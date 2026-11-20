Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; lãnh đạo chính quyền địa phương xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên); các thế hệ nguyên lãnh đạo các cơ sở bồi dưỡng tiền thân; cùng Ban Giám đốc, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên Nhà trường.

Đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính và đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính chúc mừng Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi lễ, Nhà trường vinh dự đón nhận lẵng hoa và Thư chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Tài chính trong năm 2026 khi vừa kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, số hóa giáo trình, hiện đại hóa không gian học tập nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu chúc mừng

Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt truyền thống, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các thế hệ nhà giáo kể từ khi Trường được thành lập và trải qua các giai đoạn sắp xếp bộ máy.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Nhà trường trong năm 2026 đối với sự nghiệp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ngành Tài chính và cán bộ quản lý kinh tế - tài chính cả nước, đồng chí Đỗ Văn Trường lưu ý 4 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.

Thứ nhất, cần đặt người thầy vào đúng vị trí, tạo không gian thuận lợi để đội ngũ giảng viên cơ hữu cũng như giảng viên thỉnh giảng từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ trao truyền kinh nghiệm và giá trị thực tiễn cho học viên.

Thứ hai, bố trí, sử dụng và phát huy đúng năng lực, sở trường của từng viên chức, người lao động.

Thứ ba, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất từ Cấp ủy, Ban Giám đốc đến từng khoa, phòng và đơn vị.

Thứ tư, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, thông qua việc mở rộng các lớp dịch vụ, tăng doanh thu tự chủ và tiết kiệm chi phí để nâng cao thu nhập.

Trình bày diễn văn kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính Đinh Trọng Thắng đã ôn lại chặng đường hợp nhất các đơn vị tiền thân có truyền thống của ngành Tài chính để từng bước xây dựng một tập thể thống nhất, đoàn kết.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính Đinh Trọng Thắng trình bày diễn văn tại kỷ niệm. Ảnh: Đức Minh

Báo cáo kết quả công tác năm 2026, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính nhấn mạnh, đơn vị đã hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch được giao. Cụ thể, đối với kế hoạch ngân sách, tính đến ngày 16/11/2026, Trường đã tổ chức xong 107/107 lớp, đạt 100% kế hoạch về số lớp và đạt 118% chỉ tiêu số lượng với 14.416 học viên. Đối với mảng đào tạo bồi dưỡng dịch vụ, Trường tổ chức 166 lớp, thu hút gần 15.000 học viên (tăng khoảng 50 lớp so với năm 2025), góp phần quan trọng bảo đảm phương án tự chủ và nâng cao đời sống người lao động.

Bên cạnh quy mô đào tạo, chất lượng học liệu và tính ứng dụng thực tiễn tiếp tục được chú trọng với 33 chương trình và 25 tài liệu bồi dưỡng mới được xây dựng, ban hành và đưa vào sử dụng hiệu quả. Nhà trường cũng chủ động phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ cấp xã nhằm phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch 100 ngày về an toàn thông tin, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đồng thời đề xuất, tham mưu sáng kiến nâng cao năng lực cán bộ tài chính trẻ khu vực APEC - nội dung dự kiến trở thành một trong 4 chủ đề ưu tiên tại APEC 2027 tổ chức tại Việt Nam.

Về định hướng thời gian tới, ông Đinh Trọng Thắng nhấn mạnh, Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên và chuyên gia chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và hợp tác quốc tế.

Ban Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo các cơ sở bồi dưỡng tiền thân. Ảnh: Đức Minh

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính tri ân các thế hệ lãnh đạo các cơ sở bồi dưỡng tiền thân; đồng thời lắng nghe những chia sẻ của ThS. Nguyễn Văn Phong, đại diện đội ngũ giảng viên của Nhà trường.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các cá nhân Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính. Ảnh: Đức Minh

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ban tổ chức đã công bố và tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, cụ thể:

Trao tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Văn phòng Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính (trước đây là Phòng Tổ chức hành chính);

Trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho đồng chí Đinh Trọng Thắng, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính và danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính cho đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên viên Văn phòng;

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 16 cá nhân tiêu biểu thuộc các phòng, khoa của Nhà trường.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: