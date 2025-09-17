Xử phạt POSCO VST: Chưa khai chuyển đổi mục đích nhập khẩu đã bán hàng vào nội địa là vi phạm pháp luật

(TBTCO) - Trước thông tin Công ty TNHH POSCO VST "kêu cứu" vì bị phạt oan, Cục Hải quan cho biết tất car quyết định ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính đều đúng pháp luật.

Thực hiện đúng quy định pháp luật

Triển khai Quyết định số 2098/QĐ-TCHQ ngày 17/8/2023 và Quyết định số 2213/QĐ-TCHQ ngày 6/9/2023, Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Công ty TNHH POSCO VST.

Phạm vi kiểm tra bao gồm các hoạt động của Công ty liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá đã được thông quan trong giai đoạn từ ngày 1/7/2020 đến ngày 17/8/2023 (ngày ký Quyết định kiểm tra sau thông quan, theo nguyên tắc quản lý rủi ro).

Công ty TNHH POSCO VST là doanh nghiệp FDI 95,65% vốn của Tập đoàn POSCO Hàn Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên từ năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép không gỉ cán nguội.

Quá trình kiểm tra, Đoàn đã phát hiện từ ngày 1/1/2020 đến 17/8/2023, POSCO VST đã có hành vi tự ý tiêu thụ nội địa một lượng thép không gỉ cấu thành từ 28.277,59 tấn thép không gỉ cán nóng thuộc các tờ khai nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (loại hình E31) mà không kê khai chuyển mục đích sử dụng theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Cụ thể, Công ty đã bán cho một số đối tác trong nước và đã xuất hoá đơn giá trị gia tăng đầu ra trong khoảng thời gian từ ngày 6/1/2020 đến ngày 21/7/2023.

Hành vi sử dụng hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế không đúng mục đích sử dụng mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan hải quan của Công ty đã vi phạm các quy định tại: Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP; Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2015/TT-BTC; Điểm d khoản 26 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý thuế năm 2019; điểm k khoản 4 Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, cơ quan Hải quan đã thực hiện ấn định thuế theo quy định.

Theo đó, ngày 9/10/2023, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ ấn định số tiền thuế phải nộp hơn 127,2 tỷ đồng. Đến ngày ngày 20/1/2025, sau quá trình kiểm tra, xác minh làm rõ, Tổng cục Hải quan tiếp tục ban hành Quyết định số 77/QĐ-TCHQ ấn định số tiền khoảng 132,6 tỷ đồng (trong đó bao gồm 127,2 đồng đã được ấn định tại Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ).

Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và tiết g khoản 1 Điều 14 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, ngày 22/1/2025, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính số tiền 117,2 tỷ đồng.

Quá trình kiểm tra, xử lý, ấn định và xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan đã thực hiện đúng quy định pháp luật có liên quan.

Chưa khai chuyển đổi mục đích đã bán hàng vào nội địa là sai quy định

Chia sẻ về việc xử lý hành vi tự ý tiêu thụ nội địa lượng thép không gỉ cấu thành từ thép không gỉ cán nóng thuộc tờ khai nhập khẩu sản xuất xuất khẩu mà không kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng, Cục Hải quan cho hay, ngày 30/8/2023, Đoàn kiểm tra của cơ quan Hải quan đã lập biên bản kiểm tra số 07/BB-HC tại trụ sở Công ty TNHH POSCO VST tại Đường 319B Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai giữa Đoàn kiểm tra (ông Đặng Sơn Tùng – Trưởng đoàn kiểm tra) với đại diện Công ty TNHH POSCO VST (ông Son Minwoo, Giám đốc Tài chính – người được ông Choi Gju Seo – Tổng giám đốc uỷ quyền làm việc với Đoàn kiểm tra).

Công chức Hải quan kiểm tra thép nhập khẩu. Ảnh: Lê Thu.

Biên bản này ghi nhận việc Công ty TNHH POSCO VST có tình trạng tiêu thụ nội địa đối với lượng thép hình thành từ nguồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc loại hình E31 nêu trên để bán cho đối tác trong nước, xuất hoá đơn giá trị gia tăng đầu ra.

Quá trình điều tra, xác minh sau đó, Đoàn kiểm tra và Công ty đã xác nhận hành vi tự ý tiêu thụ nội địa một lượng thép không gỉ cấu thành từ 28.277,59 tấn thép không gỉ cán nóng thuộc các tờ khai nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (loại hình E31) được ghi nhận tại các biên bản kiểm tra, dữ liệu, hồ sơ tài liệu do công ty cung cấp, kết luận kiểm tra,…

Sau thời điểm đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra vi phạm, ngày 14 -15/9/2023, Công ty mới đi mở 29 tờ khai A42 chuyển đổi mục đích sử dụng cho một số các tờ khai nhập khẩu sản xuất xuất khẩu (E31). Và ngày 13 - 14/12/2023, Công ty đã nộp thuế giá trị gia tăng cho 29 tờ khai này với số tiền trên 65,6 tỷ đồng.

Như vậy, việc Đoàn kiểm tra xác định hành vi, ấn định số tiền thuế phải nộp tại thời điểm năm 2023 đúng quy định pháp luật Hải quan.

Liên quan đến quá trình khiếu nại của POSCO VST, Cục Hải quan cho biết, trong thời gian qua, Công ty TNHH POSCO VST đã có đơn khiếu nại lần 1 (đến Tổng cục Hải quan, nay là Cục Hải quan) và lần 2 (đến Bộ Tài chính) đối với các Quyết định ấn định thuế, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Tổng cục Hải quan nói trên.

Ngày 2/4/2025, POSCO VST có Đơn Khiếu nại gửi Cục Hải quan. Ngày 9/7/2025, Cục Hải quan ban hành Quyết định số 1052/QĐ-CHQ về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Công ty, theo đó, giữ nguyên các Quyết định và các bên phối hợp xử lý hoàn tiền thuế nộp thừa (nếu có) của POSCO VST.

Ngày 23/7/2025, Công ty tiếp tục có Đơn khiếu nại lần hai gửi Bộ Tài chính. Ngày 25/8/2025, Bộ Tài chính (Cục Hải quan) đã có Phiếu hướng dẫn số 13100/BTC-CHQ hướng dẫn POSCO VST bổ sung thông tin, tài liệu về việc thực hiện nội dung tại Điều 1 Quyết định số 1052/QĐ-CHQ.

Cụ thể là kết quả làm việc của Công ty với cơ quan Hải quan trong việc kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán; hồ sơ tài liệu có liên quan của Công ty để xác định được cụ thể lượng nguyên liệu của Công ty đã kê khai (nếu có) tại 29 tờ khai A42 trong ngày 14-15/9/2023 thuộc Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ.