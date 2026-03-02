Gần 1.900 căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện mở bán đầu năm 2026

(TBTCO) - Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản xác nhận 1.843 căn hộ thuộc dự án Chung cư Green Land Bình An (Bcons Asahi, tại phường Đông Hòa) và dự án Khu chung cư Tân Đông Hiệp (Bcons Solary, tại phường Tân Đông Hiệp) đã đủ điều kiện mở bán.

Phối cảnh dự án Bcons Solary. Ảnh tư liệu

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh chính thức ban hành các văn bản thông báo về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh đối với 2 dự án chung cư quy mô lớn. Với tổng cộng gần 1.900 căn hộ đủ điều kiện giao dịch, đây được xem là cú hích quan trọng cho nguồn cung nhà ở tại khu vực phía Đông thành phố.

Cụ thể, theo Văn bản số 4667/SXD-PTĐT ngày 4/2/2026, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh xác nhận 392 căn hộ (trên tổng số 490 căn hộ) thuộc dự án Chung cư Green Land Bình An (tên gọi khác là dự án Bcons Asahi đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai).

Dự án Chung cư Green Land Bình An do Công ty cổ phần Địa ốc Green Land Bình An làm chủ đầu tư. Địa điểm: phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh (trước đây thuộc TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Diện tích khu đất 4.287 m2. Dự án dự kiến hoàn thiện xây dựng công trình từ quý I/2025 đến quý III/2028 và bàn giao đưa vào sử dụng trong quý IV/2028.

Về mặt pháp lý, dự án đã hoàn tất các thủ tục quan trọng như: Giấy phép xây dựng số 3707/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 27/6/2025 và biên bản nghiệm thu hoàn thành phần móng vào ngày 1/12/2025. Đặc biệt, dự án đã có hợp đồng bảo lãnh từ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), đảm bảo an toàn tài chính cho người mua nhà.

Cùng ngày 4/2/2026, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 4669/SXD-PTĐT chấp thuận cho 1.451 căn hộ nhà ở thương mại hình thành trong tương lai tại dự án Khu chung cư Tân Đông Hiệp đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Dự án Khu chung cư Tân Đông Hiệp (còn có tên gọi là Bcons Solary) do Công ty cổ phần Nam Kiến Phước làm chủ đầu tư, Địa điểm: khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích khu đất, khoảng 17.890 m2. Quy mô bao gồm 1.812 căn hộ ở và 850 căn hộ dịch vụ. Trong đợt này, có 1.451 căn hộ ở đủ điều kiện mở bán. Dự án dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 5/2026.

Về pháp lý, dự án đã được cấp Giấy phép xây dựng số 664/GPXD ngày 21/2/2025 và đã có biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công móng vào ngày 14/10/2025. Khu chung cư Tân Đông Hiệp được bảo lãnh bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) với số tiền bảo lãnh tối đa là 200 tỷ đồng.

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và tính minh bạch của thị trường, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh yêu cầu 2 chủ đầu tư thu tiền và thực hiện hợp đồng theo Luật Kinh doanh bất động sản (năm 2023).

Trong đó, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở khi dự án đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Lần đầu thanh toán không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc), các đợt tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng, nhưng tổng số tiền thu khi chưa bàn giao nhà không được quá 70% giá trị hợp đồng.

Trường hợp người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Phần 5% còn lại chỉ được thanh toán khi khách hàng nhận được Giấy chứng nhận.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các chủ đầu tư phải công khai đầy đủ, trung thực thông tin dự án tại địa điểm thực hiện dự án và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. Mọi giao dịch phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng, chống rửa tiền và sử dụng tiền ứng trước của khách hàng đúng mục đích đã cam kết

Đối với nghĩa vụ bảo lãnh, cả hai dự án đều có sự đồng hành của MB. Ngân hàng sẽ bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua (hoàn trả số tiền đã nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng) trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà đúng thời hạn đã cam kết.