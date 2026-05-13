Thặng dư ngân sách tháng Tư của Mỹ giảm do thu thuế thấp hơn

Ngân sách Mỹ tháng 4 ghi nhận mức thặng dư thấp hơn do thu thuế cá nhân và doanh nghiệp giảm sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành luật cắt giảm thuế. Ảnh TL

Thặng dư ngân sách tháng Tư của Mỹ đạt 215 tỷ USD, giảm 17% so với mức thặng dư ghi nhận trong tháng Tư năm trước. Tổng thu ngân sách tháng 4/2026 đạt 837 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ. Thuế thu nhập cá nhân cộng với thuế An sinh xã hội và Medicare đạt 288 tỷ USD, giảm 6%, trong khi tổng thu thuế doanh nghiệp đạt 89 tỷ USD, giảm 8%.

Trong khi đó, chi tiêu đã tăng lên trong tháng Tư, chủ yếu là do chi phí lãi suất cao hơn để trả lãi cho khoản nợ liên bang ngày càng tăng. Bộ Tài chính đã trả 112 tỷ USD tiền lãi trong tháng trước, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu công bố hôm thứ Ba làm rõ thêm thông báo của Bộ Tài chính Mỹ tuần trước về việc tăng vay nợ trong quý này, chủ yếu là do “dòng tiền ròng dự kiến ​​thấp hơn”.

Doanh thu hải quan ròng đạt 22,1 tỷ USD trong tháng Tư, mức thấp nhất kể từ tháng Tư năm ngoái, khi Tổng thống Donald Trump công bố các khoản thuế “Ngày Giải phóng”. Doanh thu hải quan đã giảm liên tiếp trong sáu tháng.

Doanh thu thuế quan đạt đỉnh điểm vào tháng 10 năm 2025, ở mức hơn 31 tỷ USD. Tuần trước, chính quyền Mỹ bắt đầu hoàn trả thuế quan đã thu trước khi phán quyết được đưa ra, càng làm phức tạp thêm triển vọng tài chính. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, nước này đã hoàn trả 2 tỷ USD tiền thuế hải quan trong tháng 4.

Mặc dù thặng dư ngân sách tháng Tư giảm, thâm hụt ngân sách trong bảy tháng đầu năm tài chính đã giảm khoảng 9% so với năm 2025, từ hơn 1 nghìn tỷ USD xuống còn 954 tỷ USD, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ.

Đối với cả năm tài chính, Mỹ dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​mức thâm hụt ngân sách lớn hơn. Ước tính trung bình của các nhà giao dịch về trái phiếu kho bạc Mỹ, được công bố tuần trước như một phần của quy trình tái cấp vốn hàng quý của Bộ Tài chính, cho thấy mức thâm hụt là 1,95 nghìn tỷ USD cho năm kết thúc vào tháng 9. Các nhà giao dịch dự đoán mức thâm hụt sẽ còn tăng lên 2 nghìn tỷ USD vào năm 2027.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) Mỹ hồi tháng Hai cho biết mức dự báo mới của họ là 1,85 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2026 và 1,89 nghìn tỷ USD cho năm 2027. Những dự báo này được đưa ra trước khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump và một tòa án liên bang khác vô hiệu hóa các mức thuế thay thế tạm thời của ông. Những động thái này sẽ làm giảm thuế hải quan của Mỹ, vốn đã giúp thu hẹp thâm hụt ngân sách.

Thâm hụt ngân sách thu hẹp với tốc độ chậm hơn sau khi mức thuế quan giảm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính phủ sẽ tìm cách bù đắp khoản thu bị mất do phán quyết của Tòa án Tối cao bằng cách áp đặt thuế quan dựa trên các thẩm quyền khác.

Hôm thứ Năm tuần trước, một tòa án thương mại liên bang đã giáng thêm một đòn nữa vào chính quyền trên mặt trận này, tuyên bố động thái áp thuế 10% trên diện rộng dựa trên thẩm quyền được thiết kế để giải quyết khủng hoảng cán cân thanh toán là bất hợp pháp. Tòa án đã ngăn chặn chính quyền thực thi các khoản thuế đối với hai công ty đã kiện bang Washington.

Hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với các tổ chức khác đang phải trả thuế. Chính quyền Mỹ đã tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết.

Trong một diễn biến liên quan, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 3,8% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí năng lượng tăng cao thay thế thuế quan trở thành nguyên nhân chính khiến giá cả hàng hóa, sinh kế của người dân Mỹ tăng lên.

Theo báo cáo của Bộ Lao động công bố hôm thứ Ba, CPI đã tăng 3,8% trong tháng Tư so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 2,4% hàng năm trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng Hai và mức tăng 3,3% trong tháng Ba.

Sự gia tăng này chủ yếu do giá năng lượng tăng 3,8% chỉ trong tháng trước và gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng chỉ số “cốt lõi”, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, cũng tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Tư, tăng từ mức 2,6% trong tháng Ba.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thường bỏ qua những biến động về giá năng lượng, vì nhìn chung người ta kỳ vọng giá năng lượng sẽ giảm trước khi ảnh hưởng đến lạm phát thực tế. Nhưng chỉ số giá năng lượng cao hơn dự kiến ​​sẽ làm suy yếu lập luận về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, đúng lúc người được Tổng thống Trump lựa chọn làm Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh, nhậm chức thay thế ông Jerome H. Powell.

Báo cáo tháng Tư là dấu hiệu mới nhất cho thấy việc cắt giảm lãi suất mà thị trường dự đoán từ đầu năm không còn là chuyện của năm 2026 nữa.

Bốn tháng trước, một câu hỏi lớn đối với Fed là liệu họ có cần tiếp tục cắt giảm lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động đang có vẻ bất ổn hay không. Nhưng thị trường lao động đã ổn định trở lại, khiến dữ liệu lạm phát càng trở nên quan trọng hơn. Giờ đây, cuộc tranh luận chính sách trong Fed đã chuyển từ việc khi nào nên cắt giảm lãi suất sang việc khi nào nên bắt đầu phát tín hiệu rằng việc tăng lãi suất cũng có khả năng xảy ra như việc cắt giảm lãi suất.

Đó là một trọng trách khó khăn đối với Kevin Warsh, người sắp tiếp quản vị trí lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang dưới thời một chủ tịch đã tuyên bố rõ ràng rằng ông kỳ vọng sẽ có những đợt cắt giảm lãi suất.