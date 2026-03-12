Vietjet mở 2 đường bay mới Đà Nẵng - Jakarta và Nha Trang - Singapore

(TBTCO) - Ngày 11/3/2026, đón hè sôi động, Vietjet vừa mở bán vé hai đường bay mới kết nối các thành phố biển nổi tiếng nhất miền Trung Việt Nam với thủ đô Jakarta của Indonesia và đảo quốc Singapore, tiếp tục mở rộng kết nối trong khu vực và thế giới.

Tàu bay của Vietjet.

Đường bay Đà Nẵng - Jakarta, Indonesia dự kiến khai trương từ 29/4/2026 với 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Năm, Sáu và Chủ nhật. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Đà Nẵng lúc 13h45, hạ cánh tại Jakarta lúc 17h20 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, chuyến bay khởi hành từ Jakarta lúc 18h20 và đến Đà Nẵng lúc 22h05 cùng ngày (giờ địa phương).

Đường bay Nha Trang - Singapore dự kiến phục vụ hành khách từ 1/6/2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ nhật. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Cam Ranh, Nha Trang lúc 10h25, hạ cánh tại sân bay Changi, Singapore lúc 13h40 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành từ Singapore lúc 15h15 và hạ cánh tại Nha Trang lúc 16h35 cùng ngày (giờ địa phương).

Chào đón các đường bay mới, Vietjet dành tặng khách hàng loạt ưu đãi trên tất cả các đường bay giữa Việt Nam với Singapore, Indonesia, bao gồm vé khuyến mãi chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) cùng 20kg hành lý ký gửi miễn phí cho vé Eco, giảm ngay 20% giá vé SkyBoss. Thời gian đặt vé ưu đãi từ 16/3 đến 20/3/2026 tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air, áp dụng cho thời gian bay từ 1/4/2026 đến 31/3/2027.

Tiếp hàng không của Vietjet.

Các đường bay mới góp phần tăng cường kết nối du lịch, thương mại giữa hai thành phố biển thu hút hàng đầu của Việt Nam với Singapore và Indonesia - các trung tâm kinh tế, du lịch sôi động của khu vực. Đà Nẵng và Nha Trang là hai thành phố biển nổi tiếng thế giới của Việt Nam, hấp dẫn du khách với bãi biển trong xanh, khí hậu ôn hòa và ẩm thực đặc sắc. Trong khi đó, Thủ đô Jakarta của Indonesia gây ấn tượng với nhịp sống đô thị năng động và văn hoá đa sắc màu. Đảo quốc sư tử Singapore nổi bật với kiến trúc biểu tượng, không gian xanh giữa lòng đô thị và trải nghiệm ẩm thực phong phú./.