Mùa lễ hội 2026: Siết kiểm tra thị trường, ngăn “chặt chém”, gian lận thương mại, hàng giả

(TBTCO) - Nhằm ngăn chặn hành vi "chặt chém" trong mùa lễ hội 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có công văn đề nghị Sở Công thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn trong dịp lễ hội, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại...

Trước đó, ngày 5/2/2026, Chính phủ ban hành Công điện số 07/CĐ-TTg về việc đôn đốc triển khai nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ban hành Kế hoạch 176/KH-BCĐ389 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra thị trường, ngăn “chặt chém”, hàng giả. Ảnh: CTV

Trong giai đoạn sau Tết Nguyên đán, khi các hoạt động lễ hội diễn ra sôi động tại nhiều địa phương, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt tại khu vực lễ hội, đền chùa, danh lam thắng cảnh và các điểm du lịch tập trung đông du khách.

Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có công văn đề nghị Sở Công thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, chủ động nắm chắc diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng, hàng không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác. Đặc biệt, cần chú trọng kiểm tra các mặt hàng phục vụ lễ hội như thực phẩm, đồ uống, đặc sản địa phương, quà lưu niệm, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực và các dịch vụ đi kèm.

Song song đó, lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu tập trung kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, ép giá trái quy định, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, không để xảy ra tình trạng “chặt chém” gây bức xúc dư luận. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân và du khách.