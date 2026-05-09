Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm

Sáng ngày 9/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.112 đồng phiên cuối tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được niêm yết ở mức 23.907 VND/USD chiều mua vào và 26.317 VND/USD chiều bán ra. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.856,4 - 26.367,6 VND/USD. Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.450 - 26.500 đồng, giảm sâu gần 300 đồng tuần qua. Khảo sát tại các ngân hàng phiên cuối tuần cho thấy, tỷ giá USD tiếp tục biến động hẹp và có xu hướng giảm nhẹ 1 - 2 đồng chiều bán và giảm mạnh hơn chiều mua. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.087 - 26.367 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều. BIDV niêm yết USD ở mức 26.117 - 26.367 VND/USD, giảm 1 đồng hai chiều. ACB giảm mạnh hơn 10 đồng chiều mua vào xuống 26.090 đồng, trong khi chiều bán ra giảm 1 đồng còn 26.367 đồng. Eximbank và VIB cũng cùng giảm 10 đồng chiều mua vào và giảm 1 đồng chiều bán ra. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 8/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau: Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR tại nhiều ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm khá rõ. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR ở mức 30.074 - 31.659 VND/EUR, giảm 79 đồng chiều mua vào và giảm 84 đồng chiều bán ra. Eximbank giảm mạnh nhất với mức giảm 188 đồng chiều mua vào xuống 30.273 VND/EUR và giảm 184 đồng chiều bán ra còn 31.619 VND/EUR. Tỷ giá GBP cũng đồng loạt đi xuống tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP được niêm yết ở mức 34.758 - 36.233 VND/GBP, giảm 123 đồng chiều mua vào và giảm 129 đồng chiều bán ra. Eximbank giảm mạnh nhất với mức giảm 213 đồng chiều mua vào xuống 35.108 VND/GBP và giảm 208 đồng chiều bán ra còn 36.345 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở mức 97,86 điểm, giảm 0,21%, cho thấy đồng USD tiếp tục suy yếu trên thị trường quốc tế sau giai đoạn phục hồi trước đó. Tính chung cả tuần, DXY giảm 0,19%, trong khi nếu tính theo tháng, chỉ số này đã giảm 1,17%.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8485 EUR/USD, giảm 0,52%; tỷ giá USD/GBP xuống còn 0,7335 GBP/USD, giảm 0,6%, phản ánh đồng bảng Anh tăng giá khá mạnh so với đồng bạc xanh. Trong khu vực châu Á, tỷ giá USD/JPY hiện ở mức 156,67 JPY/USD, giảm 0,17%, cho thấy đồng yên Nhật phục hồi nhẹ.

Áp lực bán ra đối với đồng USD chủ yếu xuất phát từ việc căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, dù thị trường vẫn thận trọng trước nhiều bất định liên quan đến khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran. Tâm lý thận trọng gia tăng sau các cuộc đụng độ quân sự mới tại eo biển Hormuz, khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công còn Iran phóng tên lửa nhằm vào các tàu khu trục Mỹ, cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Phía Mỹ khẳng định không muốn đẩy xung đột leo thang. Tuy nhiên, thị trường trở nên lo ngại hơn sau khi Wall Street Journal đưa tin Washington đang chuẩn bị khôi phục chương trình hộ tống quân sự tại eo biển Hormuz, mang tên “Project Freedom”.

Tuần tới, lạm phát Mỹ tiếp tục là tâm điểm chú ý, khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4. Bên cạnh đó, các dữ liệu thường kỳ về thị trường lao động, đặc biệt là báo cáo trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, sẽ được giới đầu tư theo dõi sát để đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng bảng Anh tăng khi giới đầu tư đồng thời theo dõi căng thẳng leo thang tại Vùng Vịnh và những bất ổn chính trị gia tăng tại Anh. Dù tâm lý thị trường toàn cầu suy yếu, bảng Anh vẫn nhận được hỗ trợ nhất định từ xu hướng phòng thủ của nhà đầu tư.

Tại châu Á, giới chức Nhật Bản được cho là tiếp tục chi hàng chục tỷ USD để hỗ trợ đồng yên trước áp lực mất giá ngày càng mạnh, nhằm bảo vệ “lằn ranh đỏ” 160 JPY/USD - ngưỡng từng nhiều lần kích hoạt các đợt can thiệp trong năm 2024. Dữ liệu tài khoản của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy Tokyo có thể đã chi khoảng 4.680 tỷ yên, tương đương gần 30 tỷ USD, để can thiệp thị trường ngoại hối trong những ngày gần đây.

Trước đó, Nhật Bản được cho đã tung khoảng 34,5 tỷ USD vào thị trường hôm 30/4 nhằm chặn đà giảm sâu của đồng yên. Nếu được xác nhận, tổng quy mô can thiệp chỉ trong hơn một tuần có thể vượt 60 tỷ USD./.