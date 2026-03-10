Thủ tướng yêu cầu sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu, không để thiếu năng lượng

Chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng vào chiều 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, áp dụng ngay trong ngày 10/3.

Phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả

Tại cuộc họp, các báo cáo, ý kiến đánh giá, ngay sau khi xung đột tại Trung Đông có diễn biến mới, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ngành, cơ quan đã có phản ứng với các biện pháp kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát được tình hình, hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới nền kinh tế, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ đã lập ngay Tổ công tác để nắm tình hình, nghiên cứu, đề xuất giải pháp; đẩy mạnh hoạt động ngoại giao năng lượng. Chính phủ đã ban hành ngay các văn bản cần thiết để điều hành; chỉ đạo ưu tiên tối đa sản xuất và tiêu thụ hàng trong nước, tiết kiệm năng lượng. Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, xăng dầu đã hoạt động tích cực, chủ động các nguồn cung có thể.

Dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào và đến thời điểm này, chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình.

Chỉ đạo các giải pháp tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung dầu thô. Về nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu, phân bổ theo kế hoạch được giao để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu; đồng thời bảo đảm mức dự trữ theo quy định, xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống.

Về quản lý thị trường trong nước, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm bám sát diễn biến giá xăng dầu hằng ngày, chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, khắc phục tình trạng găm hàng, tăng giá…

Thủ tướng kêu gọi nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, không hoảng hốt, bình tĩnh, nhưng cũng không chủ quan; toàn dân nâng cao ý thức, đoàn kết, thống nhất, cùng Đảng, Nhà nước, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cách thức quản lý giá tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp; cân nhắc theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể; thay thế quản lý bằng quy định giới hạn các chi phí và định mức lợi nhuận; giá cụ thể do doanh nghiệp chủ động công bố; thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phải kiểm soát không để tăng giá tùy tiện bằng các công cụ, những quy định phù hợp thị trường.

Về giải pháp Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 10/3. Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và báo cáo Chính phủ tại phiên họp gần nhất. Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3.

Cùng với đó, đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 theo Nghị quyết của Chính phủ; phát động phong trào tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong hoạt động giao thông vận tải, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Về bảo đảm cung cấp điện, Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Petrovietnam, các doanh nghiệp sản xuất điện có các kịch bản vận hành, chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho phát điện; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tập trung khai thác tối đa than theo khả năng hiện có; Petrovietnam đẩy mạnh tối đa khai thác dầu khí.

Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp Bộ Công thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng, đội giá, làm mất ổn định thị trường. Bộ Công thương nghiên cứu triển khai chương trình dự trữ dầu quốc gia; xây dựng chiến lược tự chủ năng lượng cho đất nước; Bộ Tài chính cấp ngân sách cho việc này từ nguồn kinh phí dự phòng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia./.