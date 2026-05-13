Ngày 13/5: Giá bạc bật tăng mạnh, lập đỉnh mới

Cập nhật lúc 8h30 sáng 13/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.312.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 3.194.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.293.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.312.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.799.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 86.106.451 đồng/lượng (mua vào) và 88.319.779 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.760.000 đồng/lượng (mua vào).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 13/5/2026:

Trên thị trường quốc tế, thị trường bạc đang trải qua giai đoạn khởi sắc khi lực mua tăng mạnh ngay từ những phiên giao dịch đầu tuần. Tại thời điểm 8h30 sáng ngày 13/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 86,8295 USD/ounce, tăng 0,29% so với hôm qua.

Ông Christopher Lewis, chuyên gia của FX Empire nhận định, tâm lý lạc quan vẫn đang chi phối thị trường bạc. Nhà đầu tư đặc biệt theo dõi sát xu hướng lãi suất toàn cầu cũng như khẩu vị rủi ro của dòng tiền, bởi đây là những yếu tố có tác động lớn đến diễn biến động giá bạc trong thời gian tới. Giá bạc đã vượt qua vùng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch đầu tuần. Diễn biến này giúp củng cố kỳ vọng rằng kim loại quý này có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong trung và dài hạn.

Theo ông Lewis, bạc hoàn toàn có khả năng tiến tới vùng 90 USD/ounc, ngưỡng giá được xem là cột mốc tâm lý rất quan trọng đối với thị trường kim loại quý toàn cầu.

Một trong những yếu tố đang hỗ trợ mạnh cho giá bạc hiện nay là tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên phạm vi toàn cầu.

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất công nghiệp liên tục gia tăng, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và sản xuất xe điện. Bạc là kim loại có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt, nên được ứng dụng rộng rãi trong các tấm pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử và nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, tốc độ mở rộng nguồn cung bạc lại chưa theo kịp. Hoạt động khai thác tại nhiều quốc gia vẫn gặp khó khăn do chi phí sản xuất cao, áp lực môi trường và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính sự mất cân đối giữa cung và cầu đang tạo ra lực đỡ quan trọng cho giá bạc quốc tế.

Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu xu hướng thiếu hụt nguồn cung tiếp tục kéo dài, giá bạc hoàn toàn có thể duy trì ở vùng cao trong thời gian tới. Việc giá bạc liên tục tăng đang mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nắm giữ kim loại quý này. Trong ngắn hạn, thị trường bạc có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng./.