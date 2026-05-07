Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

Bảo hiểm BIC hé lộ kế hoạch trước thềm đại hội, mục tiêu vượt 6.000 tỷ đồng doanh thu phí Sau năm “hụt nhẹ” kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng Sự dịch chuyển cơ cấu bảo hiểm phi nhân thọ và “cuộc chơi” chiến lược Vững vị trí top 5 toàn ngành, chi trả cổ tức 12% vượt kế hoạch Ngày 7/5, Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC - mã Ck: BIC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026 tại Hà Nội. Tại đại hội, ngoài báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026..., Bảo hiểm BIC trình cổ đông phương án mở rộng lĩnh vực hoạt động sang các nghiệp vụ bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Hiện BIC có 3.003 cổ đông; tham dự đại hội có 19 cổ đông, gồm 15 cổ đông trực tiếp và 4 cổ đông ủy quyền, đại diện trên 174 triệu cổ phần, tương ứng 86,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm BIC. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 tại đại hội, bà Đoàn Thị Thu Huyền - Tổng Giám đốc BIC cho biết, năm 2025, BIC ở top 5 toàn ngành, với doanh thu phí bảo hiểm gốc là 5.141 tỷ đồng, tăng trưởng 5,33%; thị phần chiếm 5,84% trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Khoảng cách giữa BIC và top 4 MIC là 279 tỷ đồng, top 3 Bảo Minh là 849 tỷ đồng và khoảng cách với doanh nghiệp top 6 OPES là 295 tỷ đồng. “Năm 2025, BIC hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đề ra, tiếp tục duy trì có lãi trong các hoạt động bảo hiểm” - bà Huyền nhấn mạnh. Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn, BIC vẫn nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả và sáng tạo, qua đó, ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Hội đồng quản trị BIC trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu phí bảo hiểm (theo báo cáo riêng lẻ của công ty mẹ) đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 780 tỷ đồng, tăng gần 16%.

Tại đại hội, Tổng Giám đốc BIC cũng trình bày tờ trình phê duyệt mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của Tổng công ty về nghiệp vụ bảo hiểm vệ tinh, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, theo tờ trình ĐHĐCĐ, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của BIC đạt 531 tỷ đồng.

Sau khi trích các quỹ bắt buộc, với kết quả kinh doanh tốt, ĐHĐCĐ BIC thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2025 là 12% bằng tiền mặt, cao hơn 2% mức cổ tức dự kiến năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2025, với tổng số tiền 242,48 tỷ đồng.

Bancassurance đóng góp 45 - 55% doanh thu, vạch chiến lược sản phẩm mới

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch BIC Trần Hoài An nêu rõ, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, phương châm hoạt động của BIC trong năm 2026 là: “Trách nhiệm - Tinh gọn - Hiệu quả - Tăng tốc chuyển đổi".

Năm 2026, BIC nỗ lực duy trì đà tăng trưởng ổn định, kiên định với triết lý quản lý hiệu quả, luôn giữ vững vị thế trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu về tỷ suất sinh lời. BIC sẽ tăng cường quản trị rủi ro, tối ưu các chương trình tái bảo hiểm, phát triển kênh bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) theo hướng bền vững, đẩy mạnh bán lẻ thông qua số hóa và ứng dụng AI.

Nguồn: Bảo hiểm BIC.

Tại đại hội, cổ đông gợi mở chiến lược phát triển cho bảo hiểm BIC sắp tới, đặc biệt là trong việc phát triển bảo hiểm xanh, ứng dụng AI trong khai thác dữ liệu khách hàng và kế hoạch nâng hạng tín nhiệm AM Best.

Cổ đông cũng quan tâm đến tốc độ tăng trưởng và kế hoạch tái cơ cấu mảng bảo hiểm con người; chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực mới như: bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ; tác động của lạm phát đến chi phí bồi thường và nhu cầu bảo hiểm của khách hàng; tỷ trọng doanh thu từ hệ sinh thái BIDV và khách hàng bên ngoài, cũng như hoạt động đầu tư trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tăng. Bên cạnh đó, cổ đông đặt câu hỏi về sức cạnh tranh của BIC trước xu hướng các ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Lãnh đạo Bảo hiểm BIC trả lời câu hỏi của cổ đông.

Phản hồi cổ đông về kế hoạch nâng hạng tín nhiệm, Chủ tịch BIC Trần Hoài An cho biết, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết từ trước, song việc nâng hạng phụ thuộc vào nhiều tiêu chí như năng lực tài chính và kết quả hoạt động tối thiểu trong 5 năm.

Do kết quả kinh doanh năm 2025 hoàn thành khoảng 95 - 96% kế hoạch, vì những yếu tố bất lợi từ thiên tai, mưa bão, kế hoạch nâng hạng tín nhiệm cũng phải lùi lại.

Kỳ vọng ghi nhận kết quả bảo hiểm tử kỳ từ năm 2027 Về việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, Chủ tịch BIC Trần Hoài An cho biết, BIC định hướng tập trung vào bảo hiểm con người, gắn với tín dụng, việc vay vốn của khách hàng. BIC đang xây dựng chi tiết quyền lợi sản phẩm và trình các đề án triển khai sản phẩm mới tại hệ thống BIDV. Sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt và triển khai, kỳ vọng có thể ghi nhận những kết quả sơ bộ vào kỳ đại hội năm sau.

Về việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm mới, theo bà Đoàn Thị Thu Huyền - Tổng Giám đốc BIC, trước đây nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ thuộc lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên Luật Kinh doanh bảo hiểm đã mở rộng hơn cho các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tham gia.

Theo đó, BIC sẽ chủ động xây dựng đề án kinh doanh, báo cáo Bộ Tài chính để xin cấp phép và điều chỉnh giấy phép hoạt động cho sản phẩm này, gắn với tệp khách hàng và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Việc triển khai sẽ tập trung trong giai đoạn 2027 - 2030.

“BIC có thể linh hoạt đóng gói các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ cùng với các gói sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ mà BIC đang cung cấp để tăng thêm giá trị cho khách hàng cũng như nhu cầu của khách hàng” - bà Huyền thông tin.