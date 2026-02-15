(TBTCO) - Kim Long Motor và Công ty cổ phần ô tô AOJ Tô Châu đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào ngày 14/2 tại TP. Hồ Chí Minh.

Kim Long Motor và Công ty cổ phần ô tô AOJ Tô Châu ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Ảnh: K.L

Theo thỏa thuận hợp tác, Kim Long Motor sẽ phát huy thế mạnh về năng lực sản xuất nội địa, hệ thống phân phối và am hiểu thị trường, trong khi AOJ Tô Châu cung cấp nền tảng công nghệ, giải pháp phát triển sản phẩm, tích hợp chuỗi cung ứng và kinh nghiệm triển khai quốc tế.

Sự hợp tác này hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các dòng xe mang thương hiệu Kim Long, thúc đẩy nội địa hóa, nâng cao hàm lượng công nghệ.

Theo thỏa thuận hợp tác, AOJ Tô Châu sẽ hỗ trợ Kim Long Motor hoạch định sản phẩm, thiết kế, phát triển kỹ thuật, xây dựng chuỗi cung ứng, thử nghiệm đến hỗ trợ sản xuất hàng loạt.

Hai bên phối hợp phát triển các dòng xe thương mại như xe buýt, xe van, xe tải và cấu trúc nền tảng xe du lịch thân vỏ nhôm toàn phần, tạo tiền đề đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm, từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng nội địa, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Song song với đó, hai bên sẽ hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng, thúc đẩy nội địa hóa linh kiện và đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định tại Việt Nam, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp chiến lược trong phát triển thị trường và quảng bá sản phẩm.

Trong định hướng dài hạn, Kim Long Motor và AOJ Tô Châu dự kiến thành lập Trung tâm Kỹ thuật AOJ tại Việt Nam và tiến tới xây dựng Viện Nghiên cứu và Phát triển liên hợp, nhằm phát triển công nghệ, sản phẩm nội địa hóa và nguồn nhân lực kỹ thuật cho ngành ô tô.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Kim Long Motor gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cao nhất có thể để công nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam thực sự tự chủ trong hoạt động sản xuất ô tô chất lượng cao ở Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện AOJ Tô Châu chia sẻ: "Kim Long Motor là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực ô tô tại Việt Nam, sở hữu nền tảng vững chắc và tầm nhìn phát triển rõ ràng. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ tạo nên bước tiến đột phá, đưa các dòng xe mang thương hiệu Kim Long vươn lên vị thế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. AOJ Tô Châu cam kết đồng hành lâu dài, chia sẻ công nghệ và nguồn lực để cùng Kim Long Motor kiến tạo giá trị bền vững và nâng tầm ngành công nghiệp ô tô Việt Nam".

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu - phát triển, sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng xe thương mại, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế sản phẩm ô tô thương hiệu Kim Long tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á./.