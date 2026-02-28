Ngày 28/2: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng mạnh gần 3%

Giá dầu thế giới hôm nay (28/2) tiếp tục tăng mạnh gần 3% khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, thị trường lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 72,50 USD/thùng, tăng 2,47%; giá dầu WTI ở mốc 66,65 USD/thùng, tăng 2,21%.

Giá dầu Brent hôm nay đứng ở mốc 72,50 USD/thùng, tăng 2,47%. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 28/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 72,50 USD/thùng, tăng 2,47% (tương đương tăng 1,75 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 66,65 USD/thùng, tăng 2,21% (tương đương tăng 1,44 USD/thùng).

Giá dầu thế giới hôm nay tăng khoảng 3% khi giới giao dịch duy trì trạng thái cảnh giác trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung, sau khi Mỹ và Iran quyết định gia hạn các cuộc đàm phán hạt nhân.

Hai chuẩn dầu Brent và WTI đang giao dịch ở mức cao nhất lần lượt kể từ tháng 7 và tháng 8, đồng thời hướng tới mức tăng theo tuần khoảng 1,6% và 1,7%.

Ông Suvro Sarkar, nhà phân tích của DBS, thị trường hiện đã cộng thêm mức “phí rủi ro địa chính trị” khoảng 8 - 10 USD/thùng vào giá dầu, do lo ngại xung đột có thể làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Bên cạnh đó, Saudi Arabia có thể tăng giá dầu thô giao tháng 4 sang thị trường châu Á lần đầu tiên trong 5 tháng, trong bối cảnh nhu cầu từ Ấn Độ gia tăng nhằm thay thế nguồn cung từ Nga. Mức điều chỉnh có thể vào khoảng 1 USD/thùng.

Trong khi đó, liên minh các nước sản xuất dầu OPEC+ được cho là sẽ xem xét tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày cho tháng 4 tại cuộc họp ngày 1/3, sau khi đã tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong quý I./.