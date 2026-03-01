Ngày 1/3: Giá bạc trong nước và thế giới bứt phá mạnh mẽ

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/3) đồng loạt bật tăng phiên cuối tuần. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 3.019.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.049.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 93,59 USD/ounce, tăng 4,01 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng phiên cuối tuần. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc bật tăng, niêm yết ở mức 3.505.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.613.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng, hiện được niêm yết ở mức 3.019.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.049.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 3.021.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.054.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.465.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.470.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 1/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 3.019.000 3.049.000 3.021.000 3.054.000 1 kg 80.499.000 81.297.000 80.551.000 81.448.000 Bạc 99.99 1 lượng 3.026.000 3.057.000 3.028.000 3.058.000 1 kg 80.705.000 81.509.000 80.747.000 81.560.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 93,59 USD/ounce; tăng 4,01 USD so với ngày 28/2.

Thị trường bạc quốc tế khép lại tuần giao dịch với những biến động đáng chú ý khi giá kim loại quý này bứt phá mạnh mẽ, chính thức chinh phục mốc 90 USD/ounce. Diễn biến này không chỉ đánh dấu sự cải thiện rõ rệt về mặt kỹ thuật mà còn củng cố kỳ vọng rằng bạc có thể hướng đến ngưỡng 100 USD/ounce, cột mốc mang ý nghĩa tâm lý đặc biệt đối với giới đầu tư.

Theo các tín hiệu thị trường, ngưỡng 90 USD/ounce từng đóng vai trò là vùng cản quan trọng đang dần chuyển hóa thành khu vực hỗ trợ trong ngắn hạn. Điều này đồng nghĩa, nếu xuất hiện nhịp điều chỉnh, lực cầu có khả năng sẽ gia tăng quanh vùng giá này nhằm bảo vệ xu hướng tăng hiện hữu.

Trong trường hợp giá suy yếu và lùi xuống dưới 90 USD/ounce, rủi ro giảm sâu được đánh giá không quá lớn. Chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire cho rằng, khu vực 80 USD/ounce nhiều khả năng sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền bắt đáy. Ông nhận định: “Ngay cả khi thị trường điều chỉnh về vùng 80 USD/ounce, lực mua vẫn có thể xuất hiện mạnh mẽ. Điều đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn nghiêng về kịch bản tăng giá”.

Trong bối cảnh cung ứng tiềm ẩn rủi ro, trong khi nhu cầu không có dấu hiệu suy yếu, thị trường bạc được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nhạy cảm với các thông tin mới. Điều này có thể khiến biên độ dao động giá trong thời gian tới duy trì ở mức cao, song xu hướng chủ đạo vẫn đang nghiêng về kịch bản tích cực.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 1/3/2026: