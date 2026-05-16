Hải quan lên tiếng về thủ tục khai báo thành phần hóa chất khi xuất khẩu

Theo công văn số 16292/CHQ-GSQL ngày 15/5/2026, Cục Hải quan cho biết việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa là hóa chất xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật về hải quan và pháp luật chuyên ngành về hóa chất, như Luật Hải quan 2014, Luật Hóa chất 2025 và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan.

Cục Hải quan nêu rõ, từ khi Luật Hóa chất 2025 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, cơ quan hải quan không ban hành thêm bất kỳ quy định riêng nào liên quan đến thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất. Hoạt động kiểm tra, giám sát vẫn được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

Tuy nhiên, cơ quan hải quan nhấn mạnh, theo quy định tại Luật Hải quan, công chức hải quan có quyền yêu cầu người khai hải quan cung cấp tài liệu kỹ thuật và các thông tin liên quan đến hàng hóa để xác định tên hàng, mã số và áp dụng chính sách quản lý phù hợp. Đối với mặt hàng hóa chất, việc xác định bản chất hàng hóa thường phức tạp, đòi hỏi thông tin chi tiết về thành phần, hàm lượng, tính chất lý hóa.

Về hồ sơ hải quan, doanh nghiệp không phải nộp thêm chứng từ ngoài các giấy tờ đã được quy định. Tuy nhiên, trên tờ khai hải quan, người khai có trách nhiệm mô tả đầy đủ các thông tin cần thiết như tên hàng, thành phần, hàm lượng, đặc tính… để làm căn cứ phân loại và áp dụng chính sách thuế, quản lý chuyên ngành.

Trong quá trình kiểm tra, đối với các tờ khai thuộc luồng vàng hoặc luồng đỏ, nếu hồ sơ chưa đủ cơ sở hoặc thông tin chưa rõ ràng, cơ quan hải quan có thể yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu kỹ thuật, chứng từ liên quan. Trường hợp vẫn không đủ căn cứ xác định chính xác hàng hóa, cơ quan hải quan sẽ tiến hành phân tích, phân loại hoặc trưng cầu giám định để quyết định thông quan theo quy định.

Cục Hải quan cũng làm rõ, việc yêu cầu cung cấp các thông tin như Phiếu an toàn hóa chất (MSDS/SDS), số CAS, độ tinh khiết… là nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, không vi phạm quy định về bảo mật bí mật thương mại. Đây là các dữ liệu cần thiết để xác định hàng hóa có thuộc diện quản lý đặc biệt, hạn chế hoặc cấm hay không, cũng như để xem xét điều kiện áp dụng các chính sách miễn, giảm theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp doanh nghiệp chưa khai báo đầy đủ thành phần hoặc hàm lượng hóa chất, dẫn đến khó khăn trong việc xác định mã số hàng hóa và chính sách quản lý. Điều này không chỉ làm kéo dài thời gian thông quan mà còn tiềm ẩn rủi ro vi phạm quy định pháp luật.

Cục Hải quan nhấn mạnh, nguyên tắc quản lý là không gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng yêu cầu cao về tính chính xác, trung thực trong khai báo. Doanh nghiệp cần chủ động rà soát, hoàn thiện thông tin khai báo ngay từ đầu để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục./.