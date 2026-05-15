Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế

Văn Tuấn

[email protected]
11:26 | 15/05/2026
(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt 14.127 tỷ đồng, bằng 43,3% dự toán Trung ương giao, bằng 42,6% dự toán tỉnh giao. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp.
Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Danh Minh

Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác thuế tháng 5/2026, triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng tiếp theo năm 2026. Theo báo cáo của Thuế tỉnh Thanh Hóa, tháng 4/2026, toàn đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt 2.473 tỷ đồng, bằng 7,6% dự toán Trung ương giao, bằng 7,5% dự toán tỉnh giao, bằng 87,2% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó, thu tháng 4/2026 không kể tiền sử dụng đất, xổ số là 1.862 tỷ đồng, bằng 9,7% so với dự toán Trung ương và tỉnh giao, bằng 113,9% so với cùng kỳ thực hiện.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện được 14.127 tỷ đồng, bằng 43,3% dự toán Trung ương giao, bằng 42,6% dự toán tỉnh giao, bằng 135,4% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó, thu ngân sách không kể tiền sử dụng đất, xổ số là 8.785 tỷ đồng, bằng 45,7% so với dự toán Trung ương và tỉnh giao, tăng 21% so với cùng kỳ thực hiện.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Ảnh: Danh Minh

Tại hội nghị giao ban, đại diện các phòng, các Thuế cơ sở đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ý kiến của các đơn vị tập trung vào việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước; công tác quản lý nợ; công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp tục được triển khai quyết liệt; việc hướng dẫn, hỗ trợ kê khai thuế được tăng cường…, qua đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp. Theo đó, công tác quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế cần tiếp tục được đẩy mạnh trên cơ sở phân tích rủi ro, bám sát từng địa bàn, từng lĩnh vực. Công tác kiểm tra tiếp tục thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh vàng, bạc, đá quý; bảo hiểm; chuyển nhượng vốn; doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm; giao dịch đáng ngờ…, đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra.

Ngoài ra, công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần được tăng cường; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuẩn hóa dữ liệu.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu toàn đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Ông Nguyễn Văn Thủy nhấn mạnh, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng trên địa bàn tỉnh./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
Thuế tỉnh Thanh Hóa Nâng cao ý thức tuân thủ hỗ trợ người nộp thuế Chủ động phối hợp Quản lý thuế đối với hoàn thành nhiệm vụ

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

‘Bình dân học vụ': Các đơn vị ‘cầm tay chỉ việc’ cho hộ kinh doanh khai thuế

Bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được GACC phê duyệt

Infographics: Hiện còn hơn 46.218 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết

Honda ghi nhận khoản lỗ đầu tiên trong lịch sử sau khi rút khỏi mảng xe điện

Ngày 15/5: Giá bạc lao dốc mạnh sau nhịp tăng nóng

Tỷ giá USD hôm nay (15/5): Tỷ giá trung tâm nhích tăng, DXY vượt 99 điểm neo đỉnh hai tuần

Hải quan thông quan hàng hóa vượt 345 tỷ USD, thu ngân sách tăng hơn 16%

Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

(TBTCO) - Ngày 14/5/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VAFIE), tập trung giải đáp 21 nhóm vấn đề doanh nghiệp FDI quan tâm, từ thủ tục hải quan, chính sách thuế đến kiểm tra chuyên ngành, qua đó thúc đẩy cải cách, giảm chi phí tuân thủ.
Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 4 tháng đạt 11.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 11.000 tỷ đồng, bằng 52% dự toán. Kết quả này phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành, tăng cường quản lý thu và sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế địa phương.
Phú Thọ: Gần 86 nghìn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile

(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay, đã có hơn 85.888 hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt tỷ lệ trên 82%, cao hơn mức bình quân cả nước (80,84%).
Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số

(TBTCO) - Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành Thuế. Các thế hệ công chức, người lao động làm công tác công nghệ thông tin ngành Thuế được ví như những “kiến trúc sư thầm lặng” trong tiến trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.
Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa tháng 4 trên địa bàn đạt 560,6 tỷ đồng; lũy kết đến hết tháng 4/2026 đạt 3.226,8 tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 87,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 166.301 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

(TBTCO) - Cục Hải quan phối hợp với Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) triển khai mô hình Nhóm xác định trọng điểm ma túy, tạo bước đột phá trong phân tích rủi ro, nhận diện sớm các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới theo hướng hiện đại, chuyên sâu, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới quốc tế.
Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

(TBTCO) - Không khai báo hàng hóa trong container quá cảnh, doanh nghiệp bị phát hiện vận chuyển hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu xa xỉ. Chi cục Hải quan Khu vực XVII đã kịp thời kiểm tra, thu giữ toàn bộ lô hàng vi phạm, trị giá hơn 1,27 tỷ đồng, để xử lý theo quy định.
