Ngày 12/3: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang ngày thứ ba liên tiếp

Giá cà phê trong nước hôm nay (12/3) giảm 800 - 1.000 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 95.300 - 95.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu vẫn dao động trong khoảng 144.500 - 146.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước. Đây cũng là ngày đi ngang thứ ba liên tiếp kể từ đầu tuần.

Giá cà phê hôm nay giao động trong khoảng 95.300 - 95.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm 800 - 1.000 đồng/kg

Theo khảo sát tại các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 95.300 - 95.800 đồng/kg, giảm 800 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi mất 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 95.300 đồng/kg. Đắk Nông giảm 900 đồng/kg, xuống 95.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 800 đồng/kg, hiện phổ biến khoảng 95.700 đồng/kg.

Theo các thương lái, sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, thị trường trong nước đang điều chỉnh theo xu hướng của thị trường thế giới, trong khi nguồn cung từ vụ thu hoạch vẫn tiếp tục được đưa ra thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê giảm trên cả hai sàn giao dịch lớn. Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm mạnh 2,08% (79 USD/tấn), xuống còn 3.692 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 1,95% (72 USD/tấn), còn 3.596 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm nhẹ hơn. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 5/2026 giảm 0,36% (1,1 US cent/pound), xuống còn 295,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,27% (0,8 US cent/pound), còn 290,1 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

Theo khảo sát tại các vùng trồng tiêu trọng điểm, giá tiêu trong nước sáng nay vẫn dao động trong khoảng 144.500 - 146.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước. Đây cũng là ngày đi ngang thứ ba liên tiếp kể từ đầu tuần.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất thị trường, đạt 146.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá tiêu hiện được giao dịch ở mức 145.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai ghi nhận mức giá thấp hơn, phổ biến khoảng 144.500 đồng/kg.

Theo các thương lái, nguồn cung hồ tiêu từ vụ thu hoạch hiện vẫn đang được bổ sung ra thị trường giúp giá trong nước duy trì trạng thái ổn định.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu của một số quốc gia sản xuất lớn tăng, Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia chào bán ở mức 7.037 USD/tấn, tăng 0,55% so với ngày trước đó.

Tương tự, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng 0,82%, tương đương 50 USD/tấn, lên mức 6.100 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia vẫn duy trì ổn định ở mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.400 - 6.500 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia hiện được báo ở mức 9.317 USD/tấn, tăng 0,56% so với phiên trước. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam lần lượt đứng ở mức 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn, không thay đổi so với ngày trước đó./.