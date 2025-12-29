(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước cụ thể hóa chủ trương lớn bằng những giải pháp đồng bộ, thực chất và linh hoạt.

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đổi mới tư duy quản lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW tại Quảng Ninh là sự thay đổi tư duy trong hoạt động quản lý nhà nước. Thay vì nặng về kiểm soát, các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành Thuế, đã chuyển hướng rõ nét sang vai trò hỗ trợ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tinh thần “lấy người nộp thuế làm trung tâm” được quán triệt thống nhất trong toàn ngành, tạo nền tảng xây dựng môi trường thuế minh bạch, công bằng và thân thiện.

Đoàn viên thanh niên Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh Thuế tỉnh Quảng Ninh

Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, 100% thủ tục thuế được giải quyết đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp liên tục được nâng cao. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2024 của ngành Thuế Quảng Ninh đạt trên 99%, đứng đầu trong khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực cải cách, mà còn cho thấy sự thay đổi thực chất trong cách tiếp cận và phục vụ doanh nghiệp.

Đưa chính sách đến gần hơn với hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường đối thoại, tập huấn và hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Hàng chục cuộc đối thoại, lớp tập huấn được tổ chức trong năm 2025, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự. Song song với đó, các kênh hỗ trợ trực tuyến, email, bộ phận “một cửa” và chuyên mục góp ý trên cổng thông tin điện tử được vận hành hiệu quả, tiếp nhận và phản hồi kịp thời các kiến nghị từ cơ sở.

Đặc biệt, triển khai các chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 68-NQ/TW, Quảng Ninh đã chủ động rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện bãi bỏ lệ phí môn bài và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong những năm đầu thành lập. Việc thống kê, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế được thực hiện bài bản, tạo tiền đề cho việc xóa bỏ hình thức thuế khoán từ năm 2026, hướng tới quản lý thuế hiện đại, minh bạch hơn.

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai tiếp xúc, vận động và thu hút doanh nghiệp tham gia làm thủ tục tại cửa khẩu. Ảnh: Hải quan khu vực VIII

Cùng với cải cách thủ tục, Quảng Ninh xác định chuyển đổi số là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân. Tỉnh tích cực khuyến khích hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, ứng dụng eTax Mobile, nộp thuế điện tử và chuyển đổi sang phương thức kê khai. Nhiều hộ kinh doanh đã mạnh dạn thay đổi cách thức hoạt động, từng bước tiến lên mô hình doanh nghiệp, minh bạch hóa doanh thu và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng được chú trọng. 100% doanh nghiệp mới thành lập được hướng dẫn, tiếp cận chính sách ưu đãi thuế kịp thời. Điều này giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí ban đầu, có thêm nguồn lực để đầu tư vào công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng

Thực tiễn cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân đang đóng vai trò ngày càng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng, vốn đăng ký mở rộng, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, giải quyết việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động toàn tỉnh.

Không chỉ tạo việc làm, khu vực kinh tế tư nhân còn đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thu ngân sách hằng năm. Năng suất lao động của khu vực này được cải thiện rõ rệt, phản ánh sự chuyển biến tích cực về chất lượng tăng trưởng, không chỉ dựa vào quy mô, mà còn dựa trên hiệu quả và đổi mới.

Khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò ngày càng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh. Ảnh T.D

Một yếu tố quan trọng khác giúp kinh tế tư nhân Quảng Ninh phát triển là nỗ lực cải cách hành chính toàn diện của tỉnh. Hàng nghìn thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết; dịch vụ công trực tuyến được mở rộng, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến và số hóa đạt mức rất cao. Hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, minh bạch hóa quy trình, giảm chi phí thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng. Việc xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, tăng cường kiểm soát thị trường, đấu tranh với hàng giả, gian lận thương mại đã góp phần tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Đa dạng hóa nguồn vốn, tháo gỡ điểm nghẽn tín dụng

Nhận thức rõ khó khăn về tiếp cận vốn của doanh nghiệp tư nhân, Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống ngân hàng để ưu tiên dòng vốn cho khu vực ngoài nhà nước. Các tổ chức tín dụng từng bước đổi mới phương thức cho vay, dựa trên phương án sản xuất - kinh doanh, dòng tiền và chuỗi giá trị, thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp truyền thống.

Cùng với mở rộng tín dụng, tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại giữa ngân hàng và doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, lãi suất và điều kiện vay vốn. Điều này góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp, khuyến khích mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất và đổi mới công nghệ.

Với nền tảng cải cách mạnh mẽ, môi trường đầu tư minh bạch và sự đồng hành quyết liệt của chính quyền, kinh tế tư nhân Quảng Ninh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong thời kỳ mới.