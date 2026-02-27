Ngày 27/2: Giá gạo xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (27/2) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá lúa gạo trong nước tương đối ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ so với hôm qua. Cụ thể, giá gạo 100% giảm 1 USD/tấn; gạo Jasmine giảm 1 USD/tấn.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 4218 dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán chậm, lúa tươi chững giá. Tại Đồng Tháp, giao dịch gần ngày cắt khá hơn, lúa xa ngày thương lái mua chậm, giá ít biến động. Tại An Giang, lúa Đông Xuân giao dịch mua bán cầm chừng, lúa Japonica giao dịch đều hơn các loại khác, giá bình ổn. Tại Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch lúa chậm, bạn hàng hỏi mua khá hơn, giá ổn định.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 hôm nay dao động 9.200 - 9.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.900 - 8.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.600 - 7.770 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 315 - 319 USD/tấn (giảm 1 USD/tấn); gạo Jasmine giá dao động 432 - 436 USD/tấn (giảm 1 USD/tấn)./.