(TBTCO) - Gần 3.000 lượt du khách đã được làm thủ tục thuận lợi trong 3 ngày đầu năm mới tại Trạm kiểm soát Thác Bản Giốc. Chi cục Hải quan Khu vực XVI chủ động bố trí lực lượng, tăng cường máy soi, siết kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn, đúng quy định và thông suốt hoạt động xuất nhập cảnh dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Trong không khí rộn ràng đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Khu cảnh quan Thác Bản Giốc - Đức Thiên, Cao Bằng là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lưu lượng người qua lại tăng mạnh ngay từ mùng 1 Tết, đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an ninh, an toàn và tạo thuận lợi thông quan.

Hải quan thông quan cho gần 3.000 lượt du khách tại Thác Bản Giốc đầu Xuân 2026. Ảnh: HQKV16

Từ ngày 17/2 đến 19/2/2026, tức mùng 1 đến mùng 3 tháng Giêng, Trạm kiểm soát Thác Bản Giốc thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan Khu vực XVI đã tiếp nhận, làm thủ tục cho 2.876 lượt người xuất nhập cảnh tham quan khu cảnh quan. Dù lượng khách tăng cao, hoạt động kiểm tra, giám sát vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra ùn ứ.

Đoàn du khách quốc tế du xuân do Sở Văn hoá thể thao và du lịch Cao Bằng tổ chức. Ảnh: HQKV16

Xác định dịp Tết là thời điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án điều hành từ sớm, bố trí cán bộ trực đầy đủ, phân luồng hợp lý, bảo đảm xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Hệ thống máy soi hành lý xách tay được khai thác tối đa công suất, kết hợp kiểm tra thực tế có trọng điểm, vừa rút ngắn thời gian chờ đợi của du khách, vừa bảo đảm tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Công tác kiểm soát được thực hiện chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm như mang theo pháo nổ, chất cháy nổ, hàng hóa vượt định mức. Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, chủ động phòng ngừa nguy cơ lợi dụng dịp lễ, Tết để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới./.