Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 8.400 - 8.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 9.000 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp khô hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.300; lúa Đài Thơm 8 (tươi) tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, lúa tươi nhiều địa phương cạn nguồn, giá ít biến động. Tại Cà Mau, nguồn lúa Đông Xuân vãn đồng nhiều, thương lái chủ yếu lấy lúa đã đặt cọc, giá lúa vững. Tại Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, nguồn lúa tươi còn ít, giao dịch mua bán ít, giá tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 331 - 335 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 510 - 520 USD/tấn.

Đáng chú ý, gạo trắng 5% tấm đã tăng lên 399 - 403 USD/tấn, cao hơn khoảng 100 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng đáng kể trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh nhập khẩu để dự trữ lương thực.

Không chỉ tăng về giá, cơ cấu xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng đang thay đổi theo hướng tích cực. Thay vì phụ thuộc vào phân khúc giá rẻ như trước, các doanh nghiệp hiện tập trung nhiều hơn vào gạo thơm, gạo chất lượng cao và gạo đặc sản. Điều này giúp gạo Việt duy trì lợi thế cạnh tranh ngay cả khi giá bán cao hơn các đối thủ lớn như Thái Lan, Ấn Độ hay Pakistan.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, dao động 396 - 400 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 369 - 373 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 345 - 349 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.