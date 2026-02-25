Chứng khoán phái sinh phiên 25/2: Dòng tiền sôi động trở lại bất chấp VN30-Index giằng co mạnh

(TBTCO) - Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường chứng khoán phái sinh tăng 29,5% so với phiên trước. Dòng tiền cũng chảy mạnh trên thị trường cơ sở.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai trên VN30-Index (41I1G3000) đóng cửa tại 2.046,5 điểm, đi ngang so với phiên trước. Trong khi đó, chỉ số cơ sở điều chỉnh giảm sau phiên giao dịch giằng co. Chênh lệch nhờ đó thu hẹp nhưng vẫn ở mức âm -3,14 điểm. Các kỳ hạn xa hơn cũng tiếp tục duy trì trạng thái chênh lệch âm, dao động từ -0,24 đến -4,64 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phái sinh tăng 29,5% so với phiên trước. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader tăng các vị thế đầu cơ trong phiên khi VN30 biến động mạnh. Nhà đầu tư bắt đầu ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi thị trường cơ sở hướng đến vùng kháng cự mạnh. Theo các chuyên gia, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G3000 tiếp tục phục hồi kiểm tra vùng kháng cự quanh 2.050 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025.

Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G3000 giảm mạnh còn 28.123 hợp đồng cũng là điểm đáng chú ý. Trong khi đó, khối lượng mở gia tăng tại hợp đồng đáo hạn tháng 4/2026 cho thấy dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang kỳ hạn xa hơn. Trạng thái phòng ngừa rủi ro đang áp đảo hơn khi thị trường cơ sở tiếp cận vùng kháng cự mạnh quanh 2.050 điểm. Trạng thái chênh lệch âm và OI giảm cho thấy tâm lý thận trọng đang quay trở lại.

Diễn biến thị trường chứng khoán phái sinh phiên 25/2

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, toàn thị trường giao dịch trong trạng thái giằng co mạnh. Tương tự, VN30-Index cũng biến động mạnh, đặc biệt chịu áp lực lớn từ nhóm Vingroup cuối phiên. Điểm sáng của phiên hôm nay là xuất hiện lực cầu ở cổ phiếu nhóm ngân hàng và bất động sản khu công nghiệp, nổi bật là STB và GVR tăng trần. Dòng tiền tích cực tiếp tục lan tỏa sang các nhóm thép và bán lẻ, có thời điểm kéo VN30 tăng gần 20 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trở lại ở nhóm Vingroup khiến chỉ số thu hẹp đà tăng và lùi dần về quanh tham chiếu trong phần còn lại của phiên sáng. Thanh khoản tiếp tục cải thiện mạnh, nhờ tâm lý giao dịch sôi động của nhà đầu tư.

Kết phiên, VN30-Index giảm 1,21 điểm, tương đương mức giảm 0.06%, xuống 2049,64 điểm với 17 mã tăng và 13 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch tăng mạnh lên 25.500 tỷ đồng./.