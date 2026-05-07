Chứng khoán

Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Tùng Linh

19:13 | 07/05/2026
(TBTCO) - Có tới 4 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trên trăm tỷ đồng trong phiên hôm nay, gồm MSN, GEX, VHM và POW.
Thông tin quốc tế tích cực bao gồm tiến triển mới trong đàm phán Mỹ - Iran và giá dầu thế giới giảm mạnh thúc đẩy tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư. VN-Index tăng điểm mạnh và vượt qua được ngưỡng tâm lý 1.900 điểm. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng tích cực giao dịch trong phiên, ở cả chiều mua và bán.

Kết phiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng giá trị đã thu hẹp đáng kể. Trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 312,9 tỷ đồng. Đây cũng là mức thấp nhất trong khoảng hai tuần gần đây.

Riêng trên HOSE, khối ngoại mua vào khoảng 3.471 tỷ đồng và bán ra khoảng 3.781 tỷ đồng. Áp lực bán ròng từ dòng vốn ngoại đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi diễn biến giao dịch cho thấy xu hướng cơ cấu danh mục mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.

Ở chiều mua ròng, dòng tiền ngoại tập trung mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm hưởng lợi từ kỳ vọng phục hồi kinh tế. Dẫn đầu là MSN với giá trị mua ròng 376 tỷ đồng, cổ phiếu đóng cửa tăng 3,32%. Các mã được mua ròng nổi bật khác gồm GEX ( 144 tỷ đồng), VHM ( 110 tỷ đồng). Cả ba cổ phiếu này đều tăng giá mạnh, cá biệt GEX và VHM tăng kịch biên độ.

Cổ phiếu POW tiếp tục được mua ròng thêm 109 tỷ đồng. Cổ phiếu này liên tục nằm trong top mua ròng 4 phiên gần đây với giá trị mua ròng tổng cộng trên 550 tỷ đồng. Ngoài ra, một số cổ phiếu cũng hút được lượng vốn lớn từ nhà đầu tư nước ngoài như HDB ( 86 tỷ đồng) và VIC ( 85 tỷ đồng). Đa phần các cổ phiếu trong nhóm này ghi nhận diễn biến giá tích cực, một phần cũng nhờ lực cầu ngoại hỗ trợ tâm lý thị trường.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 7/5 – Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 373 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những mã bị khối ngoại bán mạnh liên tục trong nhiều tháng qua. Ngoài FPT, áp lực bán còn xuất hiện tại ACB (-296 tỷ đồng), KDH (-118 tỷ đồng), BSR (-99 tỷ đồng) và VCI (-74 tỷ đồng).

Đáng chú ý, dù bị bán ròng, nhiều cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ được trạng thái tăng giá như STB và CTG, phản ánh lực cầu nội đang hấp thụ khá tốt nguồn cung từ khối ngoại./.

