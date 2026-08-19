Xã hội

Đua khuyến mại, kích cầu thị trường dụng cụ học đường

Nguyên Phương

Nguyên Phương

13:21 | 19/08/2026
(TBTCO) - Thị trường đồ dùng học tập đang bước vào cao điểm trước thềm năm học 2026 - 2027. Các nhà sách, siêu thị đồng loạt tung chương trình giảm giá, mua theo combo, tặng quà và ưu đãi thành viên, trong đó nhiều mặt hàng được giảm tới 50%, nhằm thu hút người tiêu dùng và kích cầu bán lẻ trong mùa tựu trường.
aa

Đua giảm giá, kéo sức mua

Thị trường phục vụ năm học mới 2026 - 2027 tại nhiều địa phương đã khởi động từ đầu tháng 6 và sôi động hơn từ cuối tháng 7. Sách giáo khoa, tập vở, bút viết, ba lô, dụng cụ học tập, đồng phục... là những nhóm hàng được phụ huynh ưu tiên mua sắm.

Tại Hà Nội, thị trường cũng bước vào cao điểm. Các nhà sách và siêu thị chủ động tăng nguồn cung, mở rộng khu vực trưng bày và triển khai chương trình khuyến mại. Một số hệ thống áp dụng ưu đãi tới 50% đối với sách, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, đồng phục và ba lô.

Đua khuyến mại, kích cầu thị trường dụng cụ học đường
Phụ huynh tham khảo, lựa chọn sách giáo khoa tại Nhà sách Tiền Phong (Hà Nội). Ảnh: An Thư

Theo ghi nhận tại các điểm bán, giá nhiều mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định. Tập vở phổ biến từ khoảng 8.000 - 20.000 đồng/quyển, bút viết từ 5.000 - 20.000 đồng/sản phẩm; ba lô phổ thông khoảng 200.000 - 300.000 đồng, trong khi các dòng chống gù, chống thấm hoặc có bánh xe có giá cao hơn, từ 700.000 đồng - 1 triệu đồng. Theo nhân viên một nhà sách trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề), sức tiêu thụ sách giáo khoa và đồ dùng học tập tăng khoảng 30 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc giảm giá được triển khai đúng thời điểm nhu cầu tăng giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, đồng thời góp phần kéo dài thời gian mua sắm. Thay vì tập trung vào một vài ngày trước khai giảng, phụ huynh có thể mua sớm, chia nhỏ khoản chi và chủ động so sánh giá giữa các điểm bán.

Tại một số điểm bán, sức mua cũng tăng 30 - 40% so với cùng kỳ. Các chương trình mua nhiều tặng thêm, giảm giá trực tiếp được triển khai nhằm tạo thêm động lực mua sắm. Một số đơn vị cũng tăng nhân sự tại quầy để đáp ứng lượng khách tăng trong những ngày cao điểm.

Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều hệ thống nhà sách sức mua cao điểm tập trung vào tháng 7 và tháng 8, với doanh số đồ dùng học tập, văn phòng phẩm tăng 30 - 40% so với tháng trước.

Đón mùa tựu trường, các hệ thống bán lẻ đang đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại với mức ưu đãi cao. Hệ thống GO! áp dụng chương trình “GO! cho mọi gu - Gu chất tự tin đến trường”, giảm giá tới 50% cho hơn 1.200 sản phẩm đồ dùng học tập.

Co.opmart cũng triển khai các chương trình khuyến mại đối với vở, dụng cụ học tập, ba lô, bình nước, đồng phục, giày dép và nhiều sản phẩm phục vụ học sinh. Trong khi đó, các nhà sách như Fahasa, Phương Nam cùng nhiều đơn vị bán lẻ khác cũng đưa ra mức ưu đãi 10 - 50% tùy nhóm hàng. Các chương trình không chỉ giảm trực tiếp mà còn kết hợp hình thức mua nhiều tặng thêm, combo, tích điểm, hoàn tiền hoặc tặng quà. Cách làm này vừa tạo lợi ích về giá cho người mua, vừa khuyến khích khách hàng tăng số lượng sản phẩm trong mỗi lần mua sắm.

Không khí mua sắm nhộn nhịp không chỉ diễn ra tại các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm mà thị trường đồ dùng học tập trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki... cũng rất sôi động. Các mặt hàng đồ dùng học tập đa dạng về mẫu mã, chủng loại và được giảm giá sâu 10 - 50% tùy từng mặt hàng.

Khuyến mại tạo thêm động lực cho bán lẻ

Bên cạnh giá cả, phụ huynh ngày càng quan tâm đến chất lượng, độ an toàn và khả năng sử dụng lâu dài của sản phẩm. Một bộ phận người tiêu dùng cũng bắt đầu chú ý đến các sản phẩm thân thiện với môi trường như ba lô từ vật liệu tái chế, vở sử dụng nguồn giấy có chứng nhận bền vững.

Đáng chú ý, hàng Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế, với khoảng 80% lượng đồ dùng học tập tại nhiều nhà sách.

Các thương hiệu như Hồng Hà, Hải Tiến, Thiên Long, Bến Nghé... được người tiêu dùng lựa chọn nhờ mẫu mã đa dạng, chất lượng ổn định và giá phù hợp.

Dù các chương trình khuyến mại diễn ra sôi động, người tiêu dùng vẫn có xu hướng mua sắm có chọn lọc, ưu tiên những sản phẩm thiết yếu và cân nhắc kỹ về giá. Thậm chí, nhiều gia đình tận dụng lại ba lô, hộp bút hoặc đồ dùng còn tốt từ năm học trước, tập trung ngân sách cho sách vở, bút viết và những vật dụng thực sự cần thiết.

Xu hướng mua sắm sớm cũng góp phần kéo dài mùa cao điểm. Việc phụ huynh chủ động chuẩn bị từ tháng 6, tháng 7 giúp sức mua phân bổ đều hơn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguồn hàng và triển khai các chương trình kích cầu.

Theo đại diện Nhà sách Phương Nam, trong mùa cao điểm, đơn vị đã chủ động tăng nguồn lực và chuẩn bị lượng hàng cao hơn 20% so với năm trước, tập trung vào các nhóm hàng phục vụ năm học mới như sách vở, ba lô, bút và thiết bị học tập.

Trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn thận trọng với chi tiêu, hàng nghìn sản phẩm được giảm giá, cùng các chương trình mua theo combo, tặng quà, tích điểm và ưu đãi thành viên đang tạo thêm động lực mua sắm, góp phần thúc đẩy sức mua thị trường dụng cụ học đường trước thềm năm học mới và hỗ trợ tăng trưởng bán lẻ trong quý III.

Nguyên Phương
Từ khóa:
thị trường dụng cụ học tập khuyến mại kích cầu đồ dùng học tập nhà sách

Bài liên quan

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn dịp Tết Nguyên đán năm 2026

Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn dịp Tết Nguyên đán năm 2026

Bảo tàng Quảng Ninh đón vị khách thứ 1 triệu trong năm 2025

Bảo tàng Quảng Ninh đón vị khách thứ 1 triệu trong năm 2025

Dành cho bạn

Kho bạc Nhà nước chủ động điều hành dòng tiền ngân quỹ

Kho bạc Nhà nước chủ động điều hành dòng tiền ngân quỹ

Tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu ngân sách 7 tháng tăng hơn 35% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu ngân sách 7 tháng tăng hơn 35% so với cùng kỳ

Chính thức công bố điểm thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Chính thức công bố điểm thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Làm rõ tiêu chí “thật cần thiết” khi Nhà nước thu hồi đất

Làm rõ tiêu chí “thật cần thiết” khi Nhà nước thu hồi đất

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia với tổng nguồn lực hơn 808.000 tỷ đồng

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia với tổng nguồn lực hơn 808.000 tỷ đồng

Đọc thêm

Học viện Tài chính: Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Thuế và Hải quan khóa 60

Học viện Tài chính: Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Thuế và Hải quan khóa 60

(TBTCO) - Chiều 18/8, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 60. Trong đó, có 364 sinh viên tốt nghiệp xếp loại từ Khá trở lên, tương ứng 99,73%.
Hà Nội xây dựng thương hiệu liên hoan Jazz quốc tế

Hà Nội xây dựng thương hiệu liên hoan Jazz quốc tế

(TBTCO) - Hanoi Jazztival 2026 được tổ chức vào tháng 9/2026 với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc Jazz của Việt Nam, nơi hội tụ các nghệ sĩ, học giả và các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp; đồng thời tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hiến.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình: Càng đông người tham gia, mức đóng càng giảm

Bảo hiểm y tế hộ gia đình: Càng đông người tham gia, mức đóng càng giảm

Từ thành viên thứ 5 trở đi trong hộ gia đình cùng tham gia bảo hiểm y tế sẽ được giảm mức đóng xuống còn 40% so với người thứ nhất, tương đương 45.540 đồng/tháng, trong khi vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.
Việt Nam cam kết đồng hành cùng thế giới trong phục hồi đất, chống sa mạc hóa

Việt Nam cam kết đồng hành cùng thế giới trong phục hồi đất, chống sa mạc hóa

(TBTCO) - Tham dự COP17 UNCCD tại Mông Cổ, Việt Nam khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm trong nỗ lực toàn cầu chống suy thoái đất, hạn hán và sa mạc hóa; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản lý rừng bền vững, thúc đẩy mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất (LDN) và mở rộng hợp tác quốc tế về phục hồi cảnh quan.
Hà Nội tổ chức 13 chương trình nghệ thuật kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hà Nội tổ chức 13 chương trình nghệ thuật kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Thành phố Hà Nội tổ chức 13 chương trình nghệ thuật tại nhiều xã, phường trên địa bàn, cùng trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” tại Nhà tù Hỏa Lò, góp phần lan tỏa truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước và tạo không khí vui tươi trong nhân dân.
Đưa tiết kiệm năng lượng thành nguồn lực tăng trưởng xanh

Đưa tiết kiệm năng lượng thành nguồn lực tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Tiết kiệm năng lượng không còn đơn thuần là giải pháp giảm chi phí, mà đang trở thành một cấu phần quan trọng của năng lực cạnh tranh và tăng trưởng xanh. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng, Việt Nam cần chuyển từ vận động tiết kiệm sang quản trị năng lượng hiện đại, thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và huy động nguồn vốn cho các dự án hiệu quả năng lượng.
Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Học viện Tài chính

Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Học viện Tài chính

(TBTCO) - Sáng ngày 16/8, tại Hà Nội, Học viện Tài chính tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Tài chính về công tác cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đến dự, trao quyết định và phát biểu chỉ đạo.
Từ 15/8, EVN đưa số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động

Từ 15/8, EVN đưa số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động

(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 từ ngày 15/8/2026 trên toàn quốc. Bên cạnh số điện thoại 1558, khách hàng sử dụng điện vẫn có thể tiếp tục liên hệ bằng các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực song song với đầu số 1558 mới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chênh lệch lợi nhuận lớn sau mùa soát xét bán niên

Chênh lệch lợi nhuận lớn sau mùa soát xét bán niên

Đua khuyến mại, kích cầu thị trường dụng cụ học đường

Đua khuyến mại, kích cầu thị trường dụng cụ học đường

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Từng đồng ngân sách chi tiêu đều phải tính đến hiệu quả

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Từng đồng ngân sách chi tiêu đều phải tính đến hiệu quả

Chốt lộ trình chuyển giao nhiệm vụ tái cấu trúc đầu mối đường sắt quốc gia

Chốt lộ trình chuyển giao nhiệm vụ tái cấu trúc đầu mối đường sắt quốc gia

Muốn tăng trưởng cao, nền kinh tế phải “đổi cách chạy”

Muốn tăng trưởng cao, nền kinh tế phải “đổi cách chạy”

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới: Lan tỏa giá trị nhân văn từ những hỗ trợ thiết thực

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới: Lan tỏa giá trị nhân văn từ những hỗ trợ thiết thực

Nhận diện thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo

Nhận diện thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo

55 văn bản được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2026

55 văn bản được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2026

Hải quan khu vực XII thu ngân sách gần 13.800 tỷ đồng, tăng hơn 22%

Hải quan khu vực XII thu ngân sách gần 13.800 tỷ đồng, tăng hơn 22%

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg