Tài chính quốc tế

Honda ghi nhận khoản lỗ đầu tiên trong lịch sử sau khi rút khỏi mảng xe điện

Hoàng Lê

09:03 | 15/05/2026
(TBTCO) - Honda Motor - hãng sản xuất ô tô Nhật Bản đã ghi nhận khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1957 do chịu thiệt hại hàng tỷ đô la từ việc thu hẹp kế hoạch sản xuất xe điện.
Một đại lý Honda tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh TL

Ngày 14/5, Honda Motor báo cáo khoản lỗ hàng năm đầu tiên kể từ khi trở thành công ty niêm yết công khai tại Nhật Bản cách đây bảy thập kỷ, do việc rút lui tốn kém khỏi các mục tiêu đầy tham vọng về xe điện đã đẩy lợi nhuận vào tình trạng thua lỗ.

Theo tờ New York Times, hãng sản xuất ô tô này báo cáo khoản lỗ ròng 2,7 tỷ đô la cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi hơn 9 tỷ đô la chi phí tái cấu trúc và giảm giá trị tài sản sau khi thu hẹp chiến lược xe điện của mình. Đây là khoản lỗ đầu tiên mà công ty 77 năm tuổi này báo cáo kể từ khi niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo năm 1957.

Sự sụt giảm mạnh về doanh thu cho thấy rõ mức độ ảnh hưởng của nhu cầu giảm sút đối với Honda và nhiều nhà sản xuất ô tô khác đã đầu tư hàng tỷ đô la vào xe điện.

“Môi trường kinh doanh và nhu cầu của khách hàng đã thay đổi vượt quá dự đoán của chúng tôi”, Toshihiro Mibe, Giám đốc điều hành của Honda, cho biết trong một cuộc họp báo ở Tokyo hôm thứ Năm. “Chúng tôi đã không phản ứng đủ linh hoạt”.

Chỉ cách đây 5 năm, Honda đã chạy đua để bắt kịp Tesla và các đối thủ Trung Quốc như BYD trong việc sản xuất ô tô điện. Hãng cam kết sẽ chuyển toàn bộ dòng sản phẩm của mình sang xe điện hoặc xe chạy bằng hydro vào năm 2040, một quá trình chuyển đổi mạnh mẽ hơn so với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đối thủ như Toyota, vốn vẫn thận trọng với xe điện và tiếp tục tập trung vào các mẫu xe hybrid và xe chạy bằng xăng.

Đối với một số người, việc Honda nhanh chóng chuyển hướng sang xe điện là điều bất ngờ đối với một công ty vốn nổi tiếng về sự tinh thông trong động cơ đốt trong. Vẫn là một trong những nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất Nhật Bản sau Toyota, Honda lần đầu tiên thâm nhập thị trường Hoa Kỳ vào những năm 1970 với một loạt xe giá rẻ được trang bị những động cơ hiệu quả nhất thế giới.

Bắt đầu từ năm 2021, Honda - một nhà sản xuất ô tô vốn thường tránh các liên minh chiến lược lớn - đã bắt đầu đầu tư hàng tỷ đô la để phát triển ô tô chạy bằng pin, cả trong nội bộ công ty và thông qua hợp tác với General Motors và Sony, gã khổng lồ điện tử Nhật Bản. Trong một thời gian, mục tiêu năm 2040 của hãng đã nhận được lời khen ngợi từ các nhà đầu tư và các nhóm bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Sau làn sóng những người tiên phong ban đầu thúc đẩy doanh số bán hàng, những người mua phổ thông khác đã chùn bước, chủ yếu là do những lo ngại dai dẳng về cơ sở hạ tầng sạc điện và giá bán cao.

Năm 2025, doanh số bán xe điện tại Hoa Kỳ giảm, chấm dứt chuỗi tăng trưởng kỷ lục kéo dài nửa thập kỷ của dòng xe điện. Tình trạng suy giảm này cũng gây áp lực lên các hãng xe lớn của Mỹ. Đầu năm nay, Ford Motor cho biết bộ phận xe điện của họ đã lỗ 4,8 tỷ đô la vào năm 2025 và có khả năng sẽ tiếp tục thua lỗ trong ít nhất hai năm nữa.

Honda cũng phải đối mặt với những thách thức tại các thị trường trọng điểm khác, bao gồm Trung Quốc và Đông Nam Á, do sự tràn lan của các loại xe giá rẻ từ Trung Quốc. Doanh số bán hàng của Honda tại châu Á năm 2025 đã giảm hơn 1/5 so với năm trước.

Vào tháng 3, Honda đã thông báo hủy bỏ ba mẫu xe điện chủ lực ban đầu dành cho thị trường Bắc Mỹ. Dòng xe giá cả phải chăng mà Honda đang phát triển cùng GM và một mẫu xe tích hợp nhiều phần mềm mà hãng đang phát triển cùng Sony đã bị tạm dừng.

Hôm thứ Năm, ông Mibe cho biết công ty sẽ hủy bỏ mục tiêu năm 2040 chỉ bán xe điện và xe chạy bằng hydro. Ông nói rằng mục tiêu đó dựa trên các chính sách môi trường của chính quyền dưới thời Tổng thống Biden tại Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất của công ty.

“Một năm trước, đã có một sự thay đổi mạnh mẽ. Chúng ta đã chứng kiến ​​sự chuyển dịch từ việc tập trung vào môi trường sang điều ngược lại”, ông Mibe nói. Ông nói thêm rằng mục tiêu trước đây của Honda “giờ đây không còn thực tế nữa”.

Hiện tại, Honda cho biết họ sẽ tập trung mạnh vào xe hybrid xăng-điện, giới thiệu 15 mẫu xe thế hệ mới, hiệu suất cao, bao gồm cả các mẫu xe lớn hơn tại Bắc Mỹ, vào năm 2030. Kết hợp với kế hoạch cắt giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ phát triển, nỗ lực này nhằm mục đích đưa Honda trở lại mức lợi nhuận kỷ lục vào cuối thập kỷ này, ông Mibe cho biết. Công ty cũng dự báo sẽ quay trở lại có lãi trong năm nay.

Ông Mibe cũng cho biết, Honda không từ bỏ việc phát triển “các mẫu xe điện có tính cạnh tranh cao”. Ông nói thêm, ý tưởng là “đặt nền tảng công nghệ đồng thời đảm bảo tính linh hoạt cao hơn và nhiều lựa chọn hơn để chúng ta sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khi nó xuất hiện”.

(TBTCO) - Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) với tỷ lệ phiếu 54-45, đây là tỷ lệ phê chuẩn sít sao nhất từ ​​trước đến nay, tạo nên cuộc chuyển giao lãnh đạo gây tranh cãi nhất tại ngân hàng trung ương Mỹ trong nhiều thập kỷ và là một phép thử đối với tính độc lập chính trị của tổ chức này.
(TBTCO) - Tháng Tư, tháng quan trọng đối với doanh thu liên bang của nước Mỹ, đã chứng kiến ​​thặng dư ngân sách giảm sút do thu thuế cá nhân và doanh nghiệp giảm sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành luật cắt giảm thuế.
(TBTCO) - Chính phủ Úc dự kiến ​​sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư bất động sản nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở và giúp kiềm chế thâm hụt ngân sách.
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết sẽ hỗ trợ 70 tỷ USD cho các sáng kiến mới về hạ tầng năng lượng và hạ tầng số đến năm 2035, nhằm kết nối các lưới điện, mở rộng thương mại điện xuyên biên giới và cải thiện khả năng tiếp cận băng thông rộng trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
(TBTCO) - Trong quý đầu tiên của năm 2026, nhiều ngân hàng trung ương đã tăng lượng dự trữ vàng với tốc độ nhanh nhất so với cùng kỳ, do giá vàng giảm mạnh đã khuyến khích làn sóng mua vào, bù đắp hoàn toàn cho lượng bán ra của một số ít tổ chức.
(TBTCO) - Jerome Powell cho biết ông sẽ tiếp tục giữ vị trí trong hội đồng quản trị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi ông Kevin Warsh trở thành chủ tịch, với nhiệm kỳ kéo dài chưa được xác định.
(TBTCO) - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa bất ngờ thông báo sẽ rời Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1/5. Quyết định gây sốc của UAE rời đã khiến các đối tác trong sáu thập kỷ qua hoàn toàn bất ngờ. Giờ đây, liên minh này sẽ phải nỗ lực để duy trì vị thế của mình trong một thị trường dầu mỏ toàn cầu đang biến đổi nhanh chóng.
(TBTCO) - Hàn Quốc đã vượt qua Anh để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tám thế giới, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty công nghệ hàng đầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
