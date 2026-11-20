Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn gửi đến các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên và cựu học viên UFM.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức và người lao động đã đặt nền móng, gìn giữ, vun bồi và trao truyền ngọn lửa nhiệt huyết của Nhà trường suốt nửa thế kỷ qua.

Theo Thứ trưởng, năm học vừa qua, trong bối cảnh Trường Đại học Tài chính - Marketing bước vào giai đoạn phát triển mới với việc hình thành và đưa vào hoạt động các phân hiệu tại TP. Huế, tỉnh Quảng Ngãi và TP. Đồng Nai, Lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của tập thể sư phạm Nhà trường.

“Sự hội tụ của các phân hiệu không chỉ là sự mở rộng về quy mô, cơ cấu tổ chức hay không gian phát triển, mà chính là sự hội tụ của những truyền thống tốt đẹp, nguồn lực con người và khát vọng”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận chia sẻ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, bước sang chặng đường mới, Nhà trường cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng chương trình đào tạo, phát triển cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại bảo đảm chuẩn cơ sở giáo dục, bảo đảm điều kiện phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo.... Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cấp quản trị đại học theo hướng hiện đại; tiếp tục phát huy tinh thần nhân văn, lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng làm nền tảng và lấy sự đóng góp cho xã hội làm mục tiêu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính tặng Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Thay mặt Nhà trường, PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ quý báu của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục - Đào tạo và các địa phương. PGS.TS Phạm Tiến Đạt cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, các thầy cô giáo, viên chức, người lao động toàn trường.

Theo PGS.TS Phạm Tiến Đạt, nhìn lại giai đoạn 5 năm 2022 - 2026, đặc biệt là năm học vừa qua, với sự phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương, tinh thần làm việc không mệt mỏi và sự thấu hiểu, sẻ chia, tập thể UFM đã biến thách thức thành động lực và bứt phá, chuyển mình toàn diện, mạnh mẽ.

PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing phát biểu.

Hiện toàn trường có 1.040 viên chức, người lao động. Trong đó, đội ngũ có trình độ tiến sĩ là 333 người (gồm 2 Giáo sư và 45 Phó giáo sư), tăng 3,1% so với năm 2025 và gấp 3,26 lần so với năm 2022.

Năm 2026 đã đánh dấu bước ngoặt hội nhập khi UFM lần đầu tiên ghi danh vào Bảng xếp hạng đại học châu Á QS 2027 (nhóm 1401 - 1500), xếp hạng thứ 218 các Trường Đại học Đông Nam Á.

Đặc biệt, Nhà trường luôn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo điều kiện tốt nhất về vật chất, môi trường làm việc và đời sống tinh thần để “Người thầy hạnh phúc sẽ truyền cảm hứng tốt nhất cho học trò”. Với phương châm lấy người học làm trung tâm, UFM luôn dành nguồn lực lớn để đồng hành và hỗ trợ sinh viên thông qua đa dạng các chính sách hỗ trợ.

PGS.TS Phạm Tiến Đạt cho biết, để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2031, tầm nhìn đến năm 2046, đưa UFM sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, Nhà trường đã đặt ra 4 mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đó là: tiếp tục phát triển và trọng dụng đội ngũ chất lượng cao; đổi mới mạnh mẽ chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, lấy thực tiễn và kết quả của người học làm thước đo; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao tri thức; hiện đại hóa quản trị đại học và bảo đảm chất lượng đồng đều trong toàn hệ thống; tập trung nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm.

Nhân dịp này, UFM đã công bố và trao nhiều hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2026.

Một số hình ảnh tại sự kiện: