5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, thể hiện tính dân chủ rộng mở

(TBTCO) - “Việc có những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội một lần nữa thể hiện và khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận, cũng thể hiện tính dân chủ rộng mở của quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”, bà Hà Thị Nga khẳng định.

Tại cuộc họp báo sáng 12/3, đại diện Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên về việc lựa chọn ứng cử viên cũng như các thông tin xung quanh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân khoá 2026 - 2031.

Chú trọng năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về công tác nhân sự và tiêu chí ứng cử viên đại biểu Quốc hội, bà Tạ Thị Yên - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, khẳng định rằng trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử lần này, việc lựa chọn và sàng lọc ứng cử viên được thực hiện rất chặt chẽ.

Bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia trả lời phóng viên. Ảnh: Đức Thanh

Các ứng cử viên trước hết phải là những người bảo đảm tuyệt đối về phẩm chất chính trị, đạo đức, có bản lĩnh, có uy tín sâu rộng, đồng thời có tinh thần trách nhiệm cao. Cùng với đó, một tiêu chí rất quan trọng là năng lực chuyên môn và khả năng tham gia xây dựng chính sách pháp luật.

Trong quá trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đặc biệt chú trọng lựa chọn những người có trình độ chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, hoạt động kinh tế xã hội hoặc đã tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách.

Đồng thời, cơ cấu ứng cử viên cũng được mở rộng sự tham gia của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và những người có kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều lĩnh vực để bổ sung nguồn tri thức, kinh nghiệm cho hoạt động lập pháp.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ cấu người ứng cử cũng có điều chỉnh theo hướng tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách. So với khóa trước, cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Quốc hội kỳ này là 145, cao hơn so với con số 133 của khoá trước.

“Với các tiêu chí như vậy, có thể bảo đảm Quốc hội khóa XVI không chỉ đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân mà còn có đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật và hoạch định chính sách quốc gia” - bà Tạ Thị Yên khẳng định.

5 người tự ứng cử

Song song với nhân sự từ các cơ quan, tổ chức giới thiệu, cuộc bầu cử lần này còn có các ứng cử viên tự ứng cử. Trả lời sự quan tâm của báo chí về nhóm ứng cử viên này, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, theo kết quả hiệp thương lần thứ ba, trong danh sách chính thức gồm 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã có 5 người tự ứng cử.

Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tính đến thời điểm này, những người tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc mọi thủ tục theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Các thủ tục này bao gồm việc nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch chi tiết, kê khai minh bạch tài sản và thu nhập cá nhân, cũng như tham gia các bước lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú và nơi công tác.

Đáng chú ý, theo bà Hà Thị Nga, một tín hiệu đáng mừng là tại tất cả các địa bàn nơi 5 ứng cử viên này sinh sống, họ đều nhận được sự tín nhiệm rất cao của cử tri nơi cư trú. Toàn bộ hồ sơ sau đó được Ủy ban bầu cử và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm tra một cách minh bạch, đúng quy định pháp luật trước khi chính thức được đưa vào danh sách hiệp thương.

“Việc có những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội một lần nữa thể hiện và khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận, cũng thể hiện tính dân chủ rộng mở của quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của chúng ta” - bà Hà Thị Nga khẳng định.

Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương, cả 5 ứng cử viên này hiện đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Danh tính của 5 người tự ứng cử cũng đã được công bố. Cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí Minh có hai người là ông Nguyễn Vinh Huy (công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng) và bà Nguyễn Ngọc Hương (Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt). Tại tỉnh Vĩnh Long có ông Nguyễn Tấn Thụ (Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Putin). Tại Thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Thành Phúc (Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề Trung tâm Dạy nghề Thành Phúc). Tại tỉnh An Giang có ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo tại đặc khu Phú Quốc).

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh: "nếu 5 ứng cử viên này nhận được sự tín nhiệm của cử tri thì hoàn toàn có thể trở thành đại biểu Quốc hội để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của cử tri".