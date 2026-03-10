Tổ chức lớp bồi dưỡng về báo cáo quyết toán và kiểm tra sau thông quan

Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính):

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ hải quan, chủ động phòng ngừa rủi ro về báo cáo quyết toán và kiểm tra sau thông quan, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu: “Báo cáo quyết toán và kiểm tra sau thông quan - Phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và xuất nhập khẩu tại chỗ”.

Lớp học dành cho cán bộ phụ trách xuất nhập khẩu (XNK), kế toán, kho, quản lý sản xuất, pháp chế, tuân thủ nội bộ tại các doanh nghiệp có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu và XNK tại chỗ; nhà quản lý doanh nghiệp, giám đốc tài chính, trưởng bộ phận XNK, đại lý hải quan cần nắm rõ quy trình lập - xử lý báo cáo quyết toán và chuẩn bị hồ sơ sau thông quan.

Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu: "Báo cáo quyết toán và kiểm tra sau thông quan"

Khóa học giúp học viên nắm vững quy định mới nhất về quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và XNK tại chỗ; hiểu rõ rủi ro thường gặp trong lập báo cáo quyết toán, phân tích được nguyên nhân dẫn đến bị ấn định, truy thu thuế.

Đồng thời, học viên sẽ được thực hành xử lý dữ liệu và báo cáo quyết toán mẫu trên máy tính, có hướng dẫn trực tiếp; được trang bị kỹ năng làm việc, giải trình, đối thoại hiệu quả với cơ quan hải quan khi kiểm tra sau thông quan. Bên cạnh đó, học viên sẽ được học cách xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị tuân thủ hải quan bền vững, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng.

Khóa học được tổ chức vào ngày 18 - 19/4/2026 theo hình thức trực tuyến, với các giảng viên đầu ngành Hải quan, trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: giảng viên Nguyễn Thu Trang, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính. Điện thoại: 096 454 9696; Email: [email protected]

Xem chi tiết thông báo tại đây.