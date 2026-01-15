Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn dịp Tết Nguyên đán năm 2026

(TBTCO) - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Quảng Ninh sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như chương trình nghệ thuật mừng Đảng, Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long, cùng các hội chợ, lễ hội đón du khách, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.

Nhằm tạo không khí vui tươi và phấn khởi cho người dân trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn phục vụ nhân dân và du khách. Các hoạt động này không chỉ giúp đón Tết trong không khí vui tươi, mà còn thúc đẩy du lịch và phát triển ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh.

Một trong những điểm nhấn trong các hoạt động đón Tết âm lịch năm nay tại Quảng Ninh là chương trình nghệ thuật mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV chào mừng thành lập Đảng quang vinh và đón Xuân mới 2026. Chương trình này sẽ được tổ chức vào ngày 25/01/2026 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đức Phúc và nhiều ca sĩ thành danh của tỉnh Quảng Ninh. Chương trình sẽ kéo dài 120 phút, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cùng với màn pháo hoa ấn tượng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức họp báo thông tin về Chương trình nghệ thuật mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV chào mừng thành lập Đảng quang vinh và đón Xuân mới 2026 và trang trí Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan - Vịnh Hạ Long. Ảnh T.D

Ngoài ra, lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long với chủ đề "Xuân Di sản - Kỳ Quan số". Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 14/02 đến ngày 22/02/2026, tại các địa điểm nổi bật như Công viên Hoa (phường Hồng Gai) và Quảng trường 30/10, Bảo tàng - Thư viện tỉnh (phường Hạ Long) với nội dung xuyên suốt là hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, nhân dân hạnh phúc”. Đại lộ hoa sẽ trưng bày các mô hình linh vật, bộ chữ nghệ thuật, và các vòm LED đa sắc, tạo không gian nghệ thuật độc đáo, kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Các hoạt động như trò chơi dân gian, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật cũng sẽ được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ảnh mô phỏng đại lộ hoa sẽ được tỉnh Quảng Ninh tổ chức dịp tết Nguyên đán 2026

Cũng trong dịp Tết Nguyên Đán, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Xuân 2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm từ ngày 06 đến 11/02/2026. Các xã, phường và đặc khu cũng tổ chức các hội chợ kết hợp thương mại, hội hoa Xuân và triển lãm sinh vật cảnh. Ngoài ra, một loạt các sự kiện văn hóa khác như triển lãm tranh cổ động, chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân, và các hoạt động âm nhạc đường phố cũng được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách.

Để chào đón năm mới và thu hút du khách, Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến các khu du lịch nổi tiếng của tỉnh như Vịnh Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái và Yên Tử vào ngày 17/02/2026. Các hoạt động đón khách sẽ được tổ chức tại các điểm như Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, và cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh: Thông qua những hoạt động này, tỉnh Quảng Ninh không chỉ khẳng định vai trò của văn hóa trong việc phát triển kinh tế, mà còn thúc đẩy ngành du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm, mang lại những trải nghiệm đặc sắc cho du khách và tạo không khí tươi vui cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán.