TP. Hồ Chí Minh động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

(TBTCO) - Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng vốn đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng do công ty thành viên của Sun Group làm nhà đầu tư.

Sáng 15/1, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Dự án do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thành viên Tập đoàn Sun Group) làm nhà đầu tư.

Đây cũng là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong 4 dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm được Thành phố đồng loạt khởi công, động thổ nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ba dự án còn lại gồm: Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương); Cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2.

Nghi thức động thổ dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: Trọng Tín

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc được quy hoạch trên diện tích hơn 186,78 ha, tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng. Trong đó, sân vận động trung tâm là hạng mục then chốt, có quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi.

Dự án được quy hoạch như một quần thể thể thao đa chức năng, có khả năng đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu, huấn luyện và biểu diễn cho khoảng 90% các môn thể thao Olympic.

Bên cạnh đó, khu tổ hợp thể thao cộng đồng và khu phục vụ vận động viên, huấn luyện viên và y tế thể thao giúp mở rộng vai trò của Rạch Chiếc, từ trung tâm thi đấu chuyên nghiệp thành không gian thể thao - giải trí gắn với đời sống đô thị, đồng thời hình thành hệ sinh thái huấn luyện - thi đấu - phục hồi chức năng khép kín.

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc còn dành quỹ đất lớn cho không gian công cộng và dịch vụ đô thị. Công viên công cộng, quảng trường kéo dài xuyên suốt và liên kết các chức năng của toàn dự án kết nối các công trình thể thao, tạo vùng đệm sinh thái và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Khu thương mại - dịch vụ và hội nghị được quy hoạch nhằm bổ trợ cho hoạt động thể thao – sự kiện, góp phần hình thành một trung tâm kinh tế sự kiện, kinh tế đêm, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách du lịch tới Thành phố.

Cùng với các công trình thể thao quy mô khác đang được đầu tư trên cả nước, quần thể Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng thể thao Việt Nam, tạo nền tảng năng lực để tương lai, đất nước có thể đăng cai các sự kiện lớn như World Cup hay Olympic.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại lễ động thổ. Ảnh: Trọng Tín.

Tại lễ động thổ, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group bày tỏ việc TP. Hồ Chí Minh lựa chọn một doanh nghiệp tư nhân như Sun Group thực hiện công trình trọng điểm này không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần của Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đối với Sun Group, Khu Liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc là một trong những công trình trọng điểm mà Tập đoàn xác định sẽ triển khai tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới, thể hiện trách nhiệm của một nhà đầu tư chiến lược, cam kết phát triển lâu dài và đồng hành cùng thành phố kiến tạo những giá trị bền vững cho nhiều thế hệ.

Phát biểu chỉ đạo, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết Thành phố xác định phát triển hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đối với vị thế, sức bật và vai trò đầu tàu của thành phố trong giai đoạn tới.

“TP. Hồ Chí Minh đã chủ động lựa chọn và đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng then chốt, có khả năng giải quyết các điểm nghẽn chiến lược và mở ra những không gian phát triển mới”, ông Hà nhấn mạnh.

Ông Hà khẳng định việc khởi công, động thổ 4 dự án trọng điểm hôm nay là bước đi cụ thể, thể hiện rõ quyết tâm của thành phố trong việc đưa các chủ trương, đường lối lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội vào thực tiễn.

Riêng Dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc mang tầm vóc chiến lược đặc biệt. Lãnh đạo Thành phố đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tiến độ đã cam kết, để các dự án thực sự trở thành những công trình tiêu biểu, xứng tầm với vai trò và vị thế của Thành phố trong tương lai.