(TBTCO) - Ngày 27/1/2026, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp KIM LONG MOTOR HUẾ, KIM LONG MOTOR đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD BATTERY - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới, đồng thời tổ chức Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD có vốn đầu tư 130 triệu USD.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà máy - Ảnh VGP

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc KIM LONG MOTOR cho biết, sự kiện này được tổ chức để hòa chung không khí phấn khởi trên cả nước chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của nền kinh tế", ông Đào Viết Ánh nêu rõ. Dự án đồng thời khẳng định cam kết, tầm nhìn chiến lược dài hạn của KIM LONG MOTOR trong việc làm chủ chuỗi giá trị sản xuất, từng bước chuyển từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, phát triển và chế tạo các cấu phần công nghệ cốt lõi của ô tô.

Theo thỏa thuận hợp tác, KIM LONG MOTOR đầu tư xây dựng nhà máy pin năng lượng mới tại Việt Nam dưới sự đồng hành và chuyển giao toàn diện về kỹ thuật, công nghệ từ tập đoàn BYD.

Sự hợp tác này tạo nền tảng để doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ sản xuất pin– cấu phần then chốt quyết định hiệu suất, độ an toàn và khả năng cạnh tranh của các dòng xe điện do KIMLONGMOTOR nghiên cứu và sản xuất.

KIM LONG MOTOR ký kết hợp tác chiến lược với BYD BATTERY– doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới - Ảnh VGP

Tập đoàn BYD là tập đoàn công nghệ và ô tô năng lượng mới hàng đầu thế giới, sở hữu hệ sinh thái nghiên cứu - sản xuất quy mô toàn cầu và nhiều kinh nghiệm triển khai tại các thị trường lớn.

Việc hợp tác với Tập đoàn BYD giúp KIM LONG MOTOR tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất và quản trị chất lượng trong lĩnh vực sản xuất pin, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Dự án Nhà máy sản xuất Pin BYD được xây dựng tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô KIM LONG MOTOR HUẾ. Sản phẩm của nhà máy là các dòng pin dành cho xe tải, xe bus, minivan, minibus… đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị trường Việt Nam và hướng tới phục vụ xuất khẩu ra các nước với pin chất lượng hàng đầu và xe thương mại nguyên chiếc do KIM LONG MOTOR sản xuất với thương hiệu "Made in Việt Nam".

Lần đầu tiên trên thế giới, KIM LONG MOTOR tiên phong nghiên cứu, phát triển và sản xuất mẫu xe bus giường nằm EV 34 chỗ, ứng dụng công nghệ pin BYD hiện đại. Đây là mẫu xe bus giường nằm liên tỉnh sử dụng năng lượng mới đầu tiên phục vụ thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong hành trình làm chủ công nghệ của KIM LONG MOTOR, tạo động lực thúc đẩy xu hướng phát triển vận tải xanh, bền vững.

Công nghệ tiên tiến hiện đại hàng đầu châu Á

Nhà máy Pin chuyên dụng cho xe thương mại này có tổng vốn đầu tư 2 giai đoạn là 130 triệu USD.

Giai đoạn 1 xây dựng trên diện tích nhà xưởng có mái che là 4,4 ha được định hướng trở thành một trong những nhà máy sản xuất pin xe điện có công suất 3 Gwh/năm và công nghệ tiên tiến hiện đại hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà kể cả khu vực châu Á.

Nhà máy dự kiến sớm đi vào vận hành, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn cung pin của KIM LONG MOTOR.

Trong giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng quy mô đầu tư và phát triển thêm dòng pin cho xe con với diện tích nhà xưởng có mái che là 10 ha để nâng tổng công suất giai đoạn 2 lên 6 Gwh/năm.

Ông Đào Viết Ánh – Tổng Giám đốc KIM LONG MOTOR phát biểu tại buổi lễ - Ảnh VGP

Với công nghệ tự động hóa cao, hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, Nhà máy sản xuất pin BYD không chỉ đáp ứng hiệu quả nhu cầu gia tăng sản lượng trong nước, mà còn mở rộng xuất khẩu sang các nước trong và ngoài khu vực Đông Nam Á, từng bước khẳng định năng lực sản xuất, trình độ công nghệ và vị thế của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc KIM LONG MOTOR chia sẻ: "KIM LONG MOTOR xác định phát triển xe điện không chỉ là một xu hướng tất yếu, mà là chiến lược dài hạn gắn liền với năng lực tự chủ của nền công nghiệp quốc gia. Việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn BYD và đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Pin BYD thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc làm chủ các công nghệ cốt lõi, thay vì chỉ dừng lại ở lắp ráp hay gia công".

Ông Đào Viết Anh khẳng định, phát triển công nghiệp xanh không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn là lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế xanh.

"Đây không chỉ là một dự án đầu tư đơn thuần mà dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của KIM LONG MOTOR trong việc tham gia sâu và thực chất vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới. Khi đi vào vận hành, Nhà máy sản xuất Pin BYD sẽ góp phần giúp doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 80% vào quý II/2026, từng bước hình thành trung tâm sản xuất pin và xe điện có quy mô khu vực.

Với định hướng chủ động xây dựng chuỗi giá trị khép kín, từ sản xuất phương tiện đến làm chủ các linh kiện- phụ tùng cốt lõi, KIM LONG MOTOR từng bước khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp kinh tế tư nhân trong nâng cao năng lực công nghệ, đặc biệt là làm chủ các công nghệ then chốt, phát triển công nghiệp công nghệ cao; thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng./.