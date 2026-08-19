Đua khuyến mại, kích cầu thị trường dụng cụ học đường

Đua giảm giá, kéo sức mua

Thị trường phục vụ năm học mới 2026 - 2027 tại nhiều địa phương đã khởi động từ đầu tháng 6 và sôi động hơn từ cuối tháng 7. Sách giáo khoa, tập vở, bút viết, ba lô, dụng cụ học tập, đồng phục... là những nhóm hàng được phụ huynh ưu tiên mua sắm.

Tại Hà Nội, thị trường cũng bước vào cao điểm. Các nhà sách và siêu thị chủ động tăng nguồn cung, mở rộng khu vực trưng bày và triển khai chương trình khuyến mại. Một số hệ thống áp dụng ưu đãi tới 50% đối với sách, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, đồng phục và ba lô.

Phụ huynh tham khảo, lựa chọn sách giáo khoa tại Nhà sách Tiền Phong (Hà Nội). Ảnh: An Thư

Theo ghi nhận tại các điểm bán, giá nhiều mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định. Tập vở phổ biến từ khoảng 8.000 - 20.000 đồng/quyển, bút viết từ 5.000 - 20.000 đồng/sản phẩm; ba lô phổ thông khoảng 200.000 - 300.000 đồng, trong khi các dòng chống gù, chống thấm hoặc có bánh xe có giá cao hơn, từ 700.000 đồng - 1 triệu đồng. Theo nhân viên một nhà sách trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề), sức tiêu thụ sách giáo khoa và đồ dùng học tập tăng khoảng 30 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc giảm giá được triển khai đúng thời điểm nhu cầu tăng giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, đồng thời góp phần kéo dài thời gian mua sắm. Thay vì tập trung vào một vài ngày trước khai giảng, phụ huynh có thể mua sớm, chia nhỏ khoản chi và chủ động so sánh giá giữa các điểm bán.

Tại một số điểm bán, sức mua cũng tăng 30 - 40% so với cùng kỳ. Các chương trình mua nhiều tặng thêm, giảm giá trực tiếp được triển khai nhằm tạo thêm động lực mua sắm. Một số đơn vị cũng tăng nhân sự tại quầy để đáp ứng lượng khách tăng trong những ngày cao điểm.

Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều hệ thống nhà sách sức mua cao điểm tập trung vào tháng 7 và tháng 8, với doanh số đồ dùng học tập, văn phòng phẩm tăng 30 - 40% so với tháng trước.

Đón mùa tựu trường, các hệ thống bán lẻ đang đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại với mức ưu đãi cao. Hệ thống GO! áp dụng chương trình “GO! cho mọi gu - Gu chất tự tin đến trường”, giảm giá tới 50% cho hơn 1.200 sản phẩm đồ dùng học tập.

Co.opmart cũng triển khai các chương trình khuyến mại đối với vở, dụng cụ học tập, ba lô, bình nước, đồng phục, giày dép và nhiều sản phẩm phục vụ học sinh. Trong khi đó, các nhà sách như Fahasa, Phương Nam cùng nhiều đơn vị bán lẻ khác cũng đưa ra mức ưu đãi 10 - 50% tùy nhóm hàng. Các chương trình không chỉ giảm trực tiếp mà còn kết hợp hình thức mua nhiều tặng thêm, combo, tích điểm, hoàn tiền hoặc tặng quà. Cách làm này vừa tạo lợi ích về giá cho người mua, vừa khuyến khích khách hàng tăng số lượng sản phẩm trong mỗi lần mua sắm.

Không khí mua sắm nhộn nhịp không chỉ diễn ra tại các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm mà thị trường đồ dùng học tập trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki... cũng rất sôi động. Các mặt hàng đồ dùng học tập đa dạng về mẫu mã, chủng loại và được giảm giá sâu 10 - 50% tùy từng mặt hàng.

Khuyến mại tạo thêm động lực cho bán lẻ

Bên cạnh giá cả, phụ huynh ngày càng quan tâm đến chất lượng, độ an toàn và khả năng sử dụng lâu dài của sản phẩm. Một bộ phận người tiêu dùng cũng bắt đầu chú ý đến các sản phẩm thân thiện với môi trường như ba lô từ vật liệu tái chế, vở sử dụng nguồn giấy có chứng nhận bền vững.

Đáng chú ý, hàng Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế, với khoảng 80% lượng đồ dùng học tập tại nhiều nhà sách.

Các thương hiệu như Hồng Hà, Hải Tiến, Thiên Long, Bến Nghé... được người tiêu dùng lựa chọn nhờ mẫu mã đa dạng, chất lượng ổn định và giá phù hợp.

Dù các chương trình khuyến mại diễn ra sôi động, người tiêu dùng vẫn có xu hướng mua sắm có chọn lọc, ưu tiên những sản phẩm thiết yếu và cân nhắc kỹ về giá. Thậm chí, nhiều gia đình tận dụng lại ba lô, hộp bút hoặc đồ dùng còn tốt từ năm học trước, tập trung ngân sách cho sách vở, bút viết và những vật dụng thực sự cần thiết.

Xu hướng mua sắm sớm cũng góp phần kéo dài mùa cao điểm. Việc phụ huynh chủ động chuẩn bị từ tháng 6, tháng 7 giúp sức mua phân bổ đều hơn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguồn hàng và triển khai các chương trình kích cầu.

Theo đại diện Nhà sách Phương Nam, trong mùa cao điểm, đơn vị đã chủ động tăng nguồn lực và chuẩn bị lượng hàng cao hơn 20% so với năm trước, tập trung vào các nhóm hàng phục vụ năm học mới như sách vở, ba lô, bút và thiết bị học tập.

Trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn thận trọng với chi tiêu, hàng nghìn sản phẩm được giảm giá, cùng các chương trình mua theo combo, tặng quà, tích điểm và ưu đãi thành viên đang tạo thêm động lực mua sắm, góp phần thúc đẩy sức mua thị trường dụng cụ học đường trước thềm năm học mới và hỗ trợ tăng trưởng bán lẻ trong quý III.