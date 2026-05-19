Thông tin từ Cục Hải quan cho biết, thời gian qua, cơ quan này nhận được phản ánh của một số hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan báo chí liên quan đến yêu cầu khai báo thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu. Trên cơ sở đó, Cục Hải quan đã có thông tin chính thức nhằm làm rõ và thống nhất cách hiểu trong quá trình thực hiện.

Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu. Ảnh: TL

Theo quy định hiện hành, thủ tục hải quan đối với hóa chất xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở đồng thời pháp luật về hải quan và pháp luật chuyên ngành về hóa chất. Cục Hải quan khẳng định, kể từ khi Luật Hóa chất 2025 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, cơ quan hải quan không ban hành thêm bất kỳ quy định riêng nào liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất. Việc kiểm tra, giám sát vẫn được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ tốt.

Về trách nhiệm khai báo, người khai hải quan phải mô tả đầy đủ thông tin hàng hóa trên tờ khai, bao gồm tên hàng, thành phần, hàm lượng và các đặc tính lý hóa. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan hải quan xác định mã số hàng hóa, tính thuế và áp dụng chính sách quản lý phù hợp. Trường hợp hồ sơ chưa thể hiện rõ bản chất hàng hóa hoặc thiếu thông tin cần thiết, cơ quan hải quan có quyền yêu cầu cung cấp bổ sung tài liệu kỹ thuật theo quy định.

Cục Hải quan nhấn mạnh, việc yêu cầu cung cấp chi tiết thành phần hóa chất chỉ phát sinh trong các trường hợp cần thiết, như khi hồ sơ không đủ cơ sở xác định hàng hóa có thuộc danh mục hóa chất cấm, hóa chất có điều kiện hay cần kiểm soát đặc biệt; hoặc chưa đủ thông tin về nồng độ, hàm lượng để xác định có thuộc diện miễn giấy phép theo các ngưỡng quy định (0,1%, 1%, 5%).

Đối với các tờ khai thuộc diện kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa, nếu doanh nghiệp không cung cấp đủ thông tin, cơ quan hải quan sẽ thực hiện phân tích, phân loại hoặc trưng cầu giám định để xác định chính xác bản chất hàng hóa trước khi quyết định thông quan. Ngược lại, khi doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ, các lô hàng sẽ được giải quyết thông quan nhanh chóng theo đúng quy định.

Liên quan đến vấn đề bảo mật bí mật thương mại, Cục Hải quan cho biết các thông tin như số CAS, số UN, độ tinh khiết hoặc mức độ nguy hại của tạp chất không thuộc phạm vi thông tin được bảo mật theo quy định của Luật Hóa chất. Do đó, việc yêu cầu cung cấp các thông tin này là phù hợp quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.