự án được đầu tư nhằm nâng cao tĩnh không thông thuyền trên hành lang đường thủy số 1, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đồng thời tách giao thông đường bộ khỏi cầu đường sắt Đuống hiện hữu, cải thiện kết nối giao thông giữa hai bờ sông Đuống./.