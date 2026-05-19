Khởi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ - kiến tạo trục giao thông hiện đại bậc nhất Việt Nam

14:02 | 19/05/2026
(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng.
Lễ khởi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ có sự hiện diện của ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Quốc hội, đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội và đại diện lãnh đạo các xã, phường nơi dự án đi qua.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ chính thức được khởi công

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của TP. Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế là 80km/h. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của TP. Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh việc mở rộng không gian và tăng tốc độ di chuyển, dự án sẽ góp phần phân bổ hợp lý lưu lượng giữa các tuyến vành đai và các khu vực trong thành phố, thuận lợi kết nối lõi trung tâm với các đại đô thị lớn và khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như giữa Thủ đô với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải. Dự án cũng góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực dự án đi qua.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và có tính kết nối cao hơn. Trong đó, khu vực phía Nam Hà Nội có vị trí chiến lược, là đầu mối kết nối Thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Việc khởi công dự án hôm nay thể hiện quyết tâm rất lớn của Thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn.

“Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội; hình thành các cực tăng trưởng mới; tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị” - ông Vũ Đại Thắng phát biểu.

Để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả vận hành lâu dài, dự án sẽ ứng dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến ngay từ giai đoạn chuẩn bị đến khai thác vận hành. Công tác khảo sát được triển khai bằng công nghệ UAV và ảnh hàng không; thiết kế ứng dụng mô hình 3D hiện đại; thi công sử dụng vật liệu và thiết bị công nghệ mới. Toàn bộ quá trình xây dựng sẽ được chủ đầu tư giám sát thông qua hệ thống hình ảnh trực tuyến. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ được vận hành trên nền tảng giao thông thông minh với hệ thống SCADA, CCTV và các giải pháp quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “Hạ tầng chính là nền móng của tăng trưởng, là động lực dẫn dắt phát triển kinh tế, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, cải thiện chất lượng sống cho người dân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sau mỗi công trình hạ tầng quy mô lớn là niềm tin, kì vọng của người dân và trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển của đất nước. Do đó, Vingroup rất vinh dự và tự hào khi được tham gia vào công trình trọng điểm - dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, với mong muốn góp sức cho quá trình tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, văn minh và đồng bộ, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong tương lai”.

Trong quy hoạch phát triển quốc gia, trục Quốc lộ 1A - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải, tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức. Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là phân kỳ đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Ở giai đoạn tiếp theo, TP. Hà Nội và Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng từ nút giao đường Lê Duẩn - Điện Biên Phủ thuộc phường Ba Đình đến đường Đại Cồ Việt (vành đai 1), nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 38,8km, kết nối trung tâm lịch sử của Thủ đô với cực tăng trưởng mới phía Nam thành phố.

Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ sau khi hoàn thiện sẽ góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực dự án đi qua

Sau khi hoàn thiện mở rộng và chỉnh trang toàn tuyến, trục không gian Quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, điều hòa giao thông hợp lý tại cửa ngõ phía Nam. Đồng thời, việc mở rộng tuyến Quốc lộ 1A cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, giảm chi phí logistics, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và hình thành các không gian phát triển mới dọc tuyến, tạo động lực phát triển đột phá cho Hà Nội, xứng tầm một đô thị năng động, hiện đại và phát triển bền vững./.

Quỳnh Như
Vành đai 1A Nút giao Cầu Giẽ thành phố hà nội hạ tầng đô thị quốc lộ 1a vingroup

