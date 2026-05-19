Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

Song Linh

16:12 | 19/05/2026
(TBTCO) - Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, khẳng định đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
Thông tin từ Cục Hải quan cho biết, thời gian qua, cơ quan này nhận được phản ánh của một số hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan báo chí liên quan đến yêu cầu khai báo thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu. Trên cơ sở đó, Cục Hải quan đã có thông tin chính thức nhằm làm rõ và thống nhất cách hiểu trong quá trình thực hiện.

Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu. Ảnh: TL

Theo quy định hiện hành, thủ tục hải quan đối với hóa chất xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở đồng thời pháp luật về hải quan và pháp luật chuyên ngành về hóa chất. Cục Hải quan khẳng định, kể từ khi Luật Hóa chất 2025 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, cơ quan hải quan không ban hành thêm bất kỳ quy định riêng nào liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất. Việc kiểm tra, giám sát vẫn được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ tốt.

Về trách nhiệm khai báo, người khai hải quan phải mô tả đầy đủ thông tin hàng hóa trên tờ khai, bao gồm tên hàng, thành phần, hàm lượng và các đặc tính lý hóa. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan hải quan xác định mã số hàng hóa, tính thuế và áp dụng chính sách quản lý phù hợp. Trường hợp hồ sơ chưa thể hiện rõ bản chất hàng hóa hoặc thiếu thông tin cần thiết, cơ quan hải quan có quyền yêu cầu cung cấp bổ sung tài liệu kỹ thuật theo quy định.

Cục Hải quan nhấn mạnh, việc yêu cầu cung cấp chi tiết thành phần hóa chất chỉ phát sinh trong các trường hợp cần thiết, như khi hồ sơ không đủ cơ sở xác định hàng hóa có thuộc danh mục hóa chất cấm, hóa chất có điều kiện hay cần kiểm soát đặc biệt; hoặc chưa đủ thông tin về nồng độ, hàm lượng để xác định có thuộc diện miễn giấy phép theo các ngưỡng quy định (0,1%, 1%, 5%).

Đối với các tờ khai thuộc diện kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa, nếu doanh nghiệp không cung cấp đủ thông tin, cơ quan hải quan sẽ thực hiện phân tích, phân loại hoặc trưng cầu giám định để xác định chính xác bản chất hàng hóa trước khi quyết định thông quan. Ngược lại, khi doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ, các lô hàng sẽ được giải quyết thông quan nhanh chóng theo đúng quy định.

Liên quan đến vấn đề bảo mật bí mật thương mại, Cục Hải quan cho biết các thông tin như số CAS, số UN, độ tinh khiết hoặc mức độ nguy hại của tạp chất không thuộc phạm vi thông tin được bảo mật theo quy định của Luật Hóa chất. Do đó, việc yêu cầu cung cấp các thông tin này là phù hợp quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Cục Hải quan cho biết, đơn vị đang tiếp tục tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Hóa chất 2025 và đã kiến nghị cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Công thương sớm có hướng dẫn thống nhất. Khi có ý kiến chính thức, cơ quan hải quan sẽ kịp thời thông tin để doanh nghiệp thực hiện đồng bộ.

Qua đó, Cục Hải quan đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm trong khai báo đầy đủ thông tin hàng hóa, góp phần vừa đảm bảo thông quan thuận lợi, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với mặt hàng hóa chất, lĩnh vực có tính đặc thù và yêu cầu quản lý chặt chẽ.
Song Linh
Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

(TBTCO) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố "Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam", phác họa bức tranh toàn diện về khu vực đang tạo ra hơn một nửa việc làm của nền kinh tế. Thông điệp đáng chú ý được Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng đưa ra đó là khu vực kinh tế tư nhân đã vượt qua giai đoạn phòng thủ, nhưng để bứt phá, ba điểm nghẽn lớn cần được khai thông...
(TBTCO) - Ngày 18/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm sàn thương mại điện tử VinachemMart và ra mắt Nền tảng Vinachem Nông nghiệp. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống phân phối của Vinachem, nhằm hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.
(TBTCO) - Chiều ngày 18/5, đại diện Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận thông tin về việc lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào quý IV/2026. Ngoài ra, công ty đã nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và đã chuẩn bị sẵn sàng sản xuất ngay khi được cấp phép.
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
(TBTCO) - Việc đẩy mạnh cổ phần hóa, cải cách quy trình niêm yết và tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc pháp lý được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn hàng chất lượng và tăng sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế.
(TBTCO) - Từ ngày 1/6/2026, Nghị định số 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ thay đổi nhiều quy định liên quan đến đăng ký mã số xuất khẩu thực phẩm, nông sản. Quy định mới vừa mở thêm thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về tính chính xác, minh bạch của hồ sơ. Chỉ một sai lệch nhỏ trong thông tin đăng ký, nhãn mác hay mã số cũng có thể khiến lô hàng bị từ chối thông quan. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cho biết như vậy về những điểm mới trong Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).
(TBTCO) - Trước những băn khoăn của cộng đồng doanh nghiệp về yêu cầu khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục xuất khẩu, Cục Hải quan đã chính thức lên tiếng làm rõ, không phát sinh quy định mới, không yêu cầu thêm thủ tục ngoài khung pháp luật hiện hành.
(TBTCO) - Ngày 18/5/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ chính thức ra mắt nền tảng “Vinachem Nông nghiệp” trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động sàn thương mại điện tử VinachemMart. Đây không chỉ là một sự kiện chuyển đổi số của doanh nghiệp, mà còn được xem như một bước đi mới của Vinachem trong hành trình đồng hành cùng nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững.
