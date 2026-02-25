(TBTCO) - Cơ sở hạ tầng, cảng biển, luồng tàu, thủ tục hành chính là những vấn đề được Công Ty TNHH Karcher Việt Nam Technology quan tâm và mong muốn lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng sớm hoàn thiện để giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Đại diện Công Ty TNHH Karcher Việt Nam Technology cho hay, trong năm vừa qua, Công ty đã thử nghiệm một số tuyến đi các nước ASEAN và Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện chưa có tàu lớn cập cảng để mở rộng tuyến đi xa hơn như châu Âu hay Mỹ. Phía các nhà đầu tư Đức cũng mong muốn được cập nhật tiến độ, cũng như một lộ trình và mốc thời gian cụ thể về việc nạo vét và thông luồng để tiếp nhận các tàu trọng tải lớn cập cảng Chu Lai. Cột mốc này có ý nghĩa quyết định giúp Công ty tối đa hóa việc khai thác cảng, cho phép vận chuyển hàng hóa trực tiếp sang châu Âu và Mỹ, từ đó giảm đáng kể chi phí vận chuyển cũng như thời gian quá cảnh.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đến thăm và làm việc tại Công Ty TNHH Karcher Việt Nam Technology.

Ngoài ra, liên quan đến tuyến đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công), nhà đầu tư cũng quan tâm đến thời điểm hoàn thành, thông xe hoàn toàn.

Bên cạnh đó, đại diện Công Ty TNHH Karcher Việt Nam Technology cũng cho rằng, dù một số thủ tục cho phép nộp đơn qua cổng một cửa điện tử, nhưng sau đó doanh nghiệp vẫn phải nộp thêm bản cứng, nên chưa thực sự số hóa hoàn toàn. Do đó, các nhà đầu tư Đức đặc biệt mong muốn hệ thống được số hóa 100% để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Vị đại diện này cũng kiến nghị chính quyền địa phương hỗ trợ cải thiện vấn đề vệ sinh, giảm bụi, xử lý tình trạng container đậu lâu và rác thải tồn đọng, đồng thời điều chỉnh lại việc tổ chức giao thông và khu vực xả thải cho phù hợp. Ngoài ra, hiện có nhiều người sinh sống tại Đà Nẵng nhưng làm việc tại đây, việc di chuyển hằng ngày còn bất tiện. Vì vậy, đơn vị mong muốn địa phương có thể xem xét các chương trình hỗ trợ như tổ chức tuyến xe buýt đi lại sáng - chiều, hoặc phát triển nhà ở/chung cư giá hợp lý cho người lao động.

Liên quan đến các kiến nghị trên, ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, hiện nay liên quan đến nhà ở xã hội, Ban quản lý đã chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi động dự án nhà ở xã hội khoảng 700 căn và vừa qua Sở Xây dựng thống nhất thông qua 2 dự án nữa. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai.

"Đây cũng là một trong những nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu phải thực hiện sớm. Địa phương sẽ ưu tiên triển khai trước, đặc biệt nhằm phục vụ tốt cho lực lượng hiện đang hoạt động tại khu vực này”, ông Quang nói.

Về thủ tục hành chính, ông Quang thừa nhận có trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Đà Nẵng, sau đó Ban phải ra nhận lại hồ sơ mang về xử lý, rồi tiếp tục chuyển ngược trở lại, gây mất thời gian và tăng chi phí. Hiện, lãnh đạo Thành phố đã cơ bản thống nhất chủ trương ủng hộ việc phân cấp lại, do đó, các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban sẽ được rà soát để phân cấp, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Ông Quang cũng chia sẻ thêm, về cảng thì doanh nghiệp đã nhiều lần phản ánh vấn đề này liên quan đến hai việc là chi phí vận chuyển còn cao và công suất tàu còn thấp. Hiện nay luồng chỉ tiếp nhận được tàu khoảng 2 vạn tấn. Mới đây, Hội đồng thẩm định đã thông qua dự án nạo vét, nâng cấp luồng. "Chúng tôi cũng đã ký hồ sơ liên quan và dự kiến sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất. Nếu thuận lợi, tháng 6 sẽ khởi công dự án, đón được tàu 5 vạn tấn" - ông Quang nói.

Đối với đường ven biển 129 cơ bản đã hoàn thiện, một số đoạn còn vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo đến 31/12/2026 hoàn thành dự án này.

"Liên quan đến phản ánh về bụi và tình trạng đường giao thông, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để khắc phục trước mắt vấn đề vệ sinh môi trường và kiểm soát bụi. Quan điểm của chúng tôi là luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, bất kể là nhà đầu tư sơ cấp hay thứ cấp. Mục tiêu là tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất tại Khu kinh tế mở” - ông Quang cho hay.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình ghi nhận những ý kiến của nhà đầu tư và mong muốn, lãnh đạo công ty tiếp tục nâng tầm, mở rộng dự án, đồng thời quan tâm, phát triển thêm nhiều dự án khác trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đóng góp cho phát triển chung của TP. Đà Nẵng./.