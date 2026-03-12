Bãi bỏ 2 thông tư về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BTC ngày 10/3/2026 bãi bỏ 2 thông tư về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Cụ thể, Thông tư số 19/2026/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 6/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC.

Thông tư số 19/2026/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 338/2016/TT-BTC và và Thông tư số 42/2022/TT-BTC.

Thông tư số 19/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2026.

Thông tư cũng nêu rõ, việc thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trước ngày 1/7/2025 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC và Thông tư số 42/2022/TT-BTC./.