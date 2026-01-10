Quảng Ninh tập trung thu hút đầu tư ngoài ngân sách

(TBTCO) - Năm 2025, Quảng Ninh đã gây ấn tượng mạnh với thành tích thu hút đầu tư ngoài ngân sách lên đến 480.000 tỷ đồng, gấp 15,9 lần so với năm trước. Tỉnh đang tiếp tục tạo đột phá với các dự án xanh, năng lượng sạch và phát triển đô thị bền vững, mở ra cơ hội lớn cho tương lai.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong bối cảnh khó khăn toàn cầu

Quảng Ninh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong năm 2025 với việc thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt 480.000 tỷ đồng, gấp 15,9 lần so với năm trước, tạo ra một bước đột phá trong phát triển kinh tế địa phương.

Đây là kết quả đáng tự hào trong bối cảnh nguồn vốn FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) bị hạn chế và tình hình kinh tế quốc tế biến động mạnh. Sự linh hoạt trong chính sách và cách thức thu hút đầu tư trong nước đã chứng minh được khả năng thích ứng và chủ động của tỉnh Quảng Ninh trong việc đảm bảo sự tăng trưởng bền vững.

Khu Công nghiệp Sông Khoai, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Y.L

Mặc dù tình hình kinh tế toàn cầu không thuận lợi và nhiều quốc gia đang cạnh tranh gay gắt trong thu hút đầu tư, Quảng Ninh đã chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược để phát triển các khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT).

Mới đầu năm 2025, tỉnh đã tập trung ưu tiên xây dựng và hoàn thiện hạ tầng cho các khu công nghiệp, nhằm thu hút các nhà máy sản xuất vào các khu vực này. Đồng thời, Quảng Ninh đã áp dụng mô hình xúc tiến đầu tư khép kín từ việc hỗ trợ thủ tục đầu tư cho đến hỗ trợ sau đầu tư, giúp các nhà đầu tư yên tâm và thuận lợi trong quá trình triển khai dự án.

Tạo môi trường đầu tư hấp dẫn

Quảng Ninh cũng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý và điều hành. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giúp tỉnh trở thành một trong những khu vực đi đầu trong ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế.

Các chính sách hỗ trợ đầu tư đặc thù đã được nghiên cứu và triển khai, tạo ra những lợi thế cạnh tranh cho Quảng Ninh trong việc thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các sở, ngành tỉnh Quảng Ninh tìm cách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: QMG

Trong năm 2025, Quảng Ninh đã khởi công nhiều công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, các dự án liên quan đến khu đô thị phức hợp, nhà ở xã hội, giáo dục và y tế đã được khởi công ngay trong năm, góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh.

Một trong những dự án nổi bật là Dự án Công viên công cộng Tuần Châu, có tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, không chỉ mang lại không gian xanh cho cộng đồng mà còn tạo động lực phát triển cho ngành du lịch tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng không gian phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Một trong những dự án lớn đang được triển khai là khu đô thị hỗn hợp tại phường Quang Hanh, với tổng vốn đầu tư trên 11.000 tỷ đồng. Dự án này không chỉ đóng góp vào việc phát triển hạ tầng đô thị mà còn tạo thêm nguồn cung nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tỉnh nhà.

Thi công Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Ảnh: CTV

Bước vào năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị. Với chủ đề “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”, tỉnh đang triển khai các nhiệm vụ và chỉ tiêu quan trọng. Các dự án chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng sạch, chế biến chế tạo và khu đô thị phức hợp sẽ là những yếu tố trọng tâm trong kế hoạch phát triển năm 2026.

Nhờ vào những chính sách đầu tư hiệu quả và môi trường đầu tư thuận lợi, Quảng Ninh đã trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư trong nước.

Việc thực hiện thành công các chiến lược này không chỉ giúp tỉnh vượt qua những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới.

Ông Trương Mạnh Hùng - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định: "Chúng tôi xác định rõ mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy hiệu quả, chất lượng và tính bền vững làm tiêu chí hàng đầu.

Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian thực hiện dự án".

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thu hút đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh, Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân và khẳng định vị thế là một trong những địa phương năng động, sáng tạo và hội nhập của Việt Nam./.