Ngày 11/3: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/3) bật tăng khi nhà đầu tư thận trọng chờ dữ liệu lạm phát từ Mỹ, đồng thời theo dõi chính sách của Fed. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.853.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.883.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 88,38 USD/ounce, tăng 4,38 USD so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay bật tăng khi nhà đầu tư thận trọng chờ dữ liệu lạm phát từ Mỹ. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.325.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.428.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.853.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.883.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.888.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.327.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.333.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 11/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.853.000 2.883.000 2.855.000 2.888.000 1 kg 76.076.000 76.874.000 76.128.000 77.025.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.861.000 2.891.000 2.862.000 2.893.000 1 kg 76.282.000 77.086.000 76.324.000 77.137.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 88,38 USD/ounce, tăng 4,38 USD so với ngày 10/3.

Giá bạc giao ngay bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước thời điểm công bố báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Thị trường đang theo dõi sát số liệu lạm phát nhằm đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire, tác động của báo cáo CPI lần này đối với thị trường bạc có thể không quá mạnh. Nguyên nhân là dữ liệu lạm phát tháng này chưa phản ánh đầy đủ sự gia tăng đáng kể của giá dầu và xăng trong thời gian gần đây.

Nhìn vào diễn biến trên các thị trường tài chính trong tuần qua, giới phân tích cho rằng những biến động gần đây chủ yếu phản ánh quá trình điều chỉnh vị thế của nhà đầu tư hơn là sự thay đổi căn bản của xu hướng thị trường. Giá bạc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng với đồng USD đều có sự biến động nhất định nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 11/3/2026: