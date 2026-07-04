Bộ Tài chính tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức

Lớp “Bồi dưỡng kỹ năng số” được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu trung tâm Bộ Tài chính tới khoảng 100 điểm cầu qua nền tảng học online Zoom, cùng hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức của 34 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tham gia học tập trên nền tảng YouTube.

Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính Đinh Trọng Thắng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai giảng, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính Đinh Trọng Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng nhất để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

“Đối với ngành Tài chính, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp” - ông Đinh Trọng Thắng khẳng định.

Sáng ngày 4/7, báo cáo viên của Lớp bồi dưỡng truyền tải kiến thức cơ sở lý luận về chuyển đổi số. Ảnh: Đức Minh

Những năm qua, ngành Tài chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong triển khai Chính phủ số, tài chính số như: quản lý thuế điện tử, hải quan số, kho bạc số, đăng ký kinh doanh, đấu thầu qua mạng, dịch vụ công trực tuyến, cơ sở dữ liệu tài chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Đinh Trọng Thắng, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính cần tiếp tục nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng số để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại, khai thác hiệu quả các nền tảng số, dữ liệu số và các công nghệ mới.

Để công tác đào tạo đạt hiệu quả cao, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các nội dung chương trình; tích cực trao đổi, thảo luận với giảng viên, báo cáo viên; chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mỗi học viên không chỉ là người tiếp nhận kiến thức, mà còn là hạt nhân lan tỏa kỹ năng số tại cơ quan, đơn vị sau khi khóa học kết thúc.

Báo cáo viên Nguyễn Trung Hiếu - Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số truyền đạt kiến thức về công nghệ số. Ảnh: Đức Minh

Đồng thời, các giảng viên, báo cáo viên, với kinh nghiệm chuyên môn và thực tiễn phong phú, tập trung truyền đạt những nội dung thiết thực, cập nhật, bám sát yêu cầu chuyển đổi số của ngành Tài chính; tăng cường trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những vấn đề mà học viên quan tâm để chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Với thời lượng chương trình 2 ngày theo hình thức trực tuyến, các giảng viên, báo cáo viên giàu kinh nghiệm tập trung truyền đạt những nội dung thiết thực, cập nhật, bám sát yêu cầu chuyển đổi số của ngành Tài chính.

Chương trình đi sâu vào các nội dung nền tảng về chuyển đổi số, khai thác các nền tảng số dùng chung, ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao khả năng làm việc trên môi trường số.

Thông qua việc tăng cường tương tác trực tuyến trên các nền tảng, các học viên tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm gắn liền lý thuyết với thực hành; từ đó góp phần định hình, tạo bước đột phá về tư duy và phương thức làm việc số cho đội ngũ cán bộ ngành Tài chính.