Thị trường chứng khoán sẽ đóng góp ngày càng quan trọng cho phát triển kinh tế

(TBTCO) - Với những nền tảng đã được tạo dựng, cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của ngành Tài chính nói chung và ngành Chứng khoán nói riêng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tin tưởng rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và hội nhập, đóng góp ngày càng quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ngày 24/2/2026 (ngày Mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã diễn ra “Lễ đánh cồng Khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Bính Ngọ 2026”

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa rất đặc biệt, là năm mở đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Với ngành Chứng khoán, năm 2026 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống (28/11/1996 - 28/11/2026), đồng thời cũng là năm củng cố nền tảng là một thị trường mới nổi, cần nâng cao chất lượng hoạt động, tính ổn định, minh bạch và bền vững để tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Chính vì vậy, “Lễ đánh cồng ngày hôm nay, vừa là nghi thức khởi động cho một năm giao dịch chứng khoán theo phong tục cổ truyền khai Xuân mới, vừa là thông điệp thể hiện sự quyết tâm đưa thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tăng trưởng bền vững, cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” - Bộ trưởng phát biểu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân. Ảnh: Lê Toàn

Vị thế, năng lực cạnh tranh của thị trường được nâng cao

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, năm 2025 vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng từ những yếu tố bất lợi bên ngoài do các biến động địa chính trị, kinh tế, thương mại toàn cầu; tuy nhiên dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng GDP 8,02%, đạt và vượt mục tiêu Quốc hội đề ra, qua đó tiếp tục tạo nền tảng tích cực hỗ trợ cho sự phát triển của TTCK Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục bám sát, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định, an toàn, bền vững.

Thị trường cổ phiếu duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao. Cùng với đó, nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống công nghệ KRX và việc FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng TTCK Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp sẽ giúp thu hút đáng kể dòng vốn ngoại, gia tăng chiều sâu và quy mô thị trường, qua đó nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam trong khu vực.

Bước sang giai đoạn đầu năm 2026, các diễn biến tích cực trên TTCK Việt Nam tiếp tục được duy trì khi chỉ số và thanh khoản đều có sự tăng trưởng tốt. Các thị trường khác như chứng khoán phái sinh, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp... tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tích cực.

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao vai trò thị trường chứng khoán

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên, trong đó năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, năm khởi đầu cho các mục tiêu cao hơn, kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng, tạo đà bứt phá cho giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh những thuận lợi, dự báo kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức trước những bất ổn, khó lường từ tình hình địa chính trị, cũng như biến động kinh tế, thương mại toàn cầu… Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, nguồn lực vốn đóng vai trò rất quan trọng, trong đó có vai trò lớn của thị trường vốn nói chung và TTCK nói riêng.

Phát biểu đáp từ và nhận nhiệm vụ, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, năm 2026 sẽ là một năm rất quan trọng với thị trường chứng khoán Việt Nam và mang ý nghĩa đặc biệt với ngành Chứng khoán. Thị trường sẽ chuyển từ “đạt điều kiện” sang “vận hành ổn định và bền vững” theo chuẩn mực của một thị trường mới nổi; đồng thời cũng là năm ngành Chứng khoán kỷ niệm 30 năm xây dựng và trưởng thành. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận thức rằng nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà quan trọng hơn là xây dựng một thị trường vận hành an toàn, minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu cao và thích ứng với mô hình thị trường mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. “UBCKNN cam kết quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu, tính bền vững và hội nhập sâu rộng của TTCK Việt Nam” - Chủ tịch UBCKNN nói.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng chỉ đạo ngành Chứng khoán cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt để có những giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả và tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống cơ chế, chính sách nhằm tạo nền tảng pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu quản lý mới và xu hướng phát triển của TTCK.

Hai là, triển khai quyết liệt các giải pháp để duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng TTCK Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao.

Ba là, đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng việc nâng cấp, mở rộng hệ thống KRX; thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các nghiệp vụ để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường hoạt động hiệu quả.

Bốn là, sớm triển khai, tổ chức vận hành hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch tín chỉ các-bon, tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Năm là, đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết để tăng cường nguồn cung hàng hóa; thúc đẩy doanh nghiệp FDI lên sàn; phát triển thị trường trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án theo mô hình PPP; thúc đẩy phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng, góp phần phát triển thị trường vốn bền vững, huy động nguồn lực vốn cho phát triển kinh tế.

Sáu là, tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán; đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, nâng cao hiểu biết cho nhà đầu tư cá nhân.

Bảy là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát nhằm bảo đảm thị trường phát triển bền vững, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trên thị trường.

Tám là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, duy trì đối thoại thường xuyên với cơ quan quản lý các nước và các tổ chức quốc tế, nhằm tiếp nhận thông lệ tốt, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng chính sách phù hợp với bối cảnh quốc tế và điều kiện trong nước.