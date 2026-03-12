(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Sáng 12/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp với các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia để đánh giá, rà soát các công việc chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá, rà soát các công việc chuẩn bị cuộc bầu cử; những vấn đề nổi lên qua thực tiễn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia thời gian qua; thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Ngày bầu cử 15/3/2026 và sau Ngày bầu cử.

Thời gian qua, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch và văn bản hướng dẫn; tổ chức các hội nghị toàn quốc quán triệt và tập huấn; thành lập các đoàn giám sát, kiểm tra tại nhiều địa phương. Các địa phương triển khai đầy đủ các bước quy trình bầu cử: danh sách người ứng cử đã được công bố; danh sách cử tri được lập; các khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử và điều kiện phục vụ Ngày bầu cử cơ bản đã hoàn tất.

Đến nay, thống kê sơ bộ cả nước có gần 79 triệu cử tri, tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu, với hệ thống tổ chức bầu cử được chuẩn bị đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh, chỉ còn 3 ngày nữa, ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử; đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực rất lớn của các cơ quan của Quốc hội, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các bộ, ngành và địa phương trong suốt thời gian qua. Khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này đã cơ bản sẵn sàng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mong muốn chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Hội đồng Bầu cử quốc gia là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu phải đạt mức cao bởi đây là ngày hội non sông, ngày phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

"Từ nay đến Ngày bầu cử là giai đoạn quyết định thành công của toàn bộ cuộc bầu cử. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong tổ chức thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cuộc bầu cử và niềm tin của cử tri, nhân dân," Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các cơ quan tiếp tục tập trung rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử. Các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kiểm tra, rà soát toàn bộ các khâu của công tác bầu cử, từ danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tài liệu bầu cử, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu cho đến công tác tổ chức tại từng tổ bầu cử. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các khu vực bỏ phiếu sớm và các địa bàn có điều kiện khó khăn.

Tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực bỏ phiếu, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh; chú trọng đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, không để các thế lực xấu lợi dụng bầu cử để gây mất ổn định.

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, qua đó, góp phần để cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu chuẩn bị tốt công tác theo dõi, tổng hợp tình hình trong Ngày bầu cử.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cần phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban và các cơ quan liên quan để thiết lập hệ thống theo dõi, cập nhật thông tin và tổng hợp kết quả bầu cử trên phạm vi cả nước.

Trong Ngày bầu cử phải duy trì chế độ báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền.

Các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia cần chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trong Ngày bầu cử, tinh thần là chủ động từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ; mọi vấn đề phát sinh phải được xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và đúng pháp luật.

Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi sát, khẩn trương tiếp nhận, phân loại, thẩm tra, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý dứt điểm các vụ việc đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Khẳng định cuộc bầu cử là một hoạt động chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, vào cuộc quyết tâm, quyết liệt để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải coi cuộc bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày tới.

Từ nay đến Ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 3 yêu cầu trọng tâm.

Một là, tuyệt đối bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và đúng tiến độ.

Hai là, mọi tình huống phát sinh phải được xử lý ngay từ cơ sở, không để bị động, không để lan rộng, không để ảnh hưởng đến Ngày bầu cử.

Ba là, toàn bộ hệ thống tổ chức bầu cử từ Trung ương đến cơ sở phải duy trì chế độ trực, theo dõi và báo cáo liên tục, bảo đảm thông tin thông suốt và chỉ đạo kịp thời trong mọi tình huống./.