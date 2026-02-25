“Vắng bóng” phát hành mới trái phiếu trong tuần từ 9/2 - 13/2

(TBTCO) - Trong tuần từ 9/2 - 13/2, thị trường không ghi nhận đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành đạt 8.413 tỷ đồng.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 9/2 - 13/2 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường không ghi nhận thêm đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành đạt 8.413 tỷ đồng. Trong đó, có 7 đợt phát hành ra công chúng với tổng trị giá 8.223 tỷ đồng, chiếm 97,7% tổng giá trị phát hành, trong khi hoạt động phát hành riêng lẻ ghi nhận 1 đợt với giá trị 190 tỷ đồng, chiếm 2,3%.

Trong tổng giá trị phát hành (8.413 tỷ đồng), xét theo nhóm ngành, nhóm ngân hàng chiếm 65,6%; tiếp theo là nhóm xây dựng (16,6%), nông nghiệp - thủy sản (11,9%), tài chính (3,6%) và bất động sản.

Nguồn: VBMA.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 751 tỷ đồng trái phiếu trong tuần. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 2.200 tỷ đồng, giảm 86,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu mua lại, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 1.005 tỷ đồng, tương ứng 45,7% tổng giá trị mua lại trước hạn.

Áp lực đáo hạn vẫn là yếu tố đáng chú ý trong phần còn lại của năm 2026. Theo VBMA, tổng giá trị trái phiếu đến hạn từ nay đến cuối năm ước khoảng 195.711 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm 60,4% với 118.126 tỷ đồng, tiếp theo là nhóm ngân hàng với 22.756 tỷ đồng, tương đương 11,6% tổng giá trị đáo hạn.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong kỳ báo cáo đạt bình quân 3.298 tỷ đồng mỗi ngày, giảm 15,7% so với tuần trước đó. Các tổ chức phát hành có giá trị trái phiếu được giao dịch nhiều nhất gồm Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh với 2.387 tỷ đồng, Tập đoàn Vingroup với 1.311 tỷ đồng, Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast với 1.169 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt khoảng 145.000 tỷ đồng.