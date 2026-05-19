Chi phí tuân thủ thuế của hộ kinh doanh: Rào cản ngắn hạn hay khoản đầu tư cho tương lai?

Thay đổi tư duy từ “chi phí phụ” sang “đầu tư chuyển đổi số”

Nhiều ý kiến lo ngại cho rằng các khoản chi phí phát sinh mới như: phần mềm hóa đơn điện tử, chữ ký số, thiết bị truyền nhận dữ liệu hay chi phí thuê đại lý thuế đang trở thành gánh nặng ăn mòn lợi nhuận của hộ kinh doanh. Cách tiếp cận này vô hình trung đang đóng khung các nghiệp vụ hạch toán kế toán thành một thủ tục mang tính “đối phó” với cơ quan quản lý.

Thực tế cho thấy, việc thiếu hệ thống sổ sách kế toán chuẩn mực mới chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự mất kiểm soát, dẫn đến các khoản thất thoát ngầm. Thiếu công cụ kiểm soát dòng tiền, công nợ và quản trị hàng tồn kho khiến khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành bị triệt tiêu, hệ quả là hộ kinh doanh không thể “lớn” lên được.

Việc bãi bỏ thuế khoán và áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp đã đánh dấu bước ngoặt cải cách toàn diện đối với khối hộ kinh doanh. Ảnh: An Thư

Việc chuyển dịch sang cơ chế kê khai và thiết lập sổ kế toán theo quy định mới chính là cơ hội để các hộ kinh doanh thực hiện một cuộc cách mạng về quản trị nội bộ. Khi quy trình số hóa ổn định, áp lực thời gian xử lý chứng từ sẽ giảm mạnh nhờ các công cụ tự động hóa, giải phóng sức lao động cho chủ hộ để tập trung vào các hoạt động cốt lõi là phát triển thị trường và tìm kiếm khách hàng.

Chuyển đổi sang kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt và minh bạch hóa nghĩa vụ thuế là xu thế toàn cầu không thể đảo ngược. Mọi cuộc cải cách thể chế tài chính lớn luôn đi kèm những đổi thay và chi phí chuyển đổi ban đầu. Việc chủ động đối mặt, tận dụng các công cụ công nghệ để tối ưu hóa chi phí tuân thủ không chỉ giúp khu vực kinh tế hộ gia đình vượt qua bộ lọc khắt khe của thị trường, mà còn là bước chuẩn bị nội lực vững chắc để sẵn sàng chuyển đổi loại hình thành các doanh nghiệp chính quy trong tương lai gần.

Hiệu ứng quy mô thị trường sẽ tự điều chỉnh chi phí

Nếu lấy mức chi phí tuân thủ phổ biến nhân với tổng số hàng triệu hộ kinh doanh để giả định nền kinh tế phải chi trả hàng nghìn tỷ đồng thì có thể gây hoang mang cho cộng đồng. Phép tính này đã vô tình bỏ qua bản chất vận động linh hoạt của thị trường cung ứng dịch vụ tài chính - công nghệ.

Khi nguồn cầu về giải pháp kế toán, hóa đơn điện tử và quản lý bán hàng đồng loạt tăng cao, thị trường dịch vụ tài chính trung gian sẽ lập tức kích hoạt cơ chế cạnh tranh. Các công ty công nghệ lớn, các tổng công ty viễn thông và hệ thống đại lý thuế sẽ nhanh chóng tung ra các gói giải pháp, phần mềm kế toán tối giản, tích hợp hệ sinh thái hóa đơn điện tử trọn gói với mức phí hợp lý, thiết kế riêng cho phân khúc hộ kinh doanh. Chi phí tuân thủ thực tế trên mỗi hộ kinh doanh chắc chắn sẽ giảm sâu so với các dự báo lý thuyết ban đầu.

Thiết lập sân chơi bình đẳng Nhìn từ góc độ tài chính, việc minh bạch hóa nhóm hộ kinh doanh quy mô lớn là giải pháp nhằm thiết lập sân chơi bình đẳng. Thực hiện cơ chế tự kê khai và chế độ kế toán góp phần loại bỏ tình trạng trục lợi chính sách, núp bóng dưới danh nghĩa hộ kinh doanh, gây méo mó môi trường cạnh tranh và làm thất thu ngân sách.

Khảo sát thực tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdream hiện đang cung cấp sản phẩm cho hộ kinh doanh từ gói bán hàng và kê khai đến Combo chuyên nghiệp (bao gồm chữ ký số, từ 5.000 đến 15.000 hóa đơn điện tử, phần mềm bán hàng EasyPOS, phần mềm kế toán EasyBOOKS và dịch vụ kê khai thuế) với tổng giá từ 1,2 đến 6 triệu đồng/năm. Tương tự, Công ty cổ phần Misa cũng cung cấp bộ giải pháp quản lý bán hàng cho hộ kinh doanh gồm chữ ký số, từ 5.000 đến 20.000 hóa đơn điện tử, đáp ứng từ 11 đến 28 nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng, với tổng giá từ 1,2 đến 7,2 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, chi phí về ghi sổ kế toán thủ công cơ bản không tăng so với trước đây bởi hệ thống mẫu sổ kế toán theo Thông tư 152/2025/TT-BTC đã được đơn giản hóa tối đa. Các hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng/năm nộp thuế theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu chỉ phải sử dụng 1 sổ kế toán theo Mẫu số S2a-HKD. Mặt khác, thời gian qua, cơ quan thuế đã luôn sát cánh cùng các đơn vị cung cấp giải pháp để hỗ trợ người nộp thuế theo hình thức “cầm tay chỉ việc” và mang lại nhiều kết quả tích cực.

Đòn bẩy minh bạch hóa chuỗi cung ứng

Nỗi lo mang tính kỹ thuật về việc “đầu vào không có hóa đơn” từ các kênh trung gian, chợ đầu mối, hộ kinh doanh nhỏ hay từ nguồn nông dân, ngư dân…, thực chất là bài toán đã có lời giải pháp lý.

Thứ nhất, đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử.

Thứ hai, hệ thống pháp luật thuế hiện hành luôn có cơ chế mở, cho phép người nộp thuế lập bảng kê khi thu mua hàng hóa nông - lâm - thủy sản hợp pháp trực tiếp từ người dân sản xuất. Quyền lợi và chi phí thực tế của hộ kinh doanh luôn được bảo vệ nếu tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ.

Nhìn ở bức tranh rộng hơn, việc kiểm soát dòng luân chuyển hàng hóa qua hóa đơn điện tử sẽ tác động mạnh lên toàn bộ chuỗi cung ứng. Để duy trì dòng doanh thu từ các đối tác là các doanh nghiệp và hộ kinh doanh lớn, các đầu mối bán buôn buộc phải tự nâng cấp năng lực quản lý, đăng ký hóa đơn điện tử và chuẩn hóa chứng từ. Đây chính là chất xúc tác then chốt để làm sạch dòng lưu thông hàng hóa, góp phần triệt tiêu tận gốc thị trường hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc.

Khi thích ứng với việc quản lý bằng sổ sách kế toán và hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh sẽ sở hữu một “hồ sơ năng lực” tài chính minh bạch. Đây là “tấm hộ chiếu” quyết định để họ tiếp cận trực tiếp với các định chế tài chính, các ngân hàng thương mại để vay vốn với mức lãi suất ưu đãi, thay vì phải chịu rủi ro từ các nguồn tín dụng đen với chi phí vốn cao và đầy bất ổn.

Chủ động chuyển đổi để bứt phá

Hành trình xóa bỏ thuế khoán để bước vào kỷ nguyên tự khai, tự nộp từ ngày 1/1/2026 không tránh khỏi những bỡ ngỡ và áp lực chi phí ban đầu cho khối hộ kinh doanh. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, đây không phải là một “gánh nặng tài chính” thuần túy, mà là một khoản đầu tư nền tảng mang lại giá trị kép: tối ưu hóa quản trị nội bộ cho chính chủ hộ và minh bạch hóa toàn bộ nền kinh tế vĩ mô.

Trong bối cảnh thị trường công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, chi phí tuân thủ sẽ nhanh chóng hạ nhiệt nhờ các giải pháp tích hợp trọn gói giá rẻ. Thay vì chọn thái độ e dè hay đối phó, các hộ kinh doanh cần chủ động cùng cơ quan Thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp để thực hiện cuộc chuyển mình về công nghệ. Sự chủ động này không chỉ giúp bảo vệ dòng lợi nhuận bền vững cho kinh tế hộ gia đình, mà còn tạo ra bệ phóng vững chắc để họ bứt phá thành những doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai.