Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

Ánh Tuyết

19:23 | 07/05/2026
(TBTCO) - Bảo hiểm BIC thông qua kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm 6.230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 780 tỷ đồng năm 2026; đồng thời, chấp thuận chủ trương mở rộng sang bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Lãnh đạo BIC cho biết, Tổng công ty đang xây dựng sản phẩm bảo hiểm tử kỳ gắn với tín dụng khách hàng và kỳ vọng có kết quả từ năm 2027.
Vững vị trí top 5 toàn ngành, chi trả cổ tức 12% vượt kế hoạch

Ngày 7/5, Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC - mã Ck: BIC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026 tại Hà Nội. Tại đại hội, ngoài báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026..., Bảo hiểm BIC trình cổ đông phương án mở rộng lĩnh vực hoạt động sang các nghiệp vụ bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Hiện BIC có 3.003 cổ đông; tham dự đại hội có 19 cổ đông, gồm 15 cổ đông trực tiếp và 4 cổ đông ủy quyền, đại diện trên 174 triệu cổ phần, tương ứng 86,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm BIC 2026:
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm BIC.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 tại đại hội, bà Đoàn Thị Thu Huyền - Tổng Giám đốc BIC cho biết, năm 2025, BIC ở top 5 toàn ngành, với doanh thu phí bảo hiểm gốc là 5.141 tỷ đồng, tăng trưởng 5,33%; thị phần chiếm 5,84% trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Khoảng cách giữa BIC và top 4 MIC là 279 tỷ đồng, top 3 Bảo Minh là 849 tỷ đồng và khoảng cách với doanh nghiệp top 6 OPES là 295 tỷ đồng.

“Năm 2025, BIC hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đề ra, tiếp tục duy trì có lãi trong các hoạt động bảo hiểm” - bà Huyền nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn, BIC vẫn nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả và sáng tạo, qua đó, ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực.

Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm BIC 2026:
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Hội đồng quản trị BIC trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu phí bảo hiểm (theo báo cáo riêng lẻ của công ty mẹ) đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 780 tỷ đồng, tăng gần 16%.

Tại đại hội, Tổng Giám đốc BIC cũng trình bày tờ trình phê duyệt mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của Tổng công ty về nghiệp vụ bảo hiểm vệ tinh, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, theo tờ trình ĐHĐCĐ, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của BIC đạt 531 tỷ đồng.

Sau khi trích các quỹ bắt buộc, với kết quả kinh doanh tốt, ĐHĐCĐ BIC thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2025 là 12% bằng tiền mặt, cao hơn 2% mức cổ tức dự kiến năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2025, với tổng số tiền 242,48 tỷ đồng.

Bancassurance đóng góp 45 - 55% doanh thu, vạch chiến lược sản phẩm mới

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch BIC Trần Hoài An nêu rõ, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, phương châm hoạt động của BIC trong năm 2026 là: “Trách nhiệm - Tinh gọn - Hiệu quả - Tăng tốc chuyển đổi".

Năm 2026, BIC nỗ lực duy trì đà tăng trưởng ổn định, kiên định với triết lý quản lý hiệu quả, luôn giữ vững vị thế trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu về tỷ suất sinh lời. BIC sẽ tăng cường quản trị rủi ro, tối ưu các chương trình tái bảo hiểm, phát triển kênh bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) theo hướng bền vững, đẩy mạnh bán lẻ thông qua số hóa và ứng dụng AI.

Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm BIC 2026:
Nguồn: Bảo hiểm BIC.

Tại đại hội, cổ đông gợi mở chiến lược phát triển cho bảo hiểm BIC sắp tới, đặc biệt là trong việc phát triển bảo hiểm xanh, ứng dụng AI trong khai thác dữ liệu khách hàng và kế hoạch nâng hạng tín nhiệm AM Best.

Cổ đông cũng quan tâm đến tốc độ tăng trưởng và kế hoạch tái cơ cấu mảng bảo hiểm con người; chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực mới như: bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ; tác động của lạm phát đến chi phí bồi thường và nhu cầu bảo hiểm của khách hàng; tỷ trọng doanh thu từ hệ sinh thái BIDV và khách hàng bên ngoài, cũng như hoạt động đầu tư trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tăng. Bên cạnh đó, cổ đông đặt câu hỏi về sức cạnh tranh của BIC trước xu hướng các ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm BIC 2026:
Lãnh đạo Bảo hiểm BIC trả lời câu hỏi của cổ đông.

Phản hồi cổ đông về kế hoạch nâng hạng tín nhiệm, Chủ tịch BIC Trần Hoài An cho biết, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết từ trước, song việc nâng hạng phụ thuộc vào nhiều tiêu chí như năng lực tài chính và kết quả hoạt động tối thiểu trong 5 năm.

Do kết quả kinh doanh năm 2025 hoàn thành khoảng 95 - 96% kế hoạch, vì những yếu tố bất lợi từ thiên tai, mưa bão, kế hoạch nâng hạng tín nhiệm cũng phải lùi lại.

Kỳ vọng ghi nhận kết quả bảo hiểm tử kỳ từ năm 2027

Về việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, Chủ tịch BIC Trần Hoài An cho biết, BIC định hướng tập trung vào bảo hiểm con người, gắn với tín dụng, việc vay vốn của khách hàng. BIC đang xây dựng chi tiết quyền lợi sản phẩm và trình các đề án triển khai sản phẩm mới tại hệ thống BIDV. Sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt và triển khai, kỳ vọng có thể ghi nhận những kết quả sơ bộ vào kỳ đại hội năm sau.

Về việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm mới, theo bà Đoàn Thị Thu Huyền - Tổng Giám đốc BIC, trước đây nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ thuộc lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên Luật Kinh doanh bảo hiểm đã mở rộng hơn cho các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tham gia.

Theo đó, BIC sẽ chủ động xây dựng đề án kinh doanh, báo cáo Bộ Tài chính để xin cấp phép và điều chỉnh giấy phép hoạt động cho sản phẩm này, gắn với tệp khách hàng và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Việc triển khai sẽ tập trung trong giai đoạn 2027 - 2030.

“BIC có thể linh hoạt đóng gói các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ cùng với các gói sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ mà BIC đang cung cấp để tăng thêm giá trị cho khách hàng cũng như nhu cầu của khách hàng” - bà Huyền thông tin.

Lãnh đạo BIC cũng nhấn mạnh, doanh thu từ hoạt động bán chéo qua kênh bancassurance, đặc biệt qua ngân hàng BIDV luôn là kênh quan trọng. Theo đó, doanh nghiệp duy trì tỷ trọng doanh thu từ kênh này ở mức khoảng 45 - 55% tùy giai đoạn.

Trước tác động của lạm phát tăng cao và nhiều biến động có nguy cơ ảnh hưởng đến nhu cầu mua bảo hiểm của khách hàng, Tổng Giám đốc BIC Đoàn Thị Thu Huyền cho rằng, tác động phần lớn xuất phát từ năng lực tài chính của khách hàng, doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, gây gián đoạn, đứt quãng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, lãnh đạo BIC đánh giá năm 2026 có nhiều yếu tố tích cực giúp thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói chung và BIC nói riêng tiếp tục phát triển, dù chi phí do lạm phát có thể gia tăng.

“Chúng tôi đặt câu chuyện phát triển, tăng trưởng vượt lên trên chính BIC, chứ không chỉ với thị trường chung. Hiện nay, các sản phẩm bảo hiểm bán qua kênh ngoài hiện tăng trưởng khoảng 18 - 20%, có nghĩa khá cao trong bối cảnh hiện nay, nhờ hưởng lợi từ thay đổi chính sách quản lý, thúc đẩy đầu tư công, dòng vốn FDI” - Tổng Giám đốc BIC kỳ vọng./.

Ánh Tuyết
(TBTCO) - Một lao động tự do tại Bắc Ninh đã trở thành lao động nam đầu tiên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhận trợ cấp thai sản khi vợ sinh con, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đang thu hút sự quan tâm của nhiều lao động tự do.
(TBTCO) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Prudential Việt Nam cho thấy, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế cao nhất nhiều năm 4.937 tỷ đồng, song đồng thời phát sinh khoản xử phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 135 tỷ đồng liên quan các năm trước. Thu nhập tính thuế của doanh nghiệp cũng cao hơn đáng kể lợi nhuận kế toán do phải điều chỉnh nhiều khoản.
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động phức tạp, doanh nghiệp ngày càng cần nguồn vốn thông minh để duy trì vận hành hiệu quả và nắm bắt cơ hội tăng trưởng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi nhận vị thế top đầu cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME tại các ngành kinh tế trọng điểm, theo dữ liệu cập nhật từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).
(TBTCO) - Khảo sát tại 27 ngân hàng niêm yết cho thấy, tổng tiền gửi khách hàng đến cuối quý I/2026 đạt gần 12,9 triệu tỷ đồng, nhích 0,6% so với cuối năm 2025 và tăng khoảng 5% so với cuối quý III/2025 - thời điểm "sóng" lãi suất huy động dâng mạnh toàn hệ thống. Nhóm ngân hàng nhận chuyển giao 0 đồng nổi lên với tốc độ tăng huy động vượt trội, trong khi nhiều nhà băng khó hút tiền gửi.
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4.696 USD/ounce - mức cao nhất trong hơn một tuần. Bên cạnh đó, giá vàng trong nước cũng đồng loạt điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn.
(TBTCO) - Làn sóng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế nóng lên tại mùa đại hội cổ đông ngân hàng năm nay, khi nhiều nhà băng lớn lên kế hoạch thành lập ngân hàng con để mở rộng sang các mảng mới, về thanh toán xuyên biên giới, tài sản số, thị trường vốn quốc tế... Tuy nhiên, để tham gia "sân chơi" này, các ngân hàng phải đáp ứng loạt điều kiện chặt chẽ.
(TBTCO) - Ngay khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố bộ nhận diện thương hiệu mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cộng đồng khách hàng và giới quan sát thị trường đã nhanh chóng bày tỏ nhiều phản hồi tích cực.
(TBTCO) - Giá vàng thế giới sáng 6/5 giao dịch quanh mức 4.586 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với hôm qua và thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.
