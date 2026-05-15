Thuế tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Danh Minh

Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác thuế tháng 5/2026, triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng tiếp theo năm 2026. Theo báo cáo của Thuế tỉnh Thanh Hóa, tháng 4/2026, toàn đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt 2.473 tỷ đồng, bằng 7,6% dự toán Trung ương giao, bằng 7,5% dự toán tỉnh giao, bằng 87,2% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó, thu tháng 4/2026 không kể tiền sử dụng đất, xổ số là 1.862 tỷ đồng, bằng 9,7% so với dự toán Trung ương và tỉnh giao, bằng 113,9% so với cùng kỳ thực hiện.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện được 14.127 tỷ đồng, bằng 43,3% dự toán Trung ương giao, bằng 42,6% dự toán tỉnh giao, bằng 135,4% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó, thu ngân sách không kể tiền sử dụng đất, xổ số là 8.785 tỷ đồng, bằng 45,7% so với dự toán Trung ương và tỉnh giao, tăng 21% so với cùng kỳ thực hiện.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Ảnh: Danh Minh

Tại hội nghị giao ban, đại diện các phòng, các Thuế cơ sở đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ý kiến của các đơn vị tập trung vào việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước; công tác quản lý nợ; công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp tục được triển khai quyết liệt; việc hướng dẫn, hỗ trợ kê khai thuế được tăng cường…, qua đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp. Theo đó, công tác quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế cần tiếp tục được đẩy mạnh trên cơ sở phân tích rủi ro, bám sát từng địa bàn, từng lĩnh vực. Công tác kiểm tra tiếp tục thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh vàng, bạc, đá quý; bảo hiểm; chuyển nhượng vốn; doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm; giao dịch đáng ngờ…, đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra.

Ngoài ra, công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần được tăng cường; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuẩn hóa dữ liệu.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu toàn đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Ông Nguyễn Văn Thủy nhấn mạnh, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng trên địa bàn tỉnh./.