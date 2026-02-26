Ngày 26/2: Giá cao su tại các sàn chủ chốt châu Á đồng loạt tăng mạnh

Giá cao su hôm nay (26/2) có phiên giao dịch tích cực khi các sàn chủ chốt tại Tokyo, Thượng Hải và Singapore cùng tăng điểm. Trái chiều với diễn biến sôi động bên ngoài, giá cao su nguyên liệu trong nước tại các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì bình ổn, thị trường nội địa đang thận trọng quan sát trước những biến động toàn cầu.

Giá cao su hôm nay (26/2) có phiên giao dịch tích cực. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/2, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 đi ngang mức 68,6 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tăng mạnh 3,9% (13,7 Yên) lên mức 361,7 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3 tăng 2,4% (390 Nhân dân tệ) lên mức 16.750 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 giao dịch ở mức 197 US cent mỗi kg, tăng 1,1%.

Hợp đồng cao su kỳ hạn của Nhật Bản tăng phiên thứ 5 liên tiếp, được hỗ trợ bởi giá cao su vật chất duy trì ở mức cao khi hoạt động giao dịch tại Trung Quốc nối lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 8 tăng 11,6 Yên, tương đương 3,25%, lên 368,8 Yên (2,38 USD)/kg.

Tại Sở Giao dịch Hợp đồng Tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 640 Nhân dân tệ, tương đương 3,9%, lên 17.030 Nhân dân tệ (2.470 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 3, được giao dịch sôi động nhất cũng tăng 515 Nhân dân tệ, tương đương 4,08%, lên 13.140 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg./.