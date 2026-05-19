Đầu tư

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

13:43 | 19/05/2026
(TBTCO) - Ngày 12/6 tới, tại Vinpearl Landmark 81 (TP. Hồ Chí Minh), hơn 500 lãnh đạo quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu châu Á sẽ tham dự Venture Forum 2026 - diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân do VinVentures (thuộc Vingroup) khởi xướng. Sự kiện được kỳ vọng trở thành một trong những điểm hẹn đáng chú ý nhất năm của giới đầu tư công nghệ và tài chính khu vực.
aa

Diễn đàn Venture Forum 2026 có chủ đề “Vietnam’s M&A Moment - The Unseen Dynamics”, được tổ chức với sự đồng hành của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Lotte Ventures và Impact Square.

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á
Khởi động Venture Forum 2026 với chủ đề “Vietnam’s M&A Moment - The Unseen Dynamics”

Theo Ban tổ chức, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến đáng chú ý của dòng vốn công nghệ và đầu tư tư nhân tại khu vực nhờ nền tảng tăng trưởng dài hạn, tốc độ chuyển đổi số nhanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển mạnh. Diễn đàn Venture Forum 2026 vì thế được kỳ vọng trở thành không gian đối thoại chuyên sâu về các chuyển động mới của thị trường M&A khu vực.

Sự kiện dự kiến quy tụ 500 đại biểu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Việt Nam, bao gồm lãnh đạo quỹ đầu tư, tập đoàn, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và startup tăng trưởng nhanh.

Chương trình có 6 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào nhiều chủ đề như định giá doanh nghiệp, chiến lược M&A của các tập đoàn châu Á, xu hướng dịch chuyển của dòng vốn tư nhân từ giải ngân sang thu hồi vốn và DPI, vai trò của chính sách trong thúc đẩy giao dịch, cũng như các quyết định mở rộng hoặc thoái vốn của nhà sáng lập.

Bên cạnh các phiên đối thoại, diễn đàn cũng dành không gian cho hoạt động kết nối trực tiếp giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác và giao dịch tiềm năng sau sự kiện.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu dài hạn của Venture Forum là từng bước xây dựng một nền tảng đối thoại thường niên có chiều sâu về M&A và vốn tư nhân tại Việt Nam, qua đó góp phần kết nối doanh nghiệp trong nước với các dòng vốn chất lượng cao từ khu vực và quốc tế./.

Những “ông lớn” hàng đầu châu Á sẽ trở thành diễn giả tại Diễn đàn Venture Forum 2026 gồm:

Ông Chris Freund - Nhà sáng lập kiêm Đối tác điều hành Mekong Capital;

Ông Andrea Campagnoli - Đối tác Sáng lập Bain Việt Nam;

Bà Ngọc Nguyễn - Phó Tổng Biên tập DealStreetAsia Việt Nam;

Bà Lê Hàn Tuệ Lâm - Tổng Giám đốc VinVentures;

Ông Jun Sung Bae - Giám đốc điều hành, Khối Đầu tư Lotte Ventures;

Ông Maxx Tsai - Giám đốc đầu tư Chiến lược doanh nghiệp và M&A Advantech;

Ông Shigeki Kanemoto - Giám đốc Văn phòng Đại diện Daiwa Corporate Investment tại TP. Hồ Chí Minh kiêm phụ trách hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Ông Timothy Do - Tổng Giám đốc Impact Square.

Thông tin chi tiết về sự kiện, chương trình và diễn giả sẽ được cập nhật tại website vinventures.net.

Đăng ký quan tâm tham dự tại: https://www.vinventures.net/venture-forum-2026
Hải Băng
Từ khóa:
Vinpearl Landmark 81 đầu tư công nghệ VinVentures Venture Forum 2026 M&A châu Á Đối thoại M&A

Bài liên quan

Quảng Ninh tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Quảng Ninh tập trung thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Từ đầu tư chiều sâu đến hóa chất công nghệ cao: DAP - Vinachem mở hướng tham gia chuỗi giá trị bán dẫn

Từ đầu tư chiều sâu đến hóa chất công nghệ cao: DAP - Vinachem mở hướng tham gia chuỗi giá trị bán dẫn

Năm xu hướng dẫn dắt thị trường chứng khoán thời gian tới

Năm xu hướng dẫn dắt thị trường chứng khoán thời gian tới

Dành cho bạn

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 4 tháng đầu năm 2026

Mua hàng trả chậm: Doanh nghiệp không còn lo mất quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Mua hàng trả chậm: Doanh nghiệp không còn lo mất quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược

Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino, đặt cược

Kinh tế Nhật Bản tăng tốc trong quý đầu tiên, củng cố khả năng tăng lãi suất

Kinh tế Nhật Bản tăng tốc trong quý đầu tiên, củng cố khả năng tăng lãi suất

Đọc thêm

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

(TBTCO) - Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Croatia còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay.
Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
Quảng Trị kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải công nghệ cao

Quảng Trị kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải công nghệ cao

(TBTCO) - Nhằm tìm ra các giải pháp căn cơ trong vấn đề xử lý rác thải, hiện nay tỉnh Quảng Trị đang kêu gọi đầu tư thực hiện một số các dự án nhà máy xử lý rác sử dụng công nghệ mới, hiện đại, thân thiện với môi trường.
Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô.
70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

(TBTCO) - Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, theo Quyết định số 23/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm 70 công nghệ, như công nghệ trí tuệ nhân tạo; công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu; công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, lưu trữ năng lượng tiên tiến…
Nhận diện lực hút vốn FDI của Nghệ An

Nhận diện lực hút vốn FDI của Nghệ An

(TBTCO) - Nghệ An đang nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước khi vươn lên vị trí thứ hai về thu hút FDI với 2,2 tỷ USD vốn đăng ký chỉ trong 4 tháng đầu 2026.
WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

(TBTCO) - Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025) thay đổi cách xếp hạng, lần đầu chuyển sang xếp hạng theo nhóm, vinh danh 5 địa phương dẫn đầu gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Cách tiếp cận mới này phản ánh sự thay đổi trong tư duy đánh giá, tập trung đo chất lượng điều hành và hiệu quả cải cách thực chất.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Danh mục đầu tư mở rộng, Dai-ichi Life Việt Nam giữ vững lợi nhuận nghìn tỷ

Danh mục đầu tư mở rộng, Dai-ichi Life Việt Nam giữ vững lợi nhuận nghìn tỷ

Infographics: Phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường trong 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường trong 4 tháng đầu năm 2026

Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

Quảng Ninh tăng tốc thu ngân sách, mục tiêu cán mốc 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Quảng Ninh tăng tốc thu ngân sách, mục tiêu cán mốc 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Khởi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ - kiến tạo trục giao thông hiện đại bậc nhất Việt Nam

Khởi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ - kiến tạo trục giao thông hiện đại bậc nhất Việt Nam

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

Tăng tốc làm sạch mã số thuế tháo gỡ “điểm nghẽn” trong kinh doanh

Tăng tốc làm sạch mã số thuế tháo gỡ “điểm nghẽn” trong kinh doanh

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Vietcombank mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới tới Nhật Bản và Hồng Kông

Vietcombank mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới tới Nhật Bản và Hồng Kông

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc