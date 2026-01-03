(TBTCO) - Năm 2025, Quảng Ninh đã đạt mức thu ngân sách cao với hơn 82.250 tỷ đồng, vượt kế hoạch trung ương đặt ra. Điều này phản ánh nỗ lực mạnh mẽ của địa phương trong quản lý thu, thúc đẩy các ngành công nghiệp và xuất nhập khẩu, đồng thời tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng bền vững năm 2026.

Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận mức thu ngân sách nhà nước đạt trên 82.250 tỷ đồng, vượt 49% so với dự toán trung ương giao và là mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này phản ánh những nỗ lực không ngừng trong việc khai thác các nguồn thu, cải cách công tác quản lý thu ngân sách, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của các ngành kinh tế chủ chốt trong sự phát triển bền vững của tỉnh.

Nguồn thu nội địa tiếp tục là trụ cột chính trong cơ cấu thu ngân sách của tỉnh. Theo số liệu từ Sở Tài chính, thu nội địa trong năm 2025 đạt 65.950 tỷ đồng, tăng tới 86% so với năm 2024.

Một trong những yếu tố đóng góp lớn vào sự tăng trưởng này là thu từ tiền sử dụng đất, đạt khoảng 26.460 tỷ đồng, vượt xa dự toán được giao, lên đến 481%. Khoản thu này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các dự án bất động sản, mà còn là kết quả của quá trình tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài trong công tác quản lý đất đai và thủ tục pháp lý cho các dự án trọng điểm. Nổi bật trong số đó là dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh của Tập đoàn Vingroup, đóng góp trên 16.000 tỷ đồng vào ngân sách.

Hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, các ngành công nghiệp trụ cột của tỉnh, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, vẫn duy trì vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Tổng thu từ thuế và phí trong năm 2025 đạt khoảng 41.700 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng trưởng 27,71%, khẳng định đây là một trong những động lực tăng trưởng chính, dẫn dắt khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài).

Lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng đóng góp tích cực vào kết quả thu ngân sách của tỉnh. Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt khoảng 16.300 tỷ đồng, hoàn thành đúng kế hoạch được giao. Để đạt được kết quả này, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực tăng cường công tác quản lý thu thuế, đặc biệt là trong lĩnh vực hải quan. Chi cục Hải quan khu vực VIII đã nỗ lực trong việc cập nhật và phân tích thông tin về chính sách thương mại của các quốc gia lớn, đặc biệt là Mỹ và các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, giúp tỉnh tận dụng tối đa các cơ hội từ các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Đồng thời, các chính sách thuế và thủ tục hải quan đã được đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế.

Để duy trì và phát triển bền vững nguồn thu ngân sách trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thu mạnh mẽ. Các cơ quan thuế và hải quan đã phối hợp chặt chẽ, rà soát, đánh giá các nguồn thu, đặc biệt là các khoản thu có tiềm năng lớn như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu. Bên cạnh đó, công tác thu hồi nợ đọng thuế cũng được đẩy mạnh, với mục tiêu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 8% trên tổng thu nội địa.

Trong năm 2026, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã giao dự toán thu ngân sách đạt 74.000 tỷ đồng. Để đảm bảo mức tăng trưởng ít nhất 10% so với năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu thu ngân sách mới là 86.000 tỷ đồng, tăng thêm 12.000 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ trong công tác quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu một cách bền vững, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, gian lận thuế và chuyển giá, đặc biệt trong các hoạt động thương mại điện tử.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong năm 2026 là việc cải cách thủ tục hành chính về thuế sẽ được đẩy mạnh. Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để thu thập và cập nhật thông tin về các nhà thầu lớn, các dự án trọng điểm và các doanh nghiệp có nguồn thu lớn trên địa bàn, nhằm xây dựng các giải pháp hiệu quả trong việc chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.