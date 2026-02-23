Nguồn thu ngành Thuế thực hiện góp phần quan trọng vào phát triển đất nước

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, những kết quả đạt được của ngành Thuế trong những năm qua là kết tinh của trí tuệ, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của hàng chục nghìn cán bộ, công chức trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nguồn thu ngân sách đạt được đã tạo điều kiện để Nhà nước thực hiện các chính sách phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, cải thiện đời sống nhân dân và đầu tư cho tương lai của đất nước.

Sáng ngày 23/2/2026, tức ngày mồng 7 Tết Bính Ngọ, trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy niềm tin của những ngày đầu xuân mới, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã đến thăm và chúc Tết toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thăm chúc tết Cục Thuế. Ảnh: Đức Minh

Đây không chỉ là một cuộc gặp mặt mang tính truyền thống đầu xuân, mà còn là sự khẳng định niềm tin, sự ghi nhận và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính đối với ngành Thuế - lực lượng giữ vai trò huyết mạch trong hệ thống tài chính quốc gia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà ngành Thuế đã đạt được trong năm 2025 - một năm được ghi nhận là năm có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Tài chính và ngân sách nhà nước Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt gần 35% dự toán Quốc hội giao và tăng hơn 30% so với năm 2024. Đây là mức thu cao nhất trong lịch sử tài chính quốc gia, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về năng lực quản lý và tổ chức thực hiện của toàn hệ thống tài chính - thuế.

Trong đó, thu nội địa đạt gần 2,28 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng chủ yếu và phản ánh sức phát triển mạnh mẽ, bền vững của nền kinh tế trong nước. Tỷ lệ huy động vào ngân sách đạt khoảng 20,7% GDP, tạo nguồn lực tài chính to lớn cho đầu tư phát triển, cải cách tiền lương, bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, riêng số thu do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 2,236 triệu tỷ đồng, vượt hơn 30% dự toán và tăng gần 28% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ngành Thuế vượt mốc 2 triệu tỷ đồng - một dấu mốc không chỉ mang ý nghĩa về quy mô, mà còn thể hiện bước chuyển đổi sâu sắc về chất lượng quản lý và năng lực điều hành.

Với niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm, ngành Thuế Việt Nam sẽ tiếp tục là trụ cột vững chắc của nền tài chính quốc gia, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: kết quả này là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực phi thường, sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao của toàn ngành Thuế.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược gia tăng, nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại, ngành Thuế Việt Nam vẫn bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Bộ trưởng đặc biệt đánh giá cao bước chuyển đổi mang tính lịch sử của ngành Thuế - từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ.

Ngành Thuế không còn chỉ là cơ quan thực thi quyền lực nhà nước trong thu ngân sách, mà đã trở thành một thiết chế phục vụ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thuận lợi.

Trong những năm qua, ngành Thuế đã triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý thuế điện tử toàn diện, áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, triển khai ứng dụng thuế điện tử cho cá nhân và doanh nghiệp.

Các quy trình quản lý được tự động hóa, dữ liệu được số hóa, giúp giảm chi phí tuân thủ, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, ngành Thuế không chỉ là lực lượng bảo đảm nguồn thu, mà còn là một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn thu ngân sách vững mạnh đã tạo điều kiện để Nhà nước thực hiện các chính sách phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, cải thiện đời sống nhân dân và đầu tư cho tương lai của đất nước.

Những kết quả đạt được là kết tinh của trí tuệ, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của hàng chục nghìn cán bộ, công chức ngành Thuế trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng ngành Thuế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đáp từ Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành bày tỏ xúc động sâu sắc trước sự quan tâm, động viên và chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính.

Cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định, những thành tựu đạt được là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành.

"Nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, nhưng với niềm vinh dự và trách nhiệm cao cả, ngành Thuế xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh./.