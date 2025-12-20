Khởi công Khu công nghiệp Phúc Sơn hơn 1.800 tỷ đồng tại tỉnh Bắc Ninh

(TBTCO) - Sáng ngày 19/12, Công ty Cổ phần Le Delta - chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh.

Khu công nghiệp (KCN) Phúc Sơn có quy mô 123,94 ha tại xã Quang Trung với tổng mức đầu tư hơn 1,8 nghìn tỷ đồng, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 23/2/2024. Dự án được định hướng trở thành điểm đến lý tưởng, chuyên biệt thu hút các dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, cơ khí chế tạo, sản xuất, lắp ráp linh kiện, máy móc, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định, mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Trong đó, công nghiệp được coi là thế mạnh và động lực cốt lõi. Bắc Ninh hiện đã trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và chế tạo điện tử.

Toàn tỉnh hiện có 43/52 KCN được phê duyệt quy hoạch với quy mô hơn 13.000 ha, thu hút hàng loạt tập đoàn đa quốc gia như: Samsung, Foxconn, Luxshare, Canon, Amkor, Goertek… Sự bứt phá này đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân và củng cố vị thế cạnh tranh của tỉnh.

Các đại biểu nhấn nút thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Ông Phan Thế Tuấn đánh giá, dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Sơn được khởi công là một dấu ấn ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nằm trong 234 dự án công trình trọng điểm trên cả nước được khởi công hôm nay; thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tạo sinh kế bền vững cho nhân dân.

Để dự án về đích đúng tiến độ, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, lựa chọn các đơn vị thi công, giám sát giàu năng lực và tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật; chú trọng đầu tư vào cảnh quan, dịch vụ tiện ích để trở thành điểm đến hiện đại, hấp dẫn các nhà đầu tư thứ cấp.

Bà Nguyễn Hoài Thu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Le Delta thông tin, với quy mô gần 124 ha và tổng vốn đầu tư hơn 1.836 tỷ đồng, KCN Phúc Sơn sở hữu vị thế chiến lược tại tâm điểm kết nối vùng Bắc Bộ. Doanh nghiệp sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với tỷ lệ lấp đầy tối ưu và tập trung vào giải pháp logistics toàn diện, giúp các nhà đầu tư thứ cấp tiết kiệm chi phí, rút ngắn chu kỳ sản xuất và gia tăng sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện tại, dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 60ha. Với sự đồng hành sát sao từ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Le Delta cam kết sẽ hoàn tất toàn bộ mặt bằng vào quý I/2026 và bàn giao hạ tầng cho các nhà đầu tư vào quý IV cùng năm.

"Chúng tôi tin rằng, Phúc Sơn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thông minh, góp phần thiết thực vào sự khởi sắc của kinh tế địa phương” - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Le Delta cam kết.