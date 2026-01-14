Quảng Ninh phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

(TBTCO) - Trong những năm qua, các chương trình tín dụng chính sách đã trở thành một công cụ quan trọng giúp Quảng Ninh phát triển kinh tế, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân và thúc đẩy sự phát triển sản xuất.

Tăng cường hỗ trợ và nâng cao mức vay

Chương trình tín dụng giải quyết việc làm là một trong những chính sách chủ chốt của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Quảng Ninh, với dư nợ chiếm phần lớn trong tổng dư nợ của ngân hàng. Thực tế, chương trình này đã có tác động mạnh mẽ đến việc tạo việc làm cho người lao động tại Quảng Ninh, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Theo thống kê từ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh, tính đến nay, hơn 23.000 lượt người lao động đã được vay vốn với tổng số tiền lên tới hơn 1.578 tỷ đồng. Chương trình này không chỉ hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 87.000 lao động trên địa bàn, mà còn góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. Cách tiếp cận của Ngân hàng CSXH khi triển khai vốn là phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương, đảm bảo nguồn vốn được phân bổ đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả.

Các chương trình tín dụng chính sách giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh M.D

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nguồn vốn và khuyến khích phát triển sản xuất, trong thời gian qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 320/NQ-HĐND (ngày 16/12/2025) về việc bố trí vốn ngân sách địa phương cho các chương trình tín dụng ưu đãi. Theo đó, trong năm 2026, tỉnh sẽ bố trí 660 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách tín dụng thông qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh. Điều này không chỉ giúp tiếp tục giải quyết việc làm cho người dân mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Đặc biệt, từ 1/1/2026, theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mức vay tối đa cho người lao động tại chương trình tín dụng này sẽ được nâng lên gấp đôi, lên đến 200 triệu đồng, trong khi mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh là 10 tỷ đồng. Đây là một nghị định quan trọng để nâng cao hiệu quả của chương trình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về vốn và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình tín dụng chính sách là việc điều chỉnh giảm lãi suất. Được thực hiện theo Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh đã giảm lãi suất cho vay, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. Các chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, và cho vay giải quyết việc làm đã được điều chỉnh giảm từ 6,6% xuống 6,24% đối với hộ nghèo, từ 7,92% xuống 7,488% đối với cho vay giải quyết việc làm, và từ 9% xuống còn 8,4% đối với cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Đặc biệt, một số chương trình còn có mức lãi suất 0%, như chương trình cho vay nhà ở dành cho hộ nghèo, tạo ra cơ hội tiếp cận vốn với mức chi phí thấp nhất cho người dân.

Để đảm bảo tính hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện công tác giám sát chặt chẽ các dự án, kiểm tra và kiểm soát việc sử dụng vốn vay của các đối tượng vay vốn. Việc này không chỉ đảm bảo rằng vốn được sử dụng đúng mục đích mà còn góp phần bảo vệ nguồn vốn của Nhà nước, nâng cao chất lượng tín dụng.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đã triển khai các mô hình giao dịch trực tiếp tại các xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với nguồn vốn ngay tại nơi cư trú. Nhờ vậy, công tác cho vay và thu hồi nợ trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Động lực thúc đẩy phát triển nông thôn và giảm nghèo

Không chỉ giúp tạo việc làm cho người lao động, tín dụng chính sách còn đóng góp quan trọng vào việc phát triển sản xuất nông nghiệp và khôi phục kinh tế nông thôn. Các chương trình tín dụng chính sách được triển khai tại Quảng Ninh đã giúp người dân, đặc biệt là nông dân, tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã chủ động khảo sát nhu cầu vay vốn, hướng dẫn xây dựng dự án phù hợp và tăng cường giám sát việc sử dụng vốn vay, góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình.

. Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh bố trí 660 tỷ đồng từ vốn ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh. Ảnh CTV

Tín dụng chính sách không chỉ giải quyết vấn đề việc làm, thu nhập mà còn góp phần vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Quảng Ninh đã chứng minh rằng, với những bước đi đúng đắn và cách triển khai sáng tạo, nguồn vốn tín dụng chính sách có thể phát huy tối đa hiệu quả, mang lại sự phát triển bền vững cho cộng đồng.